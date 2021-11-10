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ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола
ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола - РИА Новости, 10.11.2021
ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола
Председатель ПСБ Петр Фрадков вместе президентом РФБ Андреем Кириленко и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым открыли Центр уличного баскетбола... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:43
2021-11-10T14:43
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков вместе президентом РФБ Андреем Кириленко и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым открыли Центр уличного баскетбола международного класса в Волгограде, сообщает пресс-служба ПСБ. "Сегодня стритбол набирает особую популярность среди детей молодежи, активных людей всех возрастов. Это самый популярный, зрелищный и доступный вид спорта, с которого начинался путь многих мировых звезд баскетбола. Но главное – миллионы человек благодаря уличным видам спорта приобщаются к здоровому, активному образу жизни. И я надеюсь, в этом есть и наша общая заслуга. Одна из важнейших задач сотрудничества ПСБ с Российской Федерацией Баскетбола — это системное развитие массового спорта, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни, чему сейчас уделяется особое внимание со стороны государства. Мы планируем масштабировать наш проект и рассматриваем другие регионы для строительства наших центров в 2022 г.", – сказал Фрадков на церемонии открытия центра.Центр уличного баскетбола ПСБ в Волгограде, как и все остальные (ранее открывшиеся в Калининграде, Туле, Новомосковске и Чебоксарах) соответствует регламенту Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить здесь международные соревнования. При этом размеры и оснащение центров рассчитаны не только на детей, здесь смогут заниматься и взрослые – и любители, и профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями.Как отмечает пресс-служба, благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ ежегодно сотни тысяч взрослых и детей могут играть в баскетбол бесплатно, а профессиональные спортсмены — оттачивать свое мастерство в таких Центрах уличного баскетбола.В ходе рабочей встречи председатель ПСБ и губернатор Волгоградской области обсудили другие вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов.
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, петр фрадков, псб (банк псб)
14:43 10.11.2021
 

ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола

© Фото : предоставлено Российской Федерацией баскетболаПСБ открыл первый в России центр уличного баскетбола по стандарту ФИБА
ПСБ открыл первый в России центр уличного баскетбола по стандарту ФИБА - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : предоставлено Российской Федерацией баскетбола
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков вместе президентом РФБ Андреем Кириленко и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым открыли Центр уличного баскетбола международного класса в Волгограде, сообщает пресс-служба ПСБ.
"Сегодня стритбол набирает особую популярность среди детей молодежи, активных людей всех возрастов. Это самый популярный, зрелищный и доступный вид спорта, с которого начинался путь многих мировых звезд баскетбола. Но главное – миллионы человек благодаря уличным видам спорта приобщаются к здоровому, активному образу жизни. И я надеюсь, в этом есть и наша общая заслуга. Одна из важнейших задач сотрудничества ПСБ с Российской Федерацией Баскетбола — это системное развитие массового спорта, поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни, чему сейчас уделяется особое внимание со стороны государства. Мы планируем масштабировать наш проект и рассматриваем другие регионы для строительства наших центров в 2022 г.", – сказал Фрадков на церемонии открытия центра.
Центр уличного баскетбола ПСБ в Волгограде, как и все остальные (ранее открывшиеся в Калининграде, Туле, Новомосковске и Чебоксарах) соответствует регламенту Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить здесь международные соревнования. При этом размеры и оснащение центров рассчитаны не только на детей, здесь смогут заниматься и взрослые – и любители, и профессиональные баскетболисты 3х3, а также спортсмены с ограниченными возможностями.
Как отмечает пресс-служба, благодаря совместному проекту ПСБ и РФБ ежегодно сотни тысяч взрослых и детей могут играть в баскетбол бесплатно, а профессиональные спортсмены — оттачивать свое мастерство в таких Центрах уличного баскетбола.
"ПСБ является одним их крупнейших финансовых институтов страны, с участием которого на территории Волгоградской области реализуется ряд взаимовыгодных инвестпроектов. Строительство и ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов популяризируют здоровый образ жизни, дает возможность заниматься любимым делом, создает комфортную среду. Это существенный вклад в развитие инфраструктуры и территорий", — сказал глава региона.
В ходе рабочей встречи председатель ПСБ и губернатор Волгоградской области обсудили другие вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов.
Заместитель председателя ПСБ банка Константин Басманов и глава города Северодвинск Игорь Скубенко после подписания соглашения о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 17:05
ПСБ поможет Северодвинску реализовывать социально-значимые проекты
 
Новости компаний - ЭкономикаПромсвязьбанкПетр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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