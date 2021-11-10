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Патрушев оценил формат встреч секретарей совбезов по Афганистану
Патрушев оценил формат встреч секретарей совбезов по Афганистану - РИА Новости, 10.11.2021
Патрушев оценил формат встреч секретарей совбезов по Афганистану
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассчитывает на продолжение встреч секретарей советов безопасности по афганской проблематике. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T07:50
2021-11-10T07:50
в мире
иран
индия
николай патрушев
нью-дели
афганистан
кабул
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассчитывает на продолжение встреч секретарей советов безопасности по афганской проблематике.Во вторник в Нью-Дели проходит "Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане", в нем участвуют советники по национальной безопасности. Во встрече принимают участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.В начале августа талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211110/patrushev-1758331789.html
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в мире, иран, индия, николай патрушев, нью-дели, афганистан, кабул, россия, мохаммад хасан ахунд
07:50 10.11.2021
 
Патрушев оценил формат встреч секретарей совбезов по Афганистану

Патрушев: встречи секретарей советов безопасности по Афганистану являются важным форматом

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСекретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассчитывает на продолжение встреч секретарей советов безопасности по афганской проблематике.
Во вторник в Нью-Дели проходит "Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане", в нем участвуют советники по национальной безопасности. Во встрече принимают участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
"Многосторонние встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике являются важным форматом, позволяющим на самом высоком уровне обсудить весь комплекс проблем, связанных с развитием ситуации в Афганистане, а также выработать практические меры по противодействию вызовам и угрозам, исходящим с афганской территории. Рассчитываем, что практика их проведения будет продолжена и в дальнейшем, в том числе за счет внесения в повестку дня других актуальных региональных вопросов", - сказал Патрушев на встрече в Нью-Дели.
В начале августа талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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Патрушев рассказал о международных успехах по Афганистану
 
В миреИранИндияНиколай ПатрушевНью-ДелиАфганистанКабулРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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