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Республиканцы в США добиваются санкций против "Северного потока — 2"
Республиканцы в США добиваются санкций против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.11.2021
Республиканцы в США добиваются санкций против "Северного потока — 2"
Группа сенаторов-республиканцев предложила добавить санкции в отношении "Северного потока — 2" в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T05:24
2021-11-09T05:24
в мире
сша
джо байден
балтийское море
джим риш
северный поток — 2
nord stream 2 ag
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов-республиканцев предложила добавить санкции в отношении "Северного потока — 2" в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по международным отношениям сената Джим Риш.Как говорится в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону США на 2022 год "поправки, чтобы остановить "Северный поток — 2". В сообщении говорится, что поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода.В середине октября авторитетное издание Politico сообщило, что администрация США не будет вводить санкции в связи с трубопроводом "Северный поток — 2" во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена, что вызывает несогласие влиятельных республиканцев в сенате. Оборонный бюджет США в последнее время предлагали расширить и другими поправками из несмежных областей, например, предусмотреть в нем частичный бойкот Олимпийских игр в Пекине.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
https://ria.ru/20211109/potok-1758148625.html
сша
балтийское море
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в мире, сша, джо байден, балтийское море, джим риш, северный поток — 2, nord stream 2 ag, вашингтон, россия
05:24 09.11.2021
 
Республиканцы в США добиваются санкций против "Северного потока — 2"

Сенатор-республиканец Риш: мы предложили ввести санкции против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Группа сенаторов-республиканцев предложила добавить санкции в отношении "Северного потока — 2" в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по международным отношениям сената Джим Риш.
Как говорится в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону США на 2022 год "поправки, чтобы остановить "Северный поток — 2". В сообщении говорится, что поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода.
В середине октября авторитетное издание Politico сообщило, что администрация США не будет вводить санкции в связи с трубопроводом "Северный поток — 2" во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена, что вызывает несогласие влиятельных республиканцев в сенате. Оборонный бюджет США в последнее время предлагали расширить и другими поправками из несмежных областей, например, предусмотреть в нем частичный бойкот Олимпийских игр в Пекине.
Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 01:54
В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
 
В миреСШАДжо БайденБалтийское мореДжим РишСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGВашингтонРоссия
 
 
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