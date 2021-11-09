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Спасатели рассказали об экипаже судна, севшего на мель в Приморье
Спасатели рассказали об экипаже судна, севшего на мель в Приморье - РИА Новости, 09.11.2021
Спасатели рассказали об экипаже судна, севшего на мель в Приморье
Все 14 членов экипажа судна Rise Shine, севшего на мель в Приморье, являются гражданами КНР, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T08:56
2021-11-09T13:17
происшествия
китай
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
дальневосточная транспортная прокуратура
панама
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Все 14 членов экипажа судна Rise Shine, севшего на мель в Приморье, являются гражданами КНР, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков.В районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы), среди 14 членов экипажа граждан РФ нет, сообщала ранее Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Эвакуации экипажа мешает сильная волна - до четырех метров, отмечали спасатели."Члены экипажа, находящиеся на борту судна, - граждане КНР. Все 14 человек - граждане Китая", - сказал Пирожков.Накануне циклон принес в Приморье дожди и штормовой ветер.
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Эвакуация команды с севшего на мель судна в Приморье: кадры МЧС
Спасатели выполнили десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20-25 метров с вертолетов Ми-8 МЧС России и координационного цента поиска и спасения. Всех 14 членов экипажа подняли на борт вертолета с помощью специальных устройств. Люди доставлены на берег. Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при ветровой нагрузке с порывами ветра до 15 м/с, высотой волн до 2,5-3 метров.
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происшествия, китай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), дальневосточная транспортная прокуратура, панама, россия
08:56 09.11.2021 (обновлено: 13:17 09.11.2021)
 
Спасатели рассказали об экипаже судна, севшего на мель в Приморье

Все 14 членов экипажа судна, севшего на мель в Приморье, являются гражданами Китая

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Все 14 членов экипажа судна Rise Shine, севшего на мель в Приморье, являются гражданами КНР, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков.
В районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы), среди 14 членов экипажа граждан РФ нет, сообщала ранее Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Эвакуации экипажа мешает сильная волна - до четырех метров, отмечали спасатели.
Спасение моряков с контейнеровоза Rise Shine в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки.
1 из 10

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

Сотрудники МЧС РФ и сотрудники находкинской службы спасения во время эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
2 из 10

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
3 из 10

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
4 из 10

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
5 из 10

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
6 из 10

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

Сотрудники МЧС РФ во время эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
7 из 10

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
8 из 10

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
9 из 10

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

Местные жители наблюдают за эвакуацией экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
10 из 10

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
1 из 10

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 10

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 10

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
6 из 10

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 10

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
"Члены экипажа, находящиеся на борту судна, - граждане КНР. Все 14 человек - граждане Китая", - сказал Пирожков.
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