https://ria.ru/20211109/professii-1758152431.html
Россияне назвали самые простые профессии
Россияне назвали самые простые профессии - РИА Новости, 09.11.2021
Россияне назвали самые простые профессии
Россияне считают самыми простыми профессии курьера, охранника и грузчика, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T05:14
2021-11-09T05:14
2021-11-09T09:18
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россияне считают самыми простыми профессии курьера, охранника и грузчика, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое имеется в распоряжении РИА Новости.Деятельность маркетолога считает несложной каждый шестой россиянин. Чуть меньше (15%) респондентов назвали работу спортсмена и дизайнера. "Для 14% участников исследования простой оказалась специальность музыканта. Каждый десятый (10%) респондент отметил профессию строителя", - отмечается в исследовании.Среди причин, по которым они считают эти профессии легкими, респонденты назвали отсутствие требований в специализированном образовании (55%), отсутствие "умственной нагрузки" (46%) и невысокий уровень ответственности работника (29%). Кроме того, опрошенные отметили, что простыми названные виды деятельности делают отсутствие тяжелого физического труда и эмоционального напряжения, так считают 22% и 19% соответственно.В то же время почти каждый десятый участник опроса считает, что простых профессий не бывает.Компания проводила исследование в ноябре среди 6000 экономически активных россиян старше 18 лет по всей России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, работа, исследование, москва, россия, работа.ру, навигатор абитуриента, кем стать
05:14 09.11.2021 (обновлено: 09:18 09.11.2021)
Россияне назвали самые простые профессии
"Работа.ру": россияне считают самыми простыми профессии курьера, охранника и грузчика
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Россияне считают самыми простыми профессии курьера, охранника и грузчика, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру
" (входит в экосистему Сбербанка), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 60% россиян назвали самой простой профессию курьера. Половина (50%) опрошенных отметили деятельность охранника, а 48% - грузчика", - говорится в исследовании. Треть участников исследования считают нетрудными специальности проводника и бортпроводника, еще 26% назвали легкой профессию актера.
Деятельность маркетолога считает несложной каждый шестой россиянин. Чуть меньше (15%) респондентов назвали работу спортсмена и дизайнера. "Для 14% участников исследования простой оказалась специальность музыканта. Каждый десятый (10%) респондент отметил профессию строителя", - отмечается в исследовании.
Среди причин, по которым они считают эти профессии легкими, респонденты назвали отсутствие требований в специализированном образовании (55%), отсутствие "умственной нагрузки" (46%) и невысокий уровень ответственности работника (29%). Кроме того, опрошенные отметили, что простыми названные виды деятельности делают отсутствие тяжелого физического труда и эмоционального напряжения, так считают 22% и 19% соответственно.
В то же время почти каждый десятый участник опроса считает, что простых профессий не бывает.
Компания проводила исследование в ноябре среди 6000 экономически активных россиян старше 18 лет по всей России
.