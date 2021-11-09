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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/obschepit-1758253239.html
В Ульяновской области разрешили общепиту возобновить работу по QR-кодам
В Ульяновской области разрешили общепиту возобновить работу по QR-кодам - РИА Новости, 09.11.2021
В Ульяновской области разрешили общепиту возобновить работу по QR-кодам
Заведения общественного питания в Ульяновской области возобновят работу на три дня раньше, чем планировалось, с 12 ноября, но по QR-кодам и с 50% загрузкой,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:02
2021-11-09T16:02
распространение коронавируса
общество
ульяновская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алексей русских
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Заведения общественного питания в Ульяновской области возобновят работу на три дня раньше, чем планировалось, с 12 ноября, но по QR-кодам и с 50% загрузкой, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских.Ранее власти Ульяновской области после завершения нерабочих дней в регионе с 8 ноября разрешили работу учреждений культуры, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, объектов сферы услуг по QR-кодам с 50% загрузкой. Сообщалось, что заведения общественного питания возобновят свою работу только с 15 ноября."Приняли решение, что объекты общественного питания региона откроют свои двери для посетителей, начиная с этой пятницы, 12 ноября. Вход будет по системе QR-кодов, залы можно будет загрузить на 50%", - написал Русских на своей странице в Instagram.Он добавил, что во многих заведениях от коронавируса привито более 80% коллектива, кроме того, владельцы готовы полностью соблюдать все правила безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, и организовывать проверку QR-кодов посетителей на входе."Возобновляя работу общепита раньше, мы учитываем, что в этой сфере занято более 2,5 тысячи человек. Каждый день простоя усугубляет ситуацию как для экономики заведений в целом, так и для отдельных семей", - отметил Русских.В Ульяновской области лабораторно подтвержден 100 741 случай заражения, в том числе 538 за последние сутки, скончались 3152 человека с COVID-19, выздоровели 89 156 человек.
https://ria.ru/20211109/murashko-1758238300.html
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общество, ульяновская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей русских, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
16:02 09.11.2021
 
В Ульяновской области разрешили общепиту возобновить работу по QR-кодам

Власти Ульяновской области разрешили общепиту с 12 ноября возобновить работу по QR-кодам

© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Fotolia / myskina6
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САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Заведения общественного питания в Ульяновской области возобновят работу на три дня раньше, чем планировалось, с 12 ноября, но по QR-кодам и с 50% загрузкой, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Русских.
Ранее власти Ульяновской области после завершения нерабочих дней в регионе с 8 ноября разрешили работу учреждений культуры, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, объектов сферы услуг по QR-кодам с 50% загрузкой. Сообщалось, что заведения общественного питания возобновят свою работу только с 15 ноября.
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"Приняли решение, что объекты общественного питания региона откроют свои двери для посетителей, начиная с этой пятницы, 12 ноября. Вход будет по системе QR-кодов, залы можно будет загрузить на 50%", - написал Русских на своей странице в Instagram.
Он добавил, что во многих заведениях от коронавируса привито более 80% коллектива, кроме того, владельцы готовы полностью соблюдать все правила безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, и организовывать проверку QR-кодов посетителей на входе.
"Возобновляя работу общепита раньше, мы учитываем, что в этой сфере занято более 2,5 тысячи человек. Каждый день простоя усугубляет ситуацию как для экономики заведений в целом, так и для отдельных семей", - отметил Русских.
В Ульяновской области лабораторно подтвержден 100 741 случай заражения, в том числе 538 за последние сутки, скончались 3152 человека с COVID-19, выздоровели 89 156 человек.
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Распространение коронавирусаОбществоУльяновская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алексей РусскихКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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