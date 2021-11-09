https://ria.ru/20211109/ldpr-1758283591.html

ЛДПР выступила против запрета на указание национальности преступников в СМИ

ЛДПР выступила против запрета на указание национальности преступников в СМИ - РИА Новости, 09.11.2021

ЛДПР выступила против запрета на указание национальности преступников в СМИ

ЛДПР выступает против запрета для СМИ указывать национальности преступников при опубликовании заметок о происшествиях, заявил лидер партии Владимир Жириновский. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:51

2021-11-09T17:51

2021-11-09T17:51

сша

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. ЛДПР выступает против запрета для СМИ указывать национальности преступников при опубликовании заметок о происшествиях, заявил лидер партии Владимир Жириновский."Мы против того, чтобы запрещать СМИ указывать национальность преступников. Всем хочется что-то запретить, так мы и закон о СМИ целиком рано или поздно отменим (который говорит о свободе средств массовой информации)... Тем более, когда указывают, что преступник из Вологды, скажем, это никого не возмущает. Протесты звучат только когда из национальных регионов нарушитель", - заявил Жириновский журналистам.По его словам, лучше отказаться от национальных регионов внутри страны, ведь нигде в мире нет наименования административных регионов с точки зрения национальной принадлежности."Мы бы удивились, если бы был ирландский штат в Америке или украинская провинция в Канаде", - отметил он.

https://ria.ru/20211109/taksisty-1758272067.html

сша

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сша, владимир жириновский, госдума рф, лдпр