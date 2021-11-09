https://ria.ru/20211109/twitter-1758319259.html

Twitter запустил платную подписку для некоторых пользователей

Twitter запустил платную подписку для некоторых пользователей - РИА Новости, 09.11.2021

Twitter запустил платную подписку для некоторых пользователей

Сервис микроблогов Twitter запустил платную подписку Twitter Blue для своих пользователей в США и Новой Зеландии, сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T22:48

2021-11-09T22:48

2021-11-09T22:48

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter запустил платную подписку Twitter Blue для своих пользователей в США и Новой Зеландии, сообщается в пресс-релизе компании.В июне компания сообщила о запуске платной подписки Twitter Blue только в Австралии и Канаде.Пользователям платной версии сайта будут доступны чтение страниц новостных изданий в Twitter без рекламы, быстрый просмотр наиболее популярных твитов за последние 24 часа, эксклюзивные иконки и красочные темы, а также возможность настраивать свою панель навигации в приложении.Вместе с тем обладатели подписки Twitter Blue будут иметь возможность получить ранний доступ к новым функциям, которые будет тестировать компания. Вдобавок обладатели платной подписки смогут загружать в Twitter видео продолжительностью до десяти минут.Отмечается, что стоимость подписки составит 2,99 доллара в месяц.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. В прошлом квартале выручка компании превысила 1 миллиард долларов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter, сша, австралия, канада, новая зеландия