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На Дальнем Востоке около 70 тысяч человек остались без света
На Дальнем Востоке около 70 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 09.11.2021
На Дальнем Востоке около 70 тысяч человек остались без света
Порядка 70 тысяч человек, проживающих более чем в 40 населенных пунктах двух регионов Дальневосточного федерального округа, остались без энергоснабжения из-за... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:07
2021-11-09T12:35
происшествия
приморский край
хабаровский край
владивосток
еврейская автономная область
амурская область
сахалин
дальний восток
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Порядка 70 тысяч человек, проживающих более чем в 40 населенных пунктах двух регионов Дальневосточного федерального округа, остались без энергоснабжения из-за воздействия мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 34 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 41 населенном пункте 15 муниципальных образований Приморского края, Еврейской автономной области произошло нарушение энергоснабжения более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 69,6 тысячи человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что без света также остались 47 социально значимых объектов.По его словам, больше всего пострадали от стихии 13 муниципальных образований Приморского края, где в 22 населенных пунктах было нарушено электроснабжение 5,6 тысячи жилых домов с населением свыше 53,3 тысячи человек. Во Владивостоке в результате падения части кровли торгового павильона пострадала женщина.В Еврейской автономной области в Ленинском и Октябрьском районах зарегистрированы в 19 населенных пунктах нарушения энергоснабжения в 4,4 тысячи жилых домах, в которых проживают более 16,3 тысячи человек. В Хабаровском крае из-за циклона введено ограничение движения пассажирских автобусов на четыре участках автомобильных дорог, отменены 11 автобусных рейсов."По состоянию на 06.00 мск вторника, без энергоснабжения в шести муниципальных образованиях Приморского края оставались 2,68 тысячи жилых домов с населением более пяти тысяч человек, а в двух районах Еврейской автономной области - 2,27 тысячи домов с населением более 7,7 тысячи человек", - отметил собеседник агентства.Он добавил, что 9 ноября циклон будет смещаться в северо-восточном направлении и окажет влияние на северные районы Приморского края, Еврейской автономной области, южные районы Амурской области, центральные районы Хабаровского края и юг Сахалина. Порывы ветра при мокром снеге могут достигать 25 метров в секунду.
https://ria.ru/20211109/dozhd-1758163788.html
https://ria.ru/20211109/elektrichestvo-1758168123.html
приморский край
хабаровский край
владивосток
еврейская автономная область
амурская область
сахалин
дальний восток
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Последствия ледяного дождя в Хабаровске. Кадры очевидца
Сезон стекол под стеклами открыт. Водители в соседнем с ЕАО Хабаровске заводят свои машины после ледяного дождя.
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происшествия, приморский край, хабаровский край, владивосток, еврейская автономная область, амурская область, сахалин, дальний восток, свет, электричество, россия
12:07 09.11.2021 (обновлено: 12:35 09.11.2021)
 
На Дальнем Востоке около 70 тысяч человек остались без света

Около 70 тысяч человек остались без света в двух регионах Дальнего Востока из-за циклона

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Порядка 70 тысяч человек, проживающих более чем в 40 населенных пунктах двух регионов Дальневосточного федерального округа, остались без энергоснабжения из-за воздействия мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 34 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 41 населенном пункте 15 муниципальных образований Приморского края, Еврейской автономной области произошло нарушение энергоснабжения более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 69,6 тысячи человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что без света также остались 47 социально значимых объектов.
Последствия ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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В ЕАО более 20 населенных пунктов остались без света из-за ледяного дождя
По его словам, больше всего пострадали от стихии 13 муниципальных образований Приморского края, где в 22 населенных пунктах было нарушено электроснабжение 5,6 тысячи жилых домов с населением свыше 53,3 тысячи человек. Во Владивостоке в результате падения части кровли торгового павильона пострадала женщина.
В Еврейской автономной области в Ленинском и Октябрьском районах зарегистрированы в 19 населенных пунктах нарушения энергоснабжения в 4,4 тысячи жилых домах, в которых проживают более 16,3 тысячи человек. В Хабаровском крае из-за циклона введено ограничение движения пассажирских автобусов на четыре участках автомобильных дорог, отменены 11 автобусных рейсов.
"По состоянию на 06.00 мск вторника, без энергоснабжения в шести муниципальных образованиях Приморского края оставались 2,68 тысячи жилых домов с населением более пяти тысяч человек, а в двух районах Еврейской автономной области - 2,27 тысячи домов с населением более 7,7 тысячи человек", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что 9 ноября циклон будет смещаться в северо-восточном направлении и окажет влияние на северные районы Приморского края, Еврейской автономной области, южные районы Амурской области, центральные районы Хабаровского края и юг Сахалина. Порывы ветра при мокром снеге могут достигать 25 метров в секунду.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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ПроисшествияПриморский крайХабаровский крайВладивостокЕврейская автономная областьАмурская областьСахалинДальний ВостоксветЭлектричествоРоссия
 
 
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