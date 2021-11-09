https://ria.ru/20211109/obschepit-1758253239.html

В Ульяновской области разрешили общепиту возобновить работу по QR-кодам

В Ульяновской области разрешили общепиту возобновить работу по QR-кодам - РИА Новости, 09.11.2021

В Ульяновской области разрешили общепиту возобновить работу по QR-кодам

Заведения общественного питания в Ульяновской области возобновят работу на три дня раньше, чем планировалось, с 12 ноября, но по QR-кодам и с 50% загрузкой,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:02

2021-11-09T16:02

2021-11-09T16:02

распространение коронавируса

общество

ульяновская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

алексей русских

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Заведения общественного питания в Ульяновской области возобновят работу на три дня раньше, чем планировалось, с 12 ноября, но по QR-кодам и с 50% загрузкой, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских.Ранее власти Ульяновской области после завершения нерабочих дней в регионе с 8 ноября разрешили работу учреждений культуры, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, объектов сферы услуг по QR-кодам с 50% загрузкой. Сообщалось, что заведения общественного питания возобновят свою работу только с 15 ноября."Приняли решение, что объекты общественного питания региона откроют свои двери для посетителей, начиная с этой пятницы, 12 ноября. Вход будет по системе QR-кодов, залы можно будет загрузить на 50%", - написал Русских на своей странице в Instagram.Он добавил, что во многих заведениях от коронавируса привито более 80% коллектива, кроме того, владельцы готовы полностью соблюдать все правила безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, и организовывать проверку QR-кодов посетителей на входе."Возобновляя работу общепита раньше, мы учитываем, что в этой сфере занято более 2,5 тысячи человек. Каждый день простоя усугубляет ситуацию как для экономики заведений в целом, так и для отдельных семей", - отметил Русских.В Ульяновской области лабораторно подтвержден 100 741 случай заражения, в том числе 538 за последние сутки, скончались 3152 человека с COVID-19, выздоровели 89 156 человек.

https://ria.ru/20211109/murashko-1758238300.html

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ульяновская область

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общество, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей русских, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код