https://ria.ru/20211110/afganistan-1758331941.html

Патрушев оценил формат встреч секретарей совбезов по Афганистану

Патрушев оценил формат встреч секретарей совбезов по Афганистану - РИА Новости, 10.11.2021

Патрушев оценил формат встреч секретарей совбезов по Афганистану

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассчитывает на продолжение встреч секретарей советов безопасности по афганской проблематике. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T07:50

2021-11-10T07:50

2021-11-10T07:50

в мире

иран

индия

николай патрушев

нью-дели

афганистан

кабул

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев рассчитывает на продолжение встреч секретарей советов безопасности по афганской проблематике.Во вторник в Нью-Дели проходит "Делийский диалог по региональной безопасности в Афганистане", в нем участвуют советники по национальной безопасности. Во встрече принимают участие представители Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.В начале августа талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211110/patrushev-1758331789.html

иран

индия

нью-дели

афганистан

кабул

россия

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в мире, иран, индия, николай патрушев, нью-дели, афганистан, кабул, россия, мохаммад хасан ахунд