https://ria.ru/20211109/pravitelstvo-1758260117.html

Правительство поддержало законопроект о единой системе публичной власти

Правительство поддержало законопроект о единой системе публичной власти - РИА Новости, 09.11.2021

Правительство поддержало законопроект о единой системе публичной власти

Правительство РФ подготовило положительный отзыв на принятый во вторник в первом чтении Госдумой законопроект о единой системе публичной власти, сообщил РИА... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:24

2021-11-09T16:24

2021-11-09T16:24

правительство рф

госдума рф

совет федерации рф

андрей клишас

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588570358_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_f9ff2cf82ca0796c5a3a321ad2fc7c5a.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство РФ подготовило положительный отзыв на принятый во вторник в первом чтении Госдумой законопроект о единой системе публичной власти, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Госдума приняла в первом чтении во вторник законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.По его словам, замечания будут обсуждены с правительством и учтены ко второму чтению.

https://ria.ru/20211109/gosduma-1758230843.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, россия