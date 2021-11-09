https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758212561.html

Более трети депутатов от КПРФ и "Новых людей" не привиты, заявил Володин

Более трети депутатов от КПРФ и "Новых людей" не привиты, заявил Володин - РИА Новости, 09.11.2021

Более трети депутатов от КПРФ и "Новых людей" не привиты, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты привел новые данные о не привитых от коронавируса депутатах - таких у КПРФ и "Новых людей"... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:04

2021-11-09T13:04

2021-11-09T13:04

распространение коронавируса

политика

вячеслав володин

госдума рф

кпрф

сергей миронов

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты привел новые данные о не привитых от коронавируса депутатах - таких у КПРФ и "Новых людей" около трети, у эсеров - четверть, и призвал вакцинироваться."Было бы правильно озвучить цифры (о тех, кто не вакцинирован). В "Единой России" таких 8%, в ЛДПР – 13%, в "Справедливой России – За правду" - 25%, в "Новых людях - 33,3%, и в КПРФ 36,8%... Уважаемые коллеги, давайте начинать с себя, речи говорить хорошо, но давайте начинать с себя. За каждым из депутатов закреплена центральная специализированная больница, ЦКБ. И если только что-то происходит с депутатом – это берется под контроль и депутат обеспечен всем необходимым. Давайте подадим пример, разгрузим больницы и сделаем все для того, чтобы мы не теряли близких", - призвал Володин.После этого лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что в его фракции только один человек не вакцинирован, остальные или привиты, или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. "Это важный момент", - отметил он. Володин не согласился, что эти данные корректны. "Сергей Михайлович, я вам передам список, и в нем 25% тех, кто не вакцинировался, либо тех, кто переболел (коронавирусом), но уже более шести месяцев назад", - ответил Миронову спикер Госдумы.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756635051.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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