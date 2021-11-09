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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/vaktsinatsiya-1758212561.html
Более трети депутатов от КПРФ и "Новых людей" не привиты, заявил Володин
Более трети депутатов от КПРФ и "Новых людей" не привиты, заявил Володин - РИА Новости, 09.11.2021
Более трети депутатов от КПРФ и "Новых людей" не привиты, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты привел новые данные о не привитых от коронавируса депутатах - таких у КПРФ и "Новых людей"... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:04
2021-11-09T13:04
распространение коронавируса
политика
вячеслав володин
госдума рф
кпрф
сергей миронов
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты привел новые данные о не привитых от коронавируса депутатах - таких у КПРФ и "Новых людей" около трети, у эсеров - четверть, и призвал вакцинироваться."Было бы правильно озвучить цифры (о тех, кто не вакцинирован). В "Единой России" таких 8%, в ЛДПР – 13%, в "Справедливой России – За правду" - 25%, в "Новых людях - 33,3%, и в КПРФ 36,8%... Уважаемые коллеги, давайте начинать с себя, речи говорить&nbsp;хорошо, но давайте начинать с себя. За каждым из депутатов закреплена центральная специализированная больница, ЦКБ. И если только что-то происходит с депутатом – это берется под контроль и депутат обеспечен всем необходимым. Давайте подадим пример, разгрузим больницы и сделаем все для того, чтобы мы не теряли близких", - призвал Володин.После этого лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что в его фракции только один человек не вакцинирован, остальные или привиты, или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. "Это важный момент", - отметил он. Володин не согласился, что эти данные корректны. "Сергей Михайлович, я вам передам список, и в нем 25% тех, кто не вакцинировался, либо тех, кто переболел (коронавирусом), но уже более шести месяцев назад", - ответил Миронову спикер Госдумы.
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политика, вячеслав володин, госдума рф, кпрф, сергей миронов, здоровье - общество, коронавирус в россии, партия "новые люди", вакцинация россиян от covid-19, партия "справедливая россия - за правду"
13:04 09.11.2021
 
Более трети депутатов от КПРФ и "Новых людей" не привиты, заявил Володин

Володин: 33,3% депутатов от "Новых людей" и 36,8% от КПРФ не привиты от COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты привел новые данные о не привитых от коронавируса депутатах - таких у КПРФ и "Новых людей" около трети, у эсеров - четверть, и призвал вакцинироваться.
"Было бы правильно озвучить цифры (о тех, кто не вакцинирован). В "Единой России" таких 8%, в ЛДПР – 13%, в "Справедливой России – За правду" - 25%, в "Новых людях - 33,3%, и в КПРФ 36,8%... Уважаемые коллеги, давайте начинать с себя, речи говорить хорошо, но давайте начинать с себя. За каждым из депутатов закреплена центральная специализированная больница, ЦКБ. И если только что-то происходит с депутатом – это берется под контроль и депутат обеспечен всем необходимым. Давайте подадим пример, разгрузим больницы и сделаем все для того, чтобы мы не теряли близких", - призвал Володин.
После этого лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что в его фракции только один человек не вакцинирован, остальные или привиты, или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. "Это важный момент", - отметил он. Володин не согласился, что эти данные корректны. "Сергей Михайлович, я вам передам список, и в нем 25% тех, кто не вакцинировался, либо тех, кто переболел (коронавирусом), но уже более шести месяцев назад", - ответил Миронову спикер Госдумы.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 11:18Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФКПРФСергей МироновЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииПартия "Новые люди"Вакцинация россиян от COVID-19Партия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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