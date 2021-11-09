https://ria.ru/20211109/nagrada-1758240265.html

Пять медиков Ленобласти награждены медалью Луки Крымского

Пять медиков Ленобласти награждены медалью Луки Крымского - РИА Новости, 09.11.2021

Пять медиков Ленобласти награждены медалью Луки Крымского

Пять медицинских работников Ленинградской области за вклад с борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:11

2021-11-09T15:11

2021-11-09T15:11

ленинградская область

ленинградская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758241239_0:19:784:460_1920x0_80_0_0_c8bdb7c61e2654a9821768f9fa740323.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Пять медицинских работников Ленинградской области за вклад с борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, награждены медалью Луки Крымского, сообщил председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин."Медики Ленинградской области с марта 2020 года не покладая рук трудятся на "ковидном фронте". Да, мы используем понятия военного времени, потому что действительно большая армия медицинских работников борется с коронавирусом. Мы рады за коллег, которых наградили медалью Луки Крымского, и благодарны каждому, кто работает в это непростое время в нашей дружной ленинградской медицинской семье", ― сказал Вылегжанин.Медаль Луки Крымского названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. Ею награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, иные работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья. Орденом Пирогова награждаются граждане Российской Федерации за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, добавили в пресс-службе областной администрации.

https://ria.ru/20211028/nagrada-1756696265.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, здоровье - общество, коронавирус в россии