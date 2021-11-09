Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/vrach-1758283755.html
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 09.11.2021
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых
Власти Санкт-Петербурга сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для жителей 60 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:52
2021-11-09T21:41
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757862706_0:203:3010:1896_1920x0_80_0_0_41effc4c5fe23ee7730d2783e056d397.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для жителей 60 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями.Это следует из обновленного постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.В документе среди хронических указаны заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (диабет, ожирение).Кроме того, обязательной вакцинация стала для работников промышленности и перерабатывающих производств, строительной и транспортной сфер, включая сотрудников аэропорта Пулково и персонал авиакомпаний, работников Большого порта и пассажирского порта "Морской фасад".Власти постановили, что лицам из новых категорий нужно сделать первую прививку или ввести однокомпонентную вакцину до 15 декабря, а вторую прививку — до 15 января. Вакцинация должна охватить не мене 80 процентов работников.Как заявил накануне губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе за нерабочие дни удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом и разорвать цепочки заражения. Этот период власти решили не продлевать.Вместе с этим в регионе ввели дополнительные меры. Так, с 8 ноября рестораны, кафе и столовые, концертные залы, кинотеатры, океанариумы и катки могут работать только до 23:00. До этого же времени можно проводить культурные мероприятия, торжества, конгрессы и выставки при соблюдении всех требований.С 15 ноября в Петербурге необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии бракосочетания.С 1 декабря QR-код понадобится посетителям общепита и магазинов, кроме производственных столовых, аптек, автозаправок и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.
https://ria.ru/20211106/vaktsina-1757828887.html
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1758121250.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/06/1757862706_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bf35bc0b2f4ff0834f68d1c9b553d846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество
17:52 09.11.2021 (обновлено: 21:41 09.11.2021)
 

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в приемном отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациент в приемном отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для жителей 60 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями.
Это следует из обновленного постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.
В документе среди хронических указаны заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (диабет, ожирение).
Кроме того, обязательной вакцинация стала для работников промышленности и перерабатывающих производств, строительной и транспортной сфер, включая сотрудников аэропорта Пулково и персонал авиакомпаний, работников Большого порта и пассажирского порта "Морской фасад".
Власти постановили, что лицам из новых категорий нужно сделать первую прививку или ввести однокомпонентную вакцину до 15 декабря, а вторую прививку — до 15 января. Вакцинация должна охватить не мене 80 процентов работников.
Девушка с медицинской маской в руке - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 08:00Наука
Удар по коронавирусу. Названо средство, которое остановит пандемию COVID-19
Как заявил накануне губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе за нерабочие дни удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом и разорвать цепочки заражения. Этот период власти решили не продлевать.
Вместе с этим в регионе ввели дополнительные меры. Так, с 8 ноября рестораны, кафе и столовые, концертные залы, кинотеатры, океанариумы и катки могут работать только до 23:00. До этого же времени можно проводить культурные мероприятия, торжества, конгрессы и выставки при соблюдении всех требований.
С 15 ноября в Петербурге необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии бракосочетания.
С 1 декабря QR-код понадобится посетителям общепита и магазинов, кроме производственных столовых, аптек, автозаправок и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.
Женщина в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 19:15Распространение коронавируса
В Петербурге усилят контроль за соблюдением ограничений по COVID-19
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в Приморье
04:35Россиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19
04:26Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы
04:20"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной боли
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
Лента новостейМолния
Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в ПриморьеРоссиянам посоветовали продукты, ускоряющие выздоровление от COVID-19Депутат показала видео с едой в столовой Госдумы"Грозит некрозом": Мясников назвал "парадоксальную" причину зубной болиРоссиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам