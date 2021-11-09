https://ria.ru/20211109/shoygu-1758199608.html

Шойгу оценил боевую подготовку российских войск в пик пандемии

Шойгу оценил боевую подготовку российских войск в пик пандемии - РИА Новости, 09.11.2021

Шойгу оценил боевую подготовку российских войск в пик пандемии

Сложная эпидемическая обстановка не сказалась на результативности боевой подготовки Вооруженных сил РФ, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:17

2021-11-09T12:17

2021-11-09T12:17

общество

безопасность

армия

сергей шойгу

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россия

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Сложная эпидемическая обстановка не сказалась на результативности боевой подготовки Вооруженных сил РФ, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.Главными из них стали стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".Министр сообщил, что за высокие показатели боевой учебы, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, надлежащее состояние вооружения и военной техники около 400 подразделений представлены к присвоению почетного наименования "ударное".Глава военного ведомства поставил задачу завершить до 25 ноября все мероприятия подготовительного периода."В текущем месяце необходимо подвести итоги и завершить планирование подготовки войск. Важно качественно организовать сборы и инструкторско-методические занятия, продолжить обучение резервистов в военных округах и Воздушно-десантных войсках", - сказал Шойгу.Министр также довел до собравшихся итоги совещания президента РФ с руководством военного ведомства и предприятий оборонно-промышленного комплекса."Верховный главнокомандующий в целом одобрил представленные министерством обороны и руководителями предприятий ОПК предложения по повышению боевых возможностей армии и флота, уровня их оснащенности современным вооружением", - отметил Шойгу, добавив, что по всем рассмотренным вопросам даны необходимые поручения.

https://ria.ru/20211101/kitaytsy-1757239111.html

https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757948473.html

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общество, безопасность, армия, сергей шойгу, здоровье - общество, россия