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Южную Корею пригласили участвовать в проекте города-спутника Владивостока
Южную Корею пригласили участвовать в проекте города-спутника Владивостока - РИА Новости, 09.11.2021
Южную Корею пригласили участвовать в проекте города-спутника Владивостока
Россия приветствовала бы участие Южной Кореи в развитии города-спутника Владивостока, в частности возможно создание корейского квартала, отеля или бизнес-центра РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:43
2021-11-09T10:45
экономика
инчхон
владивосток
южная корея
алексей чекунков
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия приветствовала бы участие Южной Кореи в развитии города-спутника Владивостока, в частности возможно создание корейского квартала, отеля или бизнес-центра в рамках строительства города-спутника, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Чекунков посетил с рабочим визитом Южную Корею 1-5 ноября для участия в третьем российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества. Состоялись несколько десятков встреч с южнокорейскими официальными лицами и представителями бизнеса."У корейцев накоплен огромный опыт, мы пригласили их участвовать в реализации проекта создания города-спутника Владивостока", — заявил Чекунков.В ходе визита в Южную Корею министр посетил Особую экономическую зону Инчхон. Город изначально проектировался как спутник Сеула, и хотя его проект отличается от города-спутника Владивостока, южнокорейский опыт мастер-планирования, сочетание лучших технологий Запада и Востока, правильное позиционирование таких новых проектов — "безусловно важные" факторы успеха и их можно перенять.По словам Чекункова, территория, на которой планируется создание города-спутника, расположена рядом с земельным участком под индустриальный парк в Приморье, о строительстве которого договорились Южная Корея и Россия. Подписание соглашения о сотрудничестве в целях реализации проекта между министерством России по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и Корейской земельной и жилищной корпорацией состоялось в декабре прошлого года."Компании-резиденты (парка. — Прим. ред.) могли бы стать технологическими партнерами этого проекта, построить жилье для своих сотрудников. Возможность участия в проекте создания города-спутника будет рассмотрена корейской стороной с привлечением профильной корпорации по инвестициям и недвижимости", — пояснил министр.Касательно прогресса в создании самого индустриального парка в Приморье он отметил, что с российской стороны уже создано юридическое лицо, выделен участок и "сейчас мяч на стороне Кореи".Чекунков добавил, что связь с Южной Кореей играет важное значение для Дальнего Востока и участие корейских партнеров "совершенно точно привнесет ценные компоненты" в реализацию таких проектов."В частности, мы бы приветствовали создание корейского квартала, отеля или бизнес-центра в рамках строительства города-спутника. Корейские компании в числе других участников этого проекта будут вовлечены в процесс мастер-планирования. Наиболее заинтересованным будем предлагать конкретные участки. Но генеральный девелопмент территории города-спутника останется за российской стороной", — подытожил министр.
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экономика, инчхон, владивосток, южная корея, алексей чекунков
09:43 09.11.2021 (обновлено: 10:45 09.11.2021)
 
Южную Корею пригласили участвовать в проекте города-спутника Владивостока

Россия пригласила Южную Корею участвовать в проекте города-спутника Владивостока

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия приветствовала бы участие Южной Кореи в развитии города-спутника Владивостока, в частности возможно создание корейского квартала, отеля или бизнес-центра в рамках строительства города-спутника, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Чекунков посетил с рабочим визитом Южную Корею 1-5 ноября для участия в третьем российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества. Состоялись несколько десятков встреч с южнокорейскими официальными лицами и представителями бизнеса.
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Мэр Владивостока рассказал, как привлечь жителей в новый город Спутник
"У корейцев накоплен огромный опыт, мы пригласили их участвовать в реализации проекта создания города-спутника Владивостока", — заявил Чекунков.
В ходе визита в Южную Корею министр посетил Особую экономическую зону Инчхон. Город изначально проектировался как спутник Сеула, и хотя его проект отличается от города-спутника Владивостока, южнокорейский опыт мастер-планирования, сочетание лучших технологий Запада и Востока, правильное позиционирование таких новых проектов — "безусловно важные" факторы успеха и их можно перенять.
По словам Чекункова, территория, на которой планируется создание города-спутника, расположена рядом с земельным участком под индустриальный парк в Приморье, о строительстве которого договорились Южная Корея и Россия. Подписание соглашения о сотрудничестве в целях реализации проекта между министерством России по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и Корейской земельной и жилищной корпорацией состоялось в декабре прошлого года.
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Чекунков рассказал, какими будут цены на жилье в новом городе Спутник
"Компании-резиденты (парка. — Прим. ред.) могли бы стать технологическими партнерами этого проекта, построить жилье для своих сотрудников. Возможность участия в проекте создания города-спутника будет рассмотрена корейской стороной с привлечением профильной корпорации по инвестициям и недвижимости", — пояснил министр.
Касательно прогресса в создании самого индустриального парка в Приморье он отметил, что с российской стороны уже создано юридическое лицо, выделен участок и "сейчас мяч на стороне Кореи".
Чекунков добавил, что связь с Южной Кореей играет важное значение для Дальнего Востока и участие корейских партнеров "совершенно точно привнесет ценные компоненты" в реализацию таких проектов.
"В частности, мы бы приветствовали создание корейского квартала, отеля или бизнес-центра в рамках строительства города-спутника. Корейские компании в числе других участников этого проекта будут вовлечены в процесс мастер-планирования. Наиболее заинтересованным будем предлагать конкретные участки. Но генеральный девелопмент территории города-спутника останется за российской стороной", — подытожил министр.
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ЭкономикаИнчхонВладивостокЮжная КореяАлексей Чекунков
 
 
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