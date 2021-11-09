Пять медиков Ленобласти награждены медалью Луки Крымского
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаМедаль Луки Крымского
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Пять медицинских работников Ленинградской области за вклад с борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, награждены медалью Луки Крымского, сообщил председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.
"Медики Ленинградской области с марта 2020 года не покладая рук трудятся на "ковидном фронте". Да, мы используем понятия военного времени, потому что действительно большая армия медицинских работников борется с коронавирусом. Мы рады за коллег, которых наградили медалью Луки Крымского, и благодарны каждому, кто работает в это непростое время в нашей дружной ленинградской медицинской семье", ― сказал Вылегжанин.
Медаль Луки Крымского названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. Ею награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, иные работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья. Орденом Пирогова награждаются граждане Российской Федерации за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, добавили в пресс-службе областной администрации.