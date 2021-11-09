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Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР представят к награде

Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР представят к награде - РИА Новости, 09.11.2021

Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР представят к награде

Погибшего бойца СОБР Росгвардии могут наградить за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи, сообщили в пресс-службе Северо-Западного... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:11

2021-11-09T11:11

2021-11-09T16:06

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Погибшего бойца СОБР Росгвардии могут наградить за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в Санкт-Петербурге боец СОБР погиб при задержании телефонных мошенников, на него наехал на автомобиле один из злоумышленников."Командование Северо-Западного округа Росгвардии с прискорбием сообщает, что сегодня утром при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников погиб сотрудник Росгвардии. <...> В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи", — говорится в сообщении.Уточняется, что погибший — подполковник полиции Евгений Захаров — работал в СОБР "Гранит". Он ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, награжден государственными наградами: медалью Суворова, медалью "За отличие в охране общественного порядка".В пресс-службе добавили, что у бойца СОБР остались вдова и трое детей, семье обещают оказать поддержку.

https://ria.ru/20211109/zaderzhanie-1758170030.html

https://ria.ru/20211109/peterburg-1758166837.html

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санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество