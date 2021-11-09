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Ленинградская область
https://ria.ru/20211109/nagrada-1758240265.html
Пять медиков Ленобласти награждены медалью Луки Крымского
Пять медиков Ленобласти награждены медалью Луки Крымского - РИА Новости, 09.11.2021
Пять медиков Ленобласти награждены медалью Луки Крымского
Пять медицинских работников Ленинградской области за вклад с борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:11
2021-11-09T15:11
ленинградская область
ленинградская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Пять медицинских работников Ленинградской области за вклад с борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, награждены медалью Луки Крымского, сообщил председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин."Медики Ленинградской области с марта 2020 года не покладая рук трудятся на "ковидном фронте". Да, мы используем понятия военного времени, потому что действительно большая армия медицинских работников борется с коронавирусом. Мы рады за коллег, которых наградили медалью Луки Крымского, и благодарны каждому, кто работает в это непростое время в нашей дружной ленинградской медицинской семье", ― сказал Вылегжанин.Медаль Луки Крымского названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. Ею награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, иные работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья. Орденом Пирогова награждаются граждане Российской Федерации за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, добавили в пресс-службе областной администрации.
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ленинградская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
15:11 09.11.2021
 

Пять медиков Ленобласти награждены медалью Луки Крымского

© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаМедаль Луки Крымского
Медаль Луки Крымского - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Пять медицинских работников Ленинградской области за вклад с борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, награждены медалью Луки Крымского, сообщил председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.
"Медики Ленинградской области с марта 2020 года не покладая рук трудятся на "ковидном фронте". Да, мы используем понятия военного времени, потому что действительно большая армия медицинских работников борется с коронавирусом. Мы рады за коллег, которых наградили медалью Луки Крымского, и благодарны каждому, кто работает в это непростое время в нашей дружной ленинградской медицинской семье", ― сказал Вылегжанин.
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Медаль Луки Крымского названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. Ею награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, иные работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья. Орденом Пирогова награждаются граждане Российской Федерации за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, добавили в пресс-службе областной администрации.
 
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