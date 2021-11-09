https://ria.ru/20211109/professii-1758152431.html

Россияне назвали самые простые профессии

Россияне назвали самые простые профессии - РИА Новости, 09.11.2021

Россияне назвали самые простые профессии

Россияне считают самыми простыми профессии курьера, охранника и грузчика, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T05:14

2021-11-09T05:14

2021-11-09T09:18

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россияне считают самыми простыми профессии курьера, охранника и грузчика, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), которое имеется в распоряжении РИА Новости.Деятельность маркетолога считает несложной каждый шестой россиянин. Чуть меньше (15%) респондентов назвали работу спортсмена и дизайнера. "Для 14% участников исследования простой оказалась специальность музыканта. Каждый десятый (10%) респондент отметил профессию строителя", - отмечается в исследовании.Среди причин, по которым они считают эти профессии легкими, респонденты назвали отсутствие требований в специализированном образовании (55%), отсутствие "умственной нагрузки" (46%) и невысокий уровень ответственности работника (29%). Кроме того, опрошенные отметили, что простыми названные виды деятельности делают отсутствие тяжелого физического труда и эмоционального напряжения, так считают 22% и 19% соответственно.В то же время почти каждый десятый участник опроса считает, что простых профессий не бывает.Компания проводила исследование в ноябре среди 6000 экономически активных россиян старше 18 лет по всей России.

https://ria.ru/20211004/razrabotchik-1752923190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, работа, исследование, москва, россия, работа.ру, навигатор абитуриента, кем стать