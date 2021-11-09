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Проект новых правил орфографии учтет заимствованные слова в русском языке

Проект новых правил орфографии учтет заимствованные слова в русском языке - РИА Новости, 09.11.2021

Проект новых правил орфографии учтет заимствованные слова в русском языке

Появление новых слов в русском языке учитывает проект новых правил орфографии Минпросвещения, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:45

2021-11-09T17:45

2021-11-09T20:06

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Появление новых слов в русском языке учитывает проект новых правил орфографии Минпросвещения, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов."Естественно, за это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей. Кроме того, произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и мн. др.", - следует из проекта.Согласно проекту, среди новшеств в языке также отмечены языковые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов. В правилах 1956 года нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова - слитно или через дефис.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сн_образование, социальный навигатор, россия