https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758152744.html

Республиканцы в США добиваются санкций против "Северного потока — 2"

Республиканцы в США добиваются санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.11.2021

Республиканцы в США добиваются санкций против "Северного потока — 2"

Группа сенаторов-республиканцев предложила добавить санкции в отношении "Северного потока — 2" в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T05:24

2021-11-09T05:24

2021-11-09T05:24

в мире

сша

джо байден

балтийское море

джим риш

северный поток — 2

nord stream 2 ag

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов-республиканцев предложила добавить санкции в отношении "Северного потока — 2" в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по международным отношениям сената Джим Риш.Как говорится в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону США на 2022 год "поправки, чтобы остановить "Северный поток — 2". В сообщении говорится, что поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода.В середине октября авторитетное издание Politico сообщило, что администрация США не будет вводить санкции в связи с трубопроводом "Северный поток — 2" во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена, что вызывает несогласие влиятельных республиканцев в сенате. Оборонный бюджет США в последнее время предлагали расширить и другими поправками из несмежных областей, например, предусмотреть в нем частичный бойкот Олимпийских игр в Пекине.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.

https://ria.ru/20211109/potok-1758148625.html

сша

балтийское море

вашингтон

россия

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в мире, сша, джо байден, балтийское море, джим риш, северный поток — 2, nord stream 2 ag, вашингтон, россия