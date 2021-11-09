https://ria.ru/20211109/vrach-1758283755.html

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 09.11.2021

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

Власти Санкт-Петербурга сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для жителей 60 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:52

2021-11-09T17:52

2021-11-09T21:41

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для жителей 60 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями.Это следует из обновленного постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.В документе среди хронических указаны заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (диабет, ожирение).Кроме того, обязательной вакцинация стала для работников промышленности и перерабатывающих производств, строительной и транспортной сфер, включая сотрудников аэропорта Пулково и персонал авиакомпаний, работников Большого порта и пассажирского порта "Морской фасад".Власти постановили, что лицам из новых категорий нужно сделать первую прививку или ввести однокомпонентную вакцину до 15 декабря, а вторую прививку — до 15 января. Вакцинация должна охватить не мене 80 процентов работников.Как заявил накануне губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе за нерабочие дни удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом и разорвать цепочки заражения. Этот период власти решили не продлевать.Вместе с этим в регионе ввели дополнительные меры. Так, с 8 ноября рестораны, кафе и столовые, концертные залы, кинотеатры, океанариумы и катки могут работать только до 23:00. До этого же времени можно проводить культурные мероприятия, торжества, конгрессы и выставки при соблюдении всех требований.С 15 ноября в Петербурге необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии бракосочетания.С 1 декабря QR-код понадобится посетителям общепита и магазинов, кроме производственных столовых, аптек, автозаправок и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.

https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757828887.html

https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758121250.html

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общество