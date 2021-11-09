Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/ldpr-1758283591.html
ЛДПР выступила против запрета на указание национальности преступников в СМИ
ЛДПР выступила против запрета на указание национальности преступников в СМИ - РИА Новости, 09.11.2021
ЛДПР выступила против запрета на указание национальности преступников в СМИ
ЛДПР выступает против запрета для СМИ указывать национальности преступников при опубликовании заметок о происшествиях, заявил лидер партии Владимир Жириновский. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:51
2021-11-09T17:51
сша
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750791767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_660c4c72fb0509ac0bd2c35575ace562.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЛДПР выступает против запрета для СМИ указывать национальности преступников при опубликовании заметок о происшествиях, заявил лидер партии Владимир Жириновский."Мы против того, чтобы запрещать СМИ указывать национальность преступников. Всем хочется что-то запретить, так мы и закон о СМИ целиком рано или поздно отменим (который говорит о свободе средств массовой информации)... Тем более, когда указывают, что преступник из Вологды, скажем, это никого не возмущает. Протесты звучат только когда из национальных регионов нарушитель", - заявил Жириновский журналистам.По его словам, лучше отказаться от национальных регионов внутри страны, ведь нигде в мире нет наименования административных регионов с точки зрения национальной принадлежности."Мы бы удивились, если бы был ирландский штат в Америке или украинская провинция в Канаде", - отметил он.
https://ria.ru/20211109/taksisty-1758272067.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750791767_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_eb195621b183a044708b750045382e94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, владимир жириновский, госдума рф, лдпр
17:51 09.11.2021
 
ЛДПР выступила против запрета на указание национальности преступников в СМИ

Жириновский: мы против того, чтобы запрещать СМИ указывать национальность преступников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения штаба ЛДПР по контролю за выборами депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЛДПР выступает против запрета для СМИ указывать национальности преступников при опубликовании заметок о происшествиях, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
"Мы против того, чтобы запрещать СМИ указывать национальность преступников. Всем хочется что-то запретить, так мы и закон о СМИ целиком рано или поздно отменим (который говорит о свободе средств массовой информации)... Тем более, когда указывают, что преступник из Вологды, скажем, это никого не возмущает. Протесты звучат только когда из национальных регионов нарушитель", - заявил Жириновский журналистам.
По его словам, лучше отказаться от национальных регионов внутри страны, ведь нигде в мире нет наименования административных регионов с точки зрения национальной принадлежности.
"Мы бы удивились, если бы был ирландский штат в Америке или украинская провинция в Канаде", - отметил он.
Автомобили такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 17:02
Жириновский призвал запретить таксистам перерабатывать
 
СШАВладимир ЖириновскийГосдума РФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови