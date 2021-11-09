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Twitter запустил платную подписку для некоторых пользователей
Twitter запустил платную подписку для некоторых пользователей - РИА Новости, 09.11.2021
Twitter запустил платную подписку для некоторых пользователей
Сервис микроблогов Twitter запустил платную подписку Twitter Blue для своих пользователей в США и Новой Зеландии, сообщается в пресс-релизе компании. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T22:48
2021-11-09T22:48
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австралия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter запустил платную подписку Twitter Blue для своих пользователей в США и Новой Зеландии, сообщается в пресс-релизе компании.В июне компания сообщила о запуске платной подписки Twitter Blue только в Австралии и Канаде.Пользователям платной версии сайта будут доступны чтение страниц новостных изданий в Twitter без рекламы, быстрый просмотр наиболее популярных твитов за последние 24 часа, эксклюзивные иконки и красочные темы, а также возможность настраивать свою панель навигации в приложении.Вместе с тем обладатели подписки Twitter Blue будут иметь возможность получить ранний доступ к новым функциям, которые будет тестировать компания. Вдобавок обладатели платной подписки смогут загружать в Twitter видео продолжительностью до десяти минут.Отмечается, что стоимость подписки составит 2,99 доллара в месяц.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. В прошлом квартале выручка компании превысила 1 миллиард долларов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
в мире, технологии, twitter, сша, австралия, канада, новая зеландия
22:48 09.11.2021
 
Twitter запустил платную подписку для некоторых пользователей

Twitter запустил подписку на платную версию соцсети в США и Новой Зеландии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter запустил платную подписку Twitter Blue для своих пользователей в США и Новой Зеландии, сообщается в пресс-релизе компании.
В июне компания сообщила о запуске платной подписки Twitter Blue только в Австралии и Канаде.
"Мы рады сообщить, что Twitter Blue теперь доступен в Соединенных Штатах и Новой Зеландии на iOS, Android и в браузере", - говорится в пресс-релизе.
Пользователям платной версии сайта будут доступны чтение страниц новостных изданий в Twitter без рекламы, быстрый просмотр наиболее популярных твитов за последние 24 часа, эксклюзивные иконки и красочные темы, а также возможность настраивать свою панель навигации в приложении.
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Вместе с тем обладатели подписки Twitter Blue будут иметь возможность получить ранний доступ к новым функциям, которые будет тестировать компания. Вдобавок обладатели платной подписки смогут загружать в Twitter видео продолжительностью до десяти минут.
Отмечается, что стоимость подписки составит 2,99 доллара в месяц.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. В прошлом квартале выручка компании превысила 1 миллиард долларов.
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