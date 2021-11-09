https://ria.ru/20211109/podrostok-1758263560.html

В Подмосковье возбудили дело против подростка, сбившего ребенка на переходе

В Подмосковье возбудили дело против подростка, сбившего ребенка на переходе - РИА Новости, 09.11.2021

В Подмосковье возбудили дело против подростка, сбившего ребенка на переходе

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели на 16-летнего подростка, сбившего на "зебре" в подмосковном Дрожжино 12-летнего ребенка, сообщила... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:37

2021-11-09T16:37

2021-11-09T16:53

происшествия

дтп

дети

татьяна петрова

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения завели на 16-летнего подростка, сбившего на "зебре" в подмосковном Дрожжино 12-летнего ребенка, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.Ранее сообщалось, что утром 8 ноября 16-летний подросток, управляя автомобилем Volkswagen на Новом шоссе в рабочем посёлке Дрожжино, не справился с управлением, врезался в BMW, а после сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе. Тот был госпитализирован, водитель с места аварии скрылся."В отношении водителя, который совершил ДТП в посёлке Дрожжино, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сказала Петрова.

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, дтп, дети, татьяна петрова, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия