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Шойгу оценил боевую подготовку российских войск в пик пандемии
Шойгу оценил боевую подготовку российских войск в пик пандемии - РИА Новости, 09.11.2021
Шойгу оценил боевую подготовку российских войск в пик пандемии
Сложная эпидемическая обстановка не сказалась на результативности боевой подготовки Вооруженных сил РФ, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:17
2021-11-09T12:17
общество
безопасность
армия
сергей шойгу
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Сложная эпидемическая обстановка не сказалась на результативности боевой подготовки Вооруженных сил РФ, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.Главными из них стали стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".Министр сообщил, что за высокие показатели боевой учебы, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, надлежащее состояние вооружения и военной техники около 400 подразделений представлены к присвоению почетного наименования "ударное".Глава военного ведомства поставил задачу завершить до 25 ноября все мероприятия подготовительного периода."В текущем месяце необходимо подвести итоги и завершить планирование подготовки войск. Важно качественно организовать сборы и инструкторско-методические занятия, продолжить обучение резервистов в военных округах и Воздушно-десантных войсках", - сказал Шойгу.Министр также довел до собравшихся итоги совещания президента РФ с руководством военного ведомства и предприятий оборонно-промышленного комплекса."Верховный главнокомандующий в целом одобрил представленные министерством обороны и руководителями предприятий ОПК предложения по повышению боевых возможностей армии и флота, уровня их оснащенности современным вооружением", - отметил Шойгу, добавив, что по всем рассмотренным вопросам даны необходимые поручения.
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общество, безопасность, армия, сергей шойгу, здоровье - общество, россия
12:17 09.11.2021
 
Шойгу оценил боевую подготовку российских войск в пик пандемии

Шойгу: пик пандемии не отразился на результативности боевой подготовки ВС РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Сложная эпидемическая обстановка не сказалась на результативности боевой подготовки Вооруженных сил РФ, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
"Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в учебном году сохранялась высокая интенсивность боевой подготовки войск", - сказал он, отметив, что в течение периода обучения было проведено более 18 тысяч основных мероприятий, в том числе 7,5 тысяч учений и штабных тренировок.
Главными из них стали стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".
Министр сообщил, что за высокие показатели боевой учебы, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, надлежащее состояние вооружения и военной техники около 400 подразделений представлены к присвоению почетного наименования "ударное".
Глава военного ведомства поставил задачу завершить до 25 ноября все мероприятия подготовительного периода.
"В текущем месяце необходимо подвести итоги и завершить планирование подготовки войск. Важно качественно организовать сборы и инструкторско-методические занятия, продолжить обучение резервистов в военных округах и Воздушно-десантных войсках", - сказал Шойгу.
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Министр также довел до собравшихся итоги совещания президента РФ с руководством военного ведомства и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
"Верховный главнокомандующий в целом одобрил представленные министерством обороны и руководителями предприятий ОПК предложения по повышению боевых возможностей армии и флота, уровня их оснащенности современным вооружением", - отметил Шойгу, добавив, что по всем рассмотренным вопросам даны необходимые поручения.
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