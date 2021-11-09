https://ria.ru/20211109/qr-kod-1758297443.html

В Петербурге введут QR-коды для оплаты проезда на общественном транспорте

В Петербурге введут QR-коды для оплаты проезда на общественном транспорте - РИА Новости, 09.11.2021

В Петербурге введут QR-коды для оплаты проезда на общественном транспорте

Билеты с QR-кодом планируют ввести на общественном транспорте Петербурга в апреле 2022 года, коды необходимы для подтверждения оплаты проезда и не связаны с... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:55

2021-11-09T18:55

2021-11-09T18:55

общество

санкт-петербург

транспорт

общественный транспорт

россия

qr-код

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Билеты с QR-кодом планируют ввести на общественном транспорте Петербурга в апреле 2022 года, коды необходимы для подтверждения оплаты проезда и не связаны с вакцинацией, сообщили в комитете по транспорту города."Проезд по билетам с QR-кодами будет реализован комитетом по транспорту с вводом новой модели транспортного обслуживания населения в апреле 2022 года", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что автобусы на новых маршрутах будут оборудованы валидаторами на поручнях и, приложив к устройству "Единую карту Петербуржца", "Подорожник", банковскую карту, смартфон или штрих-код на бумажном билете, можно будет оплатить проезд."QR-код – это разовый проездной билет. По аналогии с жетоном в метро он позволяет пассажиру реализовать свое право на проезд в наземном общественном транспорте за наличный расчет", - разъясняют в комитете.В следующем году разовый билет со штрих-кодом можно будет купить в кассах метрополитена, СПб ГКУ "Организатор перевозок" и некоторых сетях розничной торговли. Срок действия такого проездного документа – 3 дня с момента покупки. Билет будет поддерживать и пересадочный тариф.В наземном городском транспорте для проведения оплаты проезда QR-код достаточно будет приложить к считывающему устройству.

https://ria.ru/20211109/rzhd-1758241575.html

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общество, санкт-петербург, транспорт, общественный транспорт, россия, qr-код