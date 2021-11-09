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Наука
https://ria.ru/20211109/sudbischenskaya_bitva-1758160602.html
Больше, чем на Куликовом поле? Археологи рассказали о находках в Судбищах
Больше, чем на Куликовом поле? Археологи рассказали о находках в Судбищах - РИА Новости, 09.11.2021
Больше, чем на Куликовом поле? Археологи рассказали о находках в Судбищах
Судбищенская битва — один из драматичных и наиболее важных эпизодов в борьбе Русского государства с Великой степью. В начале этого года археологи нашли место... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:00
2021-11-09T16:08
наука
тула
орловская область
российская академия наук
куликово поле (заповедник)
что не найдешь в учебнике
археология
социальный навигатор
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Судбищенская битва — один из драматичных и наиболее важных эпизодов в борьбе Русского государства с Великой степью. В начале этого года археологи нашли место сражения, которое, по их словам, имеет беспрецедентную насыщенность артефактами. Онлайн-конференция, посвященная итогам первого этапа раскопок, состоялась в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Обнаружение места Судбищенской битвы — одно из крупнейших достижений отечественной археологии, уверены эксперты. С апреля 2021 года по настоящий момент сделано более 2200 находок. По мнению ученых, есть вероятность, что своим "обилием" этот археологический памятник затмит даже Куликово поле.Старт масштабным поискам дали многочисленные находки, сделанные членами клуба дайверов "Диво" весной 2021 года на дне реки Гоголь. Десятки объектов, среди которых наконечники стрел и элементы конской упряжи, как выяснили ученые, были вынесены в реку из одного из близлежащих оврагов.Детально обследовав его, археологи поняли, что обнаружили место крупного сражения середины XVI века. Прекрасную сохранность находок обеспечило то, что значительная часть поля битвы пришлась на территории, не задействованные в сельском хозяйстве."Поля больших сражений Средневековья и раннего Нового времени очень редко дают обильные находки. В большинстве случаев картина обратная — характер боевых действий и последующая история не позволяли предметам аккумулироваться. В Судбищах картина обратная", — рассказал академик РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.Сражение, по мнению историков, имело большое значение в борьбе Московского царства за влияние в степи и северном Причерноморье. Битва произошла 24-25 июня 1555 года между русскими войсками, защищавшими дорогу на Тулу, и втрое превосходящими силами Крымского ханства. После двухдневной сечи крымчаки повернули домой, так и не разбив русских.В том, что это именно Судбищенская битва, эксперты не сомневаются, однако научный анализ артефактов и самого поля потребует еще годы тщательный работы. Уже сейчас реставраторы, оружиеведы и другие специалисты изучают находки — свинцовые пули, наконечники стрел и копий, монеты, украшения, детали клинков, доспехов, конской сбруи и многое другое."Мы находим материальные подтверждения тех скудных письменных источников, которые рассказывают о ходе сражения. Например, находка нескольких свинцовых ядер подтверждает упоминания о том, что русские войска подверглись артиллерийскому обстрелу", — отметил директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.Грандиозный успех археологов, достигнутый всего за полгода исследований, по их словам, стал возможен, во многом, благодаря двум факторам — огромному опыту изучения полей битв, накопленному специалистами музея-заповедника "Куликово поле", и широкому использованию новейших технологий.Так, воздушное лазерное сканирование с помощью "Лидара" позволило с большой точностью воссоздать детали древнего рельефа. На основе этих данных и расположения находок ученые создадут полномасштабную цифровую модель сражения, которая поможет лучше понять его ход."Лично я жду с нетерпением того, что, если на месте битвы есть захоронение павших воинов, упомянутых в летописи, мы сможем попытаться восстановить облик тех людей, кто тогда сражались и погибали", — подчеркнул мажоритарный акционер концерна "Калашников" Алан Лушников.В настоящее время ученые совместно с правительством Орловской области и волонтерами из числа местных жителей активно работают над сохранением поля битвы в неприкосновенности — по словам экспертов, "черные копатели" представляют огромную угрозу для российской археологии вообще и для изучения Судбищенской битвы в частности.Исследования проводятся при поддержке фонда "Таволга" и концерна "Калашников". Подтвержденная площадь нового археологического памятника уже превысила два квадратных километра и, как полагают специалисты, увеличится еще минимум втрое. Планы по увековечиванию битвы и созданию посвященного ей музейного комплекса активно обсуждаются учеными и Правительством.
https://sn.ria.ru/20211108/istoriya-1758067474.html
https://ria.ru/20210704/bitva-1739725411.html
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тула, орловская область, российская академия наук, куликово поле (заповедник), что не найдешь в учебнике, археология, социальный навигатор, россия
09:00 09.11.2021 (обновлено: 16:08 09.11.2021)
 

Больше, чем на Куликовом поле? Археологи рассказали о находках в Судбищах

© РИА Новости / Владимир ТрефиловАрхеологические находки
Археологические находки - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Судбищенская битва — один из драматичных и наиболее важных эпизодов в борьбе Русского государства с Великой степью. В начале этого года археологи нашли место сражения, которое, по их словам, имеет беспрецедентную насыщенность артефактами. Онлайн-конференция, посвященная итогам первого этапа раскопок, состоялась в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Обнаружение места Судбищенской битвы — одно из крупнейших достижений отечественной археологии, уверены эксперты. С апреля 2021 года по настоящий момент сделано более 2200 находок. По мнению ученых, есть вероятность, что своим "обилием" этот археологический памятник затмит даже Куликово поле.

"Именно благодаря археологии в наши дни возможны выдающиеся исторические открытия. Несомненно, то, что уже найдено, и то, что будет обнаружено, даст большой материал для того, чтобы ученые скорректировали имеющиеся представления о ходе этого сражения", — заявил председатель Правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

Старт масштабным поискам дали многочисленные находки, сделанные членами клуба дайверов "Диво" весной 2021 года на дне реки Гоголь. Десятки объектов, среди которых наконечники стрел и элементы конской упряжи, как выяснили ученые, были вынесены в реку из одного из близлежащих оврагов.
Детально обследовав его, археологи поняли, что обнаружили место крупного сражения середины XVI века. Прекрасную сохранность находок обеспечило то, что значительная часть поля битвы пришлась на территории, не задействованные в сельском хозяйстве.
"Поля больших сражений Средневековья и раннего Нового времени очень редко дают обильные находки. В большинстве случаев картина обратная — характер боевых действий и последующая история не позволяли предметам аккумулироваться. В Судбищах картина обратная", — рассказал академик РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров.
Судбищенская битва: итоги первого года исследований - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 14:45
Судбищенская битва: итоги первого года исследований
Сражение, по мнению историков, имело большое значение в борьбе Московского царства за влияние в степи и северном Причерноморье. Битва произошла 24-25 июня 1555 года между русскими войсками, защищавшими дорогу на Тулу, и втрое превосходящими силами Крымского ханства. После двухдневной сечи крымчаки повернули домой, так и не разбив русских.
В том, что это именно Судбищенская битва, эксперты не сомневаются, однако научный анализ артефактов и самого поля потребует еще годы тщательный работы. Уже сейчас реставраторы, оружиеведы и другие специалисты изучают находки — свинцовые пули, наконечники стрел и копий, монеты, украшения, детали клинков, доспехов, конской сбруи и многое другое.
"Мы находим материальные подтверждения тех скудных письменных источников, которые рассказывают о ходе сражения. Например, находка нескольких свинцовых ядер подтверждает упоминания о том, что русские войска подверглись артиллерийскому обстрелу", — отметил директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАрхеологические находки
Археологические находки
1 из 7
Археологические находки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

Пулелейка со свинцовой пулей. Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы

Пулелейка со свинцовой пулей. Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
2 из 7

Пулелейка со свинцовой пулей. Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

Свинцовая пуля. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы

Свинцовое пушечное ядро. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы
3 из 7

Свинцовая пуля. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы

Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы
4 из 7

Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

Монета времен Ивана Грозного. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы

Монета Ивана Грозного. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы
5 из 7

Монета времен Ивана Грозного. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"

Наконечник стрелы. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы

Наконечник стрелы. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы
6 из 7

Наконечник стрелы. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОнлайн-конференция на тему: "Судбищенская битва: итоги первого года исследований".
Онлайн-конференция на тему: Судбищенская битва: итоги первого года исследований
7 из 7
Онлайн-конференция на тему: "Судбищенская битва: итоги первого года исследований".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 7
Археологические находки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 7

Пулелейка со свинцовой пулей. Артефакты, найденные на месте Судбищенской битвы

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
3 из 7

Свинцовая пуля. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
4 из 7

Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
5 из 7

Монета времен Ивана Грозного. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
6 из 7

Наконечник стрелы. Артефакт, найденный на месте Судбищенской битвы

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
7 из 7
Онлайн-конференция на тему: "Судбищенская битва: итоги первого года исследований".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Грандиозный успех археологов, достигнутый всего за полгода исследований, по их словам, стал возможен, во многом, благодаря двум факторам — огромному опыту изучения полей битв, накопленному специалистами музея-заповедника "Куликово поле", и широкому использованию новейших технологий.
Так, воздушное лазерное сканирование с помощью "Лидара" позволило с большой точностью воссоздать детали древнего рельефа. На основе этих данных и расположения находок ученые создадут полномасштабную цифровую модель сражения, которая поможет лучше понять его ход.
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Судбищенская битва: ученым предстоит описать более двух тысяч находок
"Лично я жду с нетерпением того, что, если на месте битвы есть захоронение павших воинов, упомянутых в летописи, мы сможем попытаться восстановить облик тех людей, кто тогда сражались и погибали", — подчеркнул мажоритарный акционер концерна "Калашников" Алан Лушников.
В настоящее время ученые совместно с правительством Орловской области и волонтерами из числа местных жителей активно работают над сохранением поля битвы в неприкосновенности — по словам экспертов, "черные копатели" представляют огромную угрозу для российской археологии вообще и для изучения Судбищенской битвы в частности.
Исследования проводятся при поддержке фонда "Таволга" и концерна "Калашников". Подтвержденная площадь нового археологического памятника уже превысила два квадратных километра и, как полагают специалисты, увеличится еще минимум втрое. Планы по увековечиванию битвы и созданию посвященного ей музейного комплекса активно обсуждаются учеными и Правительством.
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