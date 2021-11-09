https://ria.ru/20211109/svet-1758197717.html

На Дальнем Востоке около 70 тысяч человек остались без света

На Дальнем Востоке около 70 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 09.11.2021

На Дальнем Востоке около 70 тысяч человек остались без света

Порядка 70 тысяч человек, проживающих более чем в 40 населенных пунктах двух регионов Дальневосточного федерального округа, остались без энергоснабжения из-за... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:07

2021-11-09T12:07

2021-11-09T12:35

происшествия

приморский край

хабаровский край

владивосток

еврейская автономная область

амурская область

сахалин

дальний восток

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Порядка 70 тысяч человек, проживающих более чем в 40 населенных пунктах двух регионов Дальневосточного федерального округа, остались без энергоснабжения из-за воздействия мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 34 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 41 населенном пункте 15 муниципальных образований Приморского края, Еврейской автономной области произошло нарушение энергоснабжения более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 69,6 тысячи человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что без света также остались 47 социально значимых объектов.По его словам, больше всего пострадали от стихии 13 муниципальных образований Приморского края, где в 22 населенных пунктах было нарушено электроснабжение 5,6 тысячи жилых домов с населением свыше 53,3 тысячи человек. Во Владивостоке в результате падения части кровли торгового павильона пострадала женщина.В Еврейской автономной области в Ленинском и Октябрьском районах зарегистрированы в 19 населенных пунктах нарушения энергоснабжения в 4,4 тысячи жилых домах, в которых проживают более 16,3 тысячи человек. В Хабаровском крае из-за циклона введено ограничение движения пассажирских автобусов на четыре участках автомобильных дорог, отменены 11 автобусных рейсов."По состоянию на 06.00 мск вторника, без энергоснабжения в шести муниципальных образованиях Приморского края оставались 2,68 тысячи жилых домов с населением более пяти тысяч человек, а в двух районах Еврейской автономной области - 2,27 тысячи домов с населением более 7,7 тысячи человек", - отметил собеседник агентства.Он добавил, что 9 ноября циклон будет смещаться в северо-восточном направлении и окажет влияние на северные районы Приморского края, Еврейской автономной области, южные районы Амурской области, центральные районы Хабаровского края и юг Сахалина. Порывы ветра при мокром снеге могут достигать 25 метров в секунду.

https://ria.ru/20211109/dozhd-1758163788.html

https://ria.ru/20211109/elektrichestvo-1758168123.html

приморский край

хабаровский край

владивосток

еврейская автономная область

амурская область

сахалин

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия ледяного дождя в Хабаровске. Кадры очевидца Сезон стекол под стеклами открыт. Водители в соседнем с ЕАО Хабаровске заводят свои машины после ледяного дождя. 2021-11-09T12:07 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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