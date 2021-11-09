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В Приморье эвакуировали девять членов экипажа с терпящего бедствие судна
В Приморье эвакуировали девять членов экипажа с терпящего бедствие судна - РИА Новости, 09.11.2021
В Приморье эвакуировали девять членов экипажа с терпящего бедствие судна
Спасатели эвакуировали несколько человек с судна Rise Shine, севшего на мель в Приморье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:27
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происшествия
находка
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Спасатели эвакуировали несколько человек с судна Rise Shine, севшего на мель в Приморье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Девять членов экипажа судна эвакуированы, спасательная операция продолжается", — сообщил собеседник агентства.В районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все — граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Эвакуации экипажа мешает сильная волна — до четырех метров, отмечали спасатели. В район ЧП прибыл вертолет Ми-8.
находка
китай
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Эвакуация команды с севшего на мель судна в Приморье: кадры МЧС
Спасатели выполнили десантирование на труднодоступную местность с высоты от 20-25 метров с вертолетов Ми-8 МЧС России и координационного цента поиска и спасения. Всех 14 членов экипажа подняли на борт вертолета с помощью специальных устройств. Люди доставлены на берег. Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях при ветровой нагрузке с порывами ветра до 15 м/с, высотой волн до 2,5-3 метров.
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происшествия, находка, китай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ми-8, панама
09:27 09.11.2021 (обновлено: 13:17 09.11.2021)
 
В Приморье эвакуировали девять членов экипажа с терпящего бедствие судна

МЧС сняло с контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в Приморье, девять членов экипажа

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Спасатели эвакуировали несколько человек с судна Rise Shine, севшего на мель в Приморье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Девять членов экипажа судна эвакуированы, спасательная операция продолжается", — сообщил собеседник агентства.
В районе мыса Козино у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine (ходит под флагом Панамы) с 14 членами экипажа, все — граждане Китая. По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. Эвакуации экипажа мешает сильная волна — до четырех метров, отмечали спасатели. В район ЧП прибыл вертолет Ми-8.
Спасение моряков с контейнеровоза Rise Shine в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

Эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки.
1 из 10

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

Сотрудники МЧС РФ и сотрудники находкинской службы спасения во время эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
2 из 10

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
3 из 10

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
4 из 10

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
5 из 10

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
6 из 10

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

Сотрудники МЧС РФ во время эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
7 из 10

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
8 из 10

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
9 из 10

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

Местные жители наблюдают за эвакуацией экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в районе мыса Козино у берегов Находки
10 из 10

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
1 из 10

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы потерпел бедствие в районе мыса Козино.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 10

На судне были 14 членов экипажа, все они — граждане Китая.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 10

По предварительным данным, когда Rise Shine находился в 200 метрах от берега, из-за высокой волны оборвался якорь и судно село на мель.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 10

Корпус получил несколько пробоин, но судно не развалилось.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 10

Из-за плохой погоды вертолет со спасателями не сразу смог вылететь к месту происшествия.

© РИА Новости / Виталий Аньков
6 из 10

Спасательная операция проходила в сложных погодных условиях: при ветре с порывами до 15 метров в секунду и волнах высотой до 2,5-3 метров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Спасателям удалось десантироваться на труднодоступную местность с вертолета Ми-8.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 10

Всех 14 членов экипажа подняли на борт и доставили на берег.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 10

На Rise Shine находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горючего, разлива топлива нет.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разгружать севшее на мель у берегов Находки судно начнут в ближайшие дни, когда утихнет море.

© РИА Новости / Виталий Аньков
 
ПроисшествияНаходкаКитайФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Ми-8Панама
 
 
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