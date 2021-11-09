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Российским детям могут дать по сто тысяч рублей
В России предложили ввести новые детские выплаты - РИА Новости, 09.11.2021
Российским детям могут дать по сто тысяч рублей
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предлагает переводить часть собранного налога на добычу полезных... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:22
2021-11-09T11:20
общество
семья
дети
деньги
налоги
россия
ндпи
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предлагает переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых на счета несовершеннолетних россиян, пишет RT со ссылкой на его письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. "Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере десяти процентов от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет", — говорится в документе.Оставшиеся средства следует распределять между несовершеннолетними, чтобы они воспользовались ими до достижения 18 лет, полагает Петунин. По мнению автора инициативы, это позволит стимулировать рождаемость, а также повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей.В правительстве, по информации издания, пока на идею Петунина не отреагировали.
https://ria.ru/20211014/mishustin-1754556333.html
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общество, семья, дети, деньги, налоги, россия, ндпи
09:22 09.11.2021 (обновлено: 11:20 09.11.2021)
 
В России предложили ввести новые детские выплаты

Общественник Петунин призвал давать новорожденным 100 тысяч рублей от части налога на НДПИ

© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos / osons163
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предлагает переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых на счета несовершеннолетних россиян, пишет RT со ссылкой на его письмо премьер-министру Михаилу Мишустину.
"Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере десяти процентов от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет", — говорится в документе.
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Оставшиеся средства следует распределять между несовершеннолетними, чтобы они воспользовались ими до достижения 18 лет, полагает Петунин. По мнению автора инициативы, это позволит стимулировать рождаемость, а также повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей.
В правительстве, по информации издания, пока на идею Петунина не отреагировали.
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ОбществоСемьяДетиДеньгиНалогиРоссияНДПИ
 
 
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