https://ria.ru/20211109/son-1758297644.html

Ученые разгадали секрет бессонницы

Ученые развеяли популярный миф о сне - РИА Новости, 09.11.2021

Ученые разгадали секрет бессонницы

Группа исследователей из Больницы Лозаннского университета опубликовала работу, в которой опровергла теорию, что при медленных волнах активности головного мозга РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:58

2021-11-09T18:58

2021-11-09T21:55

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Группа исследователей из Больницы Лозаннского университета опубликовала работу, в которой опровергла теорию, что при медленных волнах активности головного мозга человек погружен в глубокий сон. Результаты их исследования опубликованы в журнале Current Biology.В течение многих лет медицинская наука твердо придерживалась мнения, что можно определить, насколько глубоко спит человек, наблюдая за его мозговыми волнами по показаниям электроэнцефалограммы (ЭЭГ), уточняется в материале.В новой работе эксперты внимательно изучили, что происходит с людьми, страдающими хронической бессонницей. Ученые попросили десять человек с бессонницей и 20 добровольцев, которые обычно спят хорошо, пройти ЭЭГ во время сна в лабораторных условиях. Исследователи также провели 787 пробуждений, чтобы получить практически мгновенную обратную связь и определить качество сна на разных стадиях.По результатам проделанных тестов, сотрудники больницы Лозаннского университета заключили, что у людей, страдающих бессонницей, наблюдается определенное совпадение между сном с медленными мозговыми волнами и сном с быстрыми, что свидетельствует о том, что они одновременно бодрствуют и спят.Исследователи считают, что этот вывод опровергает представление о том, что медленные волны обязательно указывают на глубокий сон и ощущение того, что после него человек крепко спал.Они также обнаружили, что люди, не жалующиеся на проблемы со сном, испытывают наиболее легкий сон в течение первых двух часов. А люди с бессонницей очень часто спят в то время, когда, по их мнению, они бодрствуют, что говорит о том, что они спят больше, чем им кажется.

https://radiosputnik.ria.ru/20211011/son-1753704422.html

https://ria.ru/20211108/bolezn-1758087934.html

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