https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758152744.html
Республиканцы в США добиваются санкций против "Северного потока — 2"
Республиканцы в США добиваются санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.11.2021
Республиканцы в США добиваются санкций против "Северного потока — 2"
Группа сенаторов-республиканцев предложила добавить санкции в отношении "Северного потока — 2" в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T05:24
2021-11-09T05:24
2021-11-09T05:24
в мире
сша
джо байден
балтийское море
джим риш
северный поток — 2
nord stream 2 ag
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов-республиканцев предложила добавить санкции в отношении "Северного потока — 2" в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по международным отношениям сената Джим Риш.Как говорится в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону США на 2022 год "поправки, чтобы остановить "Северный поток — 2". В сообщении говорится, что поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода.В середине октября авторитетное издание Politico сообщило, что администрация США не будет вводить санкции в связи с трубопроводом "Северный поток — 2" во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена, что вызывает несогласие влиятельных республиканцев в сенате. Оборонный бюджет США в последнее время предлагали расширить и другими поправками из несмежных областей, например, предусмотреть в нем частичный бойкот Олимпийских игр в Пекине.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
https://ria.ru/20211109/potok-1758148625.html
сша
балтийское море
вашингтон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_999fa1e10321dc3c48c5e8b1e7e0a638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, балтийское море, джим риш, северный поток — 2, nord stream 2 ag, вашингтон, россия
Республиканцы в США добиваются санкций против "Северного потока — 2"
Сенатор-республиканец Риш: мы предложили ввести санкции против "Северного потока — 2"