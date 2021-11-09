https://ria.ru/20211109/puteshestviya-1758247527.html

Эксперты рассказали, как изменились цены на авиабилеты за два года

Эксперты рассказали, как изменились цены на авиабилеты за два года - РИА Новости, 09.11.2021

Эксперты рассказали, как изменились цены на авиабилеты за два года

Цены на авиабилеты зимой 2021 года по сравнению с тем же сезоном допандемийного 2019 года заметно снизились, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T19:09

2021-11-09T19:09

2021-11-09T19:09

туризм

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Цены на авиабилеты зимой 2021 года по сравнению с тем же сезоном допандемийного 2019 года заметно снизились, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что в этом году проездные документы в одну сторону с вылетом в декабре-начале января обходятся на 14 процентов дешевле, чем в прошлом, и на 32 процента дешевле, чем в 2019-м.Средняя стоимость проездного документа по России за два года уменьшилась с 6,7 до 4,5 тысячи рублей. Перелет за границу за тот же период в среднем подешевел с 13,4 до 9,7 тысячи рублей.За два года заметнее всего — на 40 процентов — снизилась стоимость перелета в Сочи. Перелет в Санкт-Петербург стал дешевле на 37 процентов, а в Москву, Калининград и Уфу — на 35 процентов.

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

калининград

санкт-петербург

уфа

москва

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зима (время года), калининград, санкт-петербург, уфа, москва, новости - туризм, пассажиры, самолеты, авиабилеты, туризм