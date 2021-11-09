https://ria.ru/20211109/mvd-1758252196.html

В Петербурге задержали сообщников предполагаемого убийцы росгвардейца

В Петербурге задержали сообщников предполагаемого убийцы росгвардейца - РИА Новости, 09.11.2021

В Петербурге задержали сообщников предполагаемого убийцы росгвардейца

В Санкт-Петербурге задержали сообщников предполагаемого виновника гибели росгвардейца, сообщила пресс-служба местного ГУМВД. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:56

2021-11-09T15:56

2021-11-09T17:31

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758269224_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3533f0babdad06b40bb298b2d453ea17.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали сообщников предполагаемого виновника гибели росгвардейца, сообщила пресс-служба местного ГУМВД.Самого подозреваемого удалось задержать менее чем через час после происшествия."Параллельно сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия по задержанию других участников организованной группы: 53-летнего мужчины и 43-летней женщины", — рассказали в ведомстве.Всех троих доставили в полицию.Инцидент произошел во время операции на Пулковском шоссе — сотрудники управления уголовного розыска при поддержке СОБРа планировали задержать группу телефонных мошенников, которые с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и просили деньги, так как якобы стали участниками ДТП. Силовики блокировали их автомобиль Fiat Ducato, но водитель сбил росгвардейца и скрылся. Мужчина скончался на месте. В городе ввели план "Перехват".Подозреваемому 38 лет, он подрабатывал курьером. Следствие считает, что он совершил наезд умышленно. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь силовика (статья 317 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 20 лет или пожизненное заключение.Погибший — 48-летний старший оперуполномоченный СОБРа подполковник полиции, ветеран боевых действий Евгений Захаров. В правоохранительных органах он служил с 2003 года, участвовал в контртеррористической операции. Награжден медалями Суворова и "За отличие в охране общественного порядка".В национальной гвардии пообещали помочь семье полицейского, у него остались жена и трое детей. Росгвардейца также хотят наградить за мужество.

https://ria.ru/20211021/prigovor-1755597777.html

https://ria.ru/20210930/semilyak-1752324508.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)