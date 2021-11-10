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Программу воздушных перевозок через аэропорт "Иваново" расширят
Программу воздушных перевозок через аэропорт "Иваново" расширят - РИА Новости, 10.11.2021
Программу воздушных перевозок через аэропорт "Иваново" расширят
В Ивановской области будет расширена программа региональных воздушных перевозок через аэропорт "Иваново" на 2022 год, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:24
2021-11-10T11:24
2021-11-10T11:24
ивановская область
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ИВАНОВО, 10 ноя – РИА Новости. В Ивановской области будет расширена программа региональных воздушных перевозок через аэропорт "Иваново" на 2022 год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В следующем году в рамках развития туристических связей Ивановской области с 1 мая по 31 октября будут осуществляться полеты в Калининград, авиасообщение с Сочи становится круглогодичным", – сказал собеседник агентства.По его словам, рейсы в Калининград и обратно будут выполняться авиакомпанией "РусЛайн" дважды в неделю. Перевозчиком в Сочи станет авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines). В периоды с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря предусмотрен один оборотный рейс в неделю, с 1 мая по 30 сентября будут выполняться по два оборотных рейса в неделю.По словам начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрия Вавринчука, сейчас Калининград - одно из самых востребованных туристических направлений в стране, которое теперь станет доступным и для жителей Ивановской области.В пресс-службе напомнили, что в прошлом году из аэропорта Иваново осуществлялись рейсы в Анапу, Сочи и в Симферополь в рамках летней лётной программы и круглогодично выполняются полеты в Санкт-Петербург. При этом объем пассажирских авиаперевозок увеличился в два раза.
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анапа, ивановская область, руслайн
ИВАНОВО, 10 ноя – РИА Новости. В Ивановской области будет расширена программа региональных воздушных перевозок через аэропорт "Иваново" на 2022 год, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В следующем году в рамках развития туристических связей Ивановской области с 1 мая по 31 октября будут осуществляться полеты в Калининград, авиасообщение с Сочи становится круглогодичным", – сказал собеседник агентства.
По его словам, рейсы в Калининград и обратно будут выполняться авиакомпанией "РусЛайн" дважды в неделю. Перевозчиком в Сочи станет авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines). В периоды с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря предусмотрен один оборотный рейс в неделю, с 1 мая по 30 сентября будут выполняться по два оборотных рейса в неделю.
По словам начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрия Вавринчука, сейчас Калининград - одно из самых востребованных туристических направлений в стране, которое теперь станет доступным и для жителей Ивановской области.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году из аэропорта Иваново осуществлялись рейсы в Анапу, Сочи и в Симферополь в рамках летней лётной программы и круглогодично выполняются полеты в Санкт-Петербург. При этом объем пассажирских авиаперевозок увеличился в два раза.