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В Приморье эвакуировали девять членов экипажа с терпящего бедствие судна

В Приморье эвакуировали девять членов экипажа с терпящего бедствие судна - РИА Новости, 09.11.2021

В Приморье эвакуировали девять членов экипажа с терпящего бедствие судна

Спасатели эвакуировали несколько человек с судна Rise Shine, севшего на мель в Приморье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:27

2021-11-09T09:27

2021-11-09T13:17

происшествия

находка

китай

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

ми-8

панама

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Спасатели эвакуировали несколько человек с судна Rise Shine, севшего на мель в Приморье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Девять членов экипажа судна эвакуированы, спасательная операция продолжается", — сообщил собеседник агентства.В районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все — граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Эвакуации экипажа мешает сильная волна — до четырех метров, отмечали спасатели. В район ЧП прибыл вертолет Ми-8.

находка

китай

панама

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Эвакуация команды с севшего на мель судна в Приморье: кадры МЧС Спасатели выполнили десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20-25 метров с вертолетов Ми-8 МЧС России и координационного цента поиска и спасения. Всех 14 членов экипажа подняли на борт вертолета с помощью специальных устройств. Люди доставлены на берег. Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при ветровой нагрузке с порывами ветра до 15 м/с, высотой волн до 2,5-3 метров. 2021-11-09T09:27 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, находка, китай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ми-8, панама