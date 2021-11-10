Патрушев оценил формат встреч секретарей совбезов по Афганистану
Патрушев: встречи секретарей советов безопасности по Афганистану являются важным форматом
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассчитывает на продолжение встреч секретарей советов безопасности по афганской проблематике.
Во вторник в Нью-Дели проходит "Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане", в нем участвуют советники по национальной безопасности. Во встрече принимают участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
"Многосторонние встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике являются важным форматом, позволяющим на самом высоком уровне обсудить весь комплекс проблем, связанных с развитием ситуации в Афганистане, а также выработать практические меры по противодействию вызовам и угрозам, исходящим с афганской территории. Рассчитываем, что практика их проведения будет продолжена и в дальнейшем, в том числе за счет внесения в повестку дня других актуальных региональных вопросов", - сказал Патрушев на встрече в Нью-Дели.
В начале августа талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.