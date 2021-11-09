https://ria.ru/20211109/klichko-1758300795.html

Кличко раскритиковал юмор студии "Квартал 95"

Кличко раскритиковал юмор студии "Квартал 95" - РИА Новости, 09.11.2021

Кличко раскритиковал юмор студии "Квартал 95"

Мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко считает, что студия "Квартал 95" намеренно жестко шутит о нем, чтобы понизить его политический рейтинг. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T19:23

2021-11-09T19:23

2021-11-09T19:23

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киев

владимир зеленский

виталий кличко

дмитрий гордон

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КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Мэр украинской столицы Киева Виталий Кличко считает, что студия "Квартал 95" намеренно жестко шутит о нем, чтобы понизить его политический рейтинг.Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства."Я считаю, что это был проект, я могу четко говорить, по зачистке электорального поля... Когда-нибудь придет время - я вам чуть больше расскажу. Много информации знаю. И это все делалось умышленно", – сказал Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, почему студия "Квартал 95" регулярно показывает его в образе недалекого, тупого человека.Мэр отметил, что не следит за выпусками студии, но после того, как ему рассказали, что "Квартал 95" упоминал его, смотрел некоторые видео в интернете."Честно говоря, шутки ниже плинтуса. Ну, на пародию не похоже, на сатиру не похоже, шутки такие… И в связи с этим сегодня рейтинги "Квартала 95" уже и никакие. Когда ты неинтересно шутишь... В отношении шуток – смеется тот, кто смеется последним", – добавил мэр Киева.С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию.

https://ria.ru/20211106/ochki-1757851281.html

https://ria.ru/20211109/zelenskiy-1758150156.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, виталий кличко, дмитрий гордон