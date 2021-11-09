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В Минске проходит акция протеста у посольства Польши
В Минске проходит акция протеста у посольства Польши - РИА Новости, 09.11.2021
В Минске проходит акция протеста у посольства Польши
Несколько десятков человек провели акцию протеста против политики польских властей у стен посольства Польши в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:41
2021-11-09T17:26
в мире
польша
белоруссия
минск
евросоюз
госпогранкомитет белоруссии
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Несколько десятков человек провели акцию протеста против политики польских властей у стен посольства Польши в Минске, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.По оценке корреспондента, число участников акции у польского посольства составило порядка 50 человек. Они выстроились у стен здания, где расположена дипмиссия, в центре столицы Белоруссии с белорусскими государственным флагами, флагами общественных организаций и крупных предприятий города, а также с плакатами, чтобы выразить свое возмущение действиями Варшавы в отношении беженцев, второй день находящихся на границе Белоруссии и Польши, а также чтобы поддержать мигрантов. На самодельных плакатах - фотографии беженцев, в частности женщин и детей с подписью "Террористы, по мнению Польши", а также призывы к Варшаве: "Хватит мучить женщин и детей", "Прекратите геноцид на границе".Как рассказал журналистам первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов, белорусская молодежь решила путем такой акции поддержать беженцев, которые "мучаются на границе"."Мы выражаем свой протест польскому правительству: так не должно продолжаться, люди бегут от мнимой демократии, которую когда-то навязывали (странам, откуда идут мигранты - ред.) страны коллективного запада. Чувство гуманизма всегда являлось частью белорусского менталитета, молодые люди не могут спокойно смотреть на то, что происходит у границы - плачущих детей и матерей. Ребята проявили инициативу и пришли к стенам польского посольства, чтобы заявить о недопустимости нарушения прав человека и о необходимости оказать содействие беженцам", - сказал он. Лукьянов отметил, что участники акции призывают Польшу пропустить беженцев в ЕС и дать им возможность нормально жить. В то же время он заявил, что вряд ли в Польше их услышат, поскольку Варшава не готова к нормальному диалогу и взаимодействию, иначе такая ситуация с мигрантами на границе не сложилась бы.Заместитель председателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько сказал, что участники акции хотят поддержать беженцев, которых по сути позвали в ЕС, но они оказались брошенными. "У этих людей нет выхода. Вы (Польша - ред.) сотнями и тысячами принимаете мигрантов из других стран, а здесь (в случае с беженцами на белорусско-польской границе - ред.) мы видим чистую политику и никакой гуманитарной составляющей. Мы возмущены отношением к людям, готовы им помогать, но они не собираются оставаться в Белорусии, нацелены на Евросоюз. ЕС нужно проснуться и принять решение по этим людям", - констатировал он.Акция продлилась около получаса, из посольства Польши к протестующим никто не вышел.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211109/mafiya-1758274712.html
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в мире, польша, белоруссия, минск, евросоюз, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:41 09.11.2021 (обновлено: 17:26 09.11.2021)
 
В Минске проходит акция протеста у посольства Польши

В Минске проходит акция протеста у посольства Польши против политики польских властей

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПанорамный вид на Минск
Панорамный вид на Минск - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Несколько десятков человек провели акцию протеста против политики польских властей у стен посольства Польши в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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По оценке корреспондента, число участников акции у польского посольства составило порядка 50 человек. Они выстроились у стен здания, где расположена дипмиссия, в центре столицы Белоруссии с белорусскими государственным флагами, флагами общественных организаций и крупных предприятий города, а также с плакатами, чтобы выразить свое возмущение действиями Варшавы в отношении беженцев, второй день находящихся на границе Белоруссии и Польши, а также чтобы поддержать мигрантов. На самодельных плакатах - фотографии беженцев, в частности женщин и детей с подписью "Террористы, по мнению Польши", а также призывы к Варшаве: "Хватит мучить женщин и детей", "Прекратите геноцид на границе".
Как рассказал журналистам первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Лукьянов, белорусская молодежь решила путем такой акции поддержать беженцев, которые "мучаются на границе".
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"Мы выражаем свой протест польскому правительству: так не должно продолжаться, люди бегут от мнимой демократии, которую когда-то навязывали (странам, откуда идут мигранты - ред.) страны коллективного запада. Чувство гуманизма всегда являлось частью белорусского менталитета, молодые люди не могут спокойно смотреть на то, что происходит у границы - плачущих детей и матерей. Ребята проявили инициативу и пришли к стенам польского посольства, чтобы заявить о недопустимости нарушения прав человека и о необходимости оказать содействие беженцам", - сказал он. Лукьянов отметил, что участники акции призывают Польшу пропустить беженцев в ЕС и дать им возможность нормально жить. В то же время он заявил, что вряд ли в Польше их услышат, поскольку Варшава не готова к нормальному диалогу и взаимодействию, иначе такая ситуация с мигрантами на границе не сложилась бы.
Заместитель председателя общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько сказал, что участники акции хотят поддержать беженцев, которых по сути позвали в ЕС, но они оказались брошенными. "У этих людей нет выхода. Вы (Польша - ред.) сотнями и тысячами принимаете мигрантов из других стран, а здесь (в случае с беженцами на белорусско-польской границе - ред.) мы видим чистую политику и никакой гуманитарной составляющей. Мы возмущены отношением к людям, готовы им помогать, но они не собираются оставаться в Белорусии, нацелены на Евросоюз. ЕС нужно проснуться и принять решение по этим людям", - констатировал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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Лукашенко назвал борьбу Польши против мигрантов шантажом
Акция продлилась около получаса, из посольства Польши к протестующим никто не вышел.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи": кризис на границах ЕС
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

Беженцы на белорусско-польской границе
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

Беженцы на белорусско-польской границе
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
© REUTERS / Polish Defence Ministry

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

Беженцы на белорусско-польской границе. Кадр из видео
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
© Sputnik / Инна Гришук

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

Беженцы на белорусско-польской границе
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

Беженцы на белорусско-польской границе
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

Беженцы на белорусско-польской границе
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

Беженцы на белорусско-польской границе
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

Беженцы на белорусско-польской границе
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
© Sputnik / Инна Гришук

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

Ситуация на белорусско-польской границе
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
1 из 9

Нелегальные мигранты хотят получить статус беженцев в ЕС, а конечной целью маршрута называют Германию.

© Sputnik / Инна Гришук
2 из 9

По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

© Sputnik / Инна Гришук
3 из 9

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

© REUTERS / Polish Defence Ministry
4 из 9

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — призвал официальный аккаунт Войск территориальной обороны в Twitter.

© Sputnik / Инна Гришук
5 из 9

Беженцы дошли до польско-белорусской границы и пробовали ее перейти, но были задержаны.

© Sputnik / Инна Гришук
6 из 9

Пограничники пообещали отправлять тех, кто сможет прорваться в Польшу, обратно в Белоруссию.

© Sputnik / Инна Гришук
7 из 9

Тем не менее мигранты не оставляют попыток штурмовать границу.

© Sputnik / Инна Гришук
8 из 9

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки.

© Sputnik / Инна Гришук
9 из 9

В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ.

© Sputnik / Инна Гришук
 
В миреПольшаБелоруссияМинскЕвросоюзГоспогранкомитет БелоруссииМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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