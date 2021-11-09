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В Петербурге задержали сообщников предполагаемого убийцы росгвардейца
В Петербурге задержали сообщников предполагаемого убийцы росгвардейца - РИА Новости, 09.11.2021
В Петербурге задержали сообщников предполагаемого убийцы росгвардейца
В Санкт-Петербурге задержали сообщников предполагаемого виновника гибели росгвардейца, сообщила пресс-служба местного ГУМВД. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:56
2021-11-09T17:31
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали сообщников предполагаемого виновника гибели росгвардейца, сообщила пресс-служба местного ГУМВД.Самого подозреваемого удалось задержать менее чем через час после происшествия."Параллельно сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия по задержанию других участников организованной группы: 53-летнего мужчины и 43-летней женщины", — рассказали в ведомстве.Всех троих доставили в полицию.Инцидент произошел во время операции на Пулковском шоссе — сотрудники управления уголовного розыска при поддержке СОБРа планировали задержать группу телефонных мошенников, которые с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и просили деньги, так как якобы стали участниками ДТП. Силовики блокировали их автомобиль Fiat Ducato, но водитель сбил росгвардейца и скрылся. Мужчина скончался на месте. В городе ввели план "Перехват".Подозреваемому 38 лет, он подрабатывал курьером. Следствие считает, что он совершил наезд умышленно. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь силовика (статья 317 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 20 лет или пожизненное заключение.Погибший — 48-летний старший оперуполномоченный СОБРа подполковник полиции, ветеран боевых действий Евгений Захаров. В правоохранительных органах он служил с 2003 года, участвовал в контртеррористической операции. Награжден медалями Суворова и "За отличие в охране общественного порядка".В национальной гвардии пообещали помочь семье полицейского, у него остались жена и трое детей. Росгвардейца также хотят наградить за мужество.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
15:56 09.11.2021 (обновлено: 17:31 09.11.2021)
 
В Петербурге задержали сообщников предполагаемого убийцы росгвардейца

Сообщников предполагаемого убийцы сотрудника Росгвардии задержали в Петербурге

© ГУ МВД России по г. Санкт-ПетербургуЗадержанный в связи с гибелью сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Задержанный в связи с гибелью сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге. Кадр видео
© ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали сообщников предполагаемого виновника гибели росгвардейца, сообщила пресс-служба местного ГУМВД.
Самого подозреваемого удалось задержать менее чем через час после происшествия.
"Параллельно сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия по задержанию других участников организованной группы: 53-летнего мужчины и 43-летней женщины", — рассказали в ведомстве.
Всех троих доставили в полицию.
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Инцидент произошел во время операции на Пулковском шоссе — сотрудники управления уголовного розыска при поддержке СОБРа планировали задержать группу телефонных мошенников, которые с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и просили деньги, так как якобы стали участниками ДТП. Силовики блокировали их автомобиль Fiat Ducato, но водитель сбил росгвардейца и скрылся. Мужчина скончался на месте. В городе ввели план "Перехват".
Подозреваемому 38 лет, он подрабатывал курьером. Следствие считает, что он совершил наезд умышленно. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь силовика (статья 317 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на 20 лет или пожизненное заключение.
Погибший — 48-летний старший оперуполномоченный СОБРа подполковник полиции, ветеран боевых действий Евгений Захаров. В правоохранительных органах он служил с 2003 года, участвовал в контртеррористической операции. Награжден медалями Суворова и "За отличие в охране общественного порядка".
В национальной гвардии пообещали помочь семье полицейского, у него остались жена и трое детей. Росгвардейца также хотят наградить за мужество.
Начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Семиляк - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 12:00
Генерал Росгвардии Игорь Семиляк: спецназовцем надо родиться
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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