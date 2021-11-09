https://ria.ru/20211109/nalog-1758163414.html

Российским детям могут дать по сто тысяч рублей

В России предложили ввести новые детские выплаты - РИА Новости, 09.11.2021

Российским детям могут дать по сто тысяч рублей

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предлагает переводить часть собранного налога на добычу полезных... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:22

2021-11-09T09:22

2021-11-09T11:20

общество

семья

дети

деньги

налоги

россия

ндпи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155759/88/1557598896_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_c5491f24ee7525138a78b647dad90dfe.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предлагает переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых на счета несовершеннолетних россиян, пишет RT со ссылкой на его письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. "Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере десяти процентов от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет", — говорится в документе.Оставшиеся средства следует распределять между несовершеннолетними, чтобы они воспользовались ими до достижения 18 лет, полагает Петунин. По мнению автора инициативы, это позволит стимулировать рождаемость, а также повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей.В правительстве, по информации издания, пока на идею Петунина не отреагировали.

https://ria.ru/20211014/mishustin-1754556333.html

https://ria.ru/20211104/biznes-1757253957.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, семья, дети, деньги, налоги, россия, ндпи