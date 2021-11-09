https://ria.ru/20211109/kredit-1758145751.html

Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит

Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит - РИА Новости, 09.11.2021

Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит

Ни одна кредитная организация не может запретить закрыть весь долг досрочно, даже если частичное погашение невозможно, рассказал агентству "Прайм" эксперт... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T02:20

2021-11-09T02:20

2021-11-09T02:20

общество

кредит

банки

ипотека

россия

николай переславский

cms institute

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ни одна кредитная организация не может запретить закрыть весь долг досрочно, даже если частичное погашение невозможно, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Он напомнил, что некоторые банки запрещают частичное погашение ипотечного кредита или дают возможность внести один или два платежа. И это, как правило, прописывается в кредитном договоре, подчеркнул эксперт.По словам финансиста, нет "ни одного законного инструмента, согласно которому банк может каким-либо способом начислить комиссию или штраф за досрочное закрытие кредита". Он уточнил, что с 2011 года банки не могут запретить клиенту погасить досрочно кредит.Собеседник агентства советует, если все же досрочное погашение согласовано с банком, сокращать не минимальные платеж, а срок кредита, поскольку выгоднее есть одним платежом уменьшить его на максимально возможный срок. Ведь вместе с основным долгом банк должен будет пересчитать и проценты по кредиту в меньшую сторону, аргументирует эксперт.

https://ria.ru/20211029/ipoteka-1756941308.html

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общество, кредит, банки, ипотека, россия, николай переславский, cms institute