https://ria.ru/20211109/pravitelstvo-1758260117.html
Правительство поддержало законопроект о единой системе публичной власти
Правительство поддержало законопроект о единой системе публичной власти - РИА Новости, 09.11.2021
Правительство поддержало законопроект о единой системе публичной власти
Правительство РФ подготовило положительный отзыв на принятый во вторник в первом чтении Госдумой законопроект о единой системе публичной власти, сообщил РИА... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:24
2021-11-09T16:24
2021-11-09T16:24
правительство рф
госдума рф
совет федерации рф
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Правительство РФ подготовило положительный отзыв на принятый во вторник в первом чтении Госдумой законопроект о единой системе публичной власти, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Госдума приняла в первом чтении во вторник законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.По его словам, замечания будут обсуждены с правительством и учтены ко второму чтению.
https://ria.ru/20211109/gosduma-1758230843.html
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правительство рф, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, россия
Правительство поддержало законопроект о единой системе публичной власти
Правительство подготовило положительный отзыв на проект о единой системе публичной власти