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Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР представят к награде
Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР представят к награде - РИА Новости, 09.11.2021
Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР представят к награде
Погибшего бойца СОБР Росгвардии могут наградить за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи, сообщили в пресс-службе Северо-Западного... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:11
2021-11-09T11:11
2021-11-09T16:06
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Погибшего бойца СОБР Росгвардии могут наградить за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в Санкт-Петербурге боец СОБР погиб при задержании телефонных мошенников, на него наехал на автомобиле один из злоумышленников."Командование Северо-Западного округа Росгвардии с прискорбием сообщает, что сегодня утром при проведении спецоперации по задержанию опасных преступников погиб сотрудник Росгвардии. <...> В Росгвардии рассматривается вопрос о награждении сотрудника за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи", — говорится в сообщении.Уточняется, что погибший — подполковник полиции Евгений Захаров — работал в СОБР "Гранит". Он ветеран боевых действий, участвовал в контртеррористической операции, награжден государственными наградами: медалью Суворова, медалью "За отличие в охране общественного порядка".В пресс-службе добавили, что у бойца СОБР остались вдова и трое детей, семье обещают оказать поддержку.
https://ria.ru/20211109/zaderzhanie-1758170030.html
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санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
11:11 09.11.2021 (обновлено: 16:06 09.11.2021)
Погибшего в Петербурге сотрудника СОБР представят к награде
Погибшего в Петербурге на спецоперации бойца СОБР Росгвардии представят к награде