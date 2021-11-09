https://ria.ru/20211109/klichko-1758297793.html

Кличко рассказал, почему не стремится стать президентом Украины

Кличко рассказал, почему не стремится стать президентом Украины - РИА Новости, 09.11.2021

Кличко рассказал, почему не стремится стать президентом Украины

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя перспективы участия в президентских выборах на Украине в 2024 году, заявил, что после таких вопросов у него снова начнутся РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:59

2021-11-09T18:59

2021-11-09T18:59

в мире

украина

киев

виталий кличко

дмитрий гордон

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КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя перспективы участия в президентских выборах на Украине в 2024 году, заявил, что после таких вопросов у него снова начнутся обыски.С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Кличко заявлял, что считает обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. По его мнению, давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра. Мэр Киева считает, что украинские власти "дали задание" правоохранителям испортить ему репутацию.По словам Кличко, многие думают, что стать президентом – это привилегия и не понимают, что на самом деле это "колоссальный вызов и каторга"."Вот после таких вопросов (об участии в президентских выборах – ред.) у меня снова начнутся обыски. Сказать, что я очень желаю президентом стать – это будет неискренне. Я уверен, что если нужно будет, то я приму решение. А так, чтобы желание "я вот хочу стать", для удовлетворения своих личных амбиций… Один знакомый сказал мне такую, интересную, вещь: "Ты можешь представить, сколько президентов стран есть в мире? Мы даже не знаем их имена. Сколько мэров есть в мире? Тысячи. Тоже их не знаем. А сколько чемпионов мира в тяжелом весе? Мы всех их можем перечислить по пальцам. Каждый знает их имена". Поэтому удовлетворять какое-то свое личное эго мне не имеет смысла", – сказал Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному во вторник.Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году.

https://ria.ru/20211106/ochki-1757851281.html

https://ria.ru/20210715/ukraina-1741287218.html

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в мире, украина, киев, виталий кличко, дмитрий гордон