https://ria.ru/20211109/sudno-1758160443.html

Спасатели рассказали об экипаже судна, севшего на мель в Приморье

Спасатели рассказали об экипаже судна, севшего на мель в Приморье - РИА Новости, 09.11.2021

Спасатели рассказали об экипаже судна, севшего на мель в Приморье

Все 14 членов экипажа судна Rise Shine, севшего на мель в Приморье, являются гражданами КНР, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T08:56

2021-11-09T08:56

2021-11-09T13:17

происшествия

китай

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

дальневосточная транспортная прокуратура

панама

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Все 14 членов экипажа судна Rise Shine, севшего на мель в Приморье, являются гражданами КНР, сообщил РИА Новости начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) во Владивостоке Николай Пирожков.В районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы), среди 14 членов экипажа граждан РФ нет, сообщала ранее Дальневосточная транспортная прокуратура. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Эвакуации экипажа мешает сильная волна - до четырех метров, отмечали спасатели."Члены экипажа, находящиеся на борту судна, - граждане КНР. Все 14 человек - граждане Китая", - сказал Пирожков.Накануне циклон принес в Приморье дожди и штормовой ветер.

https://ria.ru/20211109/avarii-1758157703.html

китай

панама

россия

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Эвакуация команды с севшего на мель судна в Приморье: кадры МЧС Спасатели выполнили десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20-25 метров с вертолетов Ми-8 МЧС России и координационного цента поиска и спасения. Всех 14 членов экипажа подняли на борт вертолета с помощью специальных устройств. Люди доставлены на берег. Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при ветровой нагрузке с порывами ветра до 15 м/с, высотой волн до 2,5-3 метров. 2021-11-09T08:56 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, китай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), дальневосточная транспортная прокуратура, панама, россия