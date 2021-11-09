https://ria.ru/20211109/instagram-1758120848.html

"Главное начать": блогеры раскрыли секреты больших заработков в Instagram

"Главное начать": блогеры раскрыли секреты больших заработков в Instagram - РИА Новости, 09.11.2021

"Главное начать": блогеры раскрыли секреты больших заработков в Instagram

Постоянные правки, долгие переписки и многочасовые съемки — ежедневная реальность тех, кто зарабатывает в Instagram. Красивые фотографии — не только... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T08:00

2021-11-09T08:00

2021-11-09T17:10

общество

технологии

блогер

социальные сети

работа

казань

санкт-петербург

ярославль

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Постоянные правки, долгие переписки и многочасовые съемки — ежедневная реальность тех, кто зарабатывает в Instagram. Красивые фотографии — не только круглосуточный труд, но и большие вложения, которые не всегда окупаются. Популярные блогеры рассказали РИА Новости о нюансах профессии."Сначала ты работаешь на зачетку""Катя, не блогер, а подруга", — так говорит о себе Екатерина Пахомова из Ярославля. В декретном отпуске она поняла: доход от рекламы в Instagram-аккаунте гораздо больше, чем у экономиста в РЖД.За годы ведения аккаунта Екатерина определила главное правило: "Сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя".Сперва ей просто нравилось подбирать красивые ракурсы и выкладывать фотографии сына. Но с рождением дочки пришла популярность. "Девочек в инстаграме любят больше, — признается Пахомова, — после каждой фотографии Анфисы прибавлялось от 500 до 1000 подписчиков. Помню первую платную рекламу — это был личный блог, а я боялась публиковать что-то стороннее. Еще не понимала, что на этом можно зарабатывать".Аккаунт Екатерина монетизировала в 2018-м. Количество фолловеров, по ее словам, увеличивается в основном органическим путем — за счет выхода постов в топ. А вот от рекламы в других блогах особого эффекта не было, охваты публикаций не выросли, так что Пахомова решила работать с той аудиторией, что есть. Сейчас у нее 72 тысячи подписчиков."Reels хорошо выстреливают — это такие короткие видео наподобие TikTok, — объясняет блогер. — И единственный сейчас бесплатный способ продвижения. У меня один ролик дал почти два миллиона просмотров. Пошли подписчики. Чем больше снимаешь интересного, залипательного, тем круче охваты".Разные образыУ всех блогеров есть запас текстов и фотографий для публикации. Нужно следить, чтобы в ленте был красивый визуальный ряд, избегать однотипных ракурсов, поз или локаций.У Камиллы Хафизовой из Казани — больше ста тысяч подписчиков. Раз в месяц она устраивает профессиональную фотосессию для себя или всей семьи (у нее муж и двое детей). За несколько часов меняет пять-шесть образов. Съемки хватает на месяц.А у Екатерины Пахомовой собственноручно сделанных фотографий больше. "Картинки с сессий растягиваю по времени. Стараюсь, чтобы это выглядело в ленте разнопланово. Один пост — один образ. Но 80 процентов снимков — просто с телефона, я обрабатываю их сама".Правило для всех простое: придерживаться контент-плана. "Иногда ночью появляется желание чем-то поделиться, я готовлю несколько постов, а потом уже публикую. Такого, чтобы написала и сразу выложила, конечно, не бывает", — рассказывает Хафизова.Восемь часов в деньВопреки стереотипам, ведение аккаунта — полноценная работа. Екатерина Пахомова занимается блогом в одиночку, часто в день уходит на это по восемь часов."Иногда задерживаюсь допоздна. Что-то сфотографировала или сняла на видео, вечером монтирую, сочиняю красивые подписи, чтобы назавтра опубликовать. Все складывается из мелочей: нужно придумать идею для сторис, разобрать заявки на рекламу. Плюс взаимодействие с подписчиками — каждому надо ответить, причем не одним словом или смайликом. Поэтому они воспринимают меня как подругу, а не кого-то далекого", — объясняет блогер.Выходных и праздников нет: опасно исчезать из эфира даже на день. Если семья уезжает отдыхать, Екатерина работает в том же режиме, "только сторис тогда чуть менее продуманные". Так, недавно она рассказывала подписчикам, чем можно заняться в Калининграде и окрестностях.Камилла Хафизова признается — подсчитать, сколько тратит на аккаунт, практически невозможно: "По сути, все время, когда у меня телефон в руках. Я всегда в фокусе — даже если просто листаю ленту, что-то для себя отмечаю".Блогер из Петербурга Яна Букина (у нее, как и у Камиллы, больше ста тысяч фолловеров) говорит, что инстаграм отнимает точно не меньше трех часов."У меня нет сторис-мейкеров, аккаунт веду сама. Нужно все придумать, вовлечь людей — чтобы не потерялся интерес ко мне, была обратная связь. Многие действия изо дня в день совершаю уже на автомате".В сутки Яна публикует несколько десятков сторис: игры с детьми, сборы на прогулку, завтрак и обед, выбор мебели в новую квартиру. Любое событие может стать контентом.Реклама-мамаЕдинственный источник заработка блогеров — реклама. Пахомова говорит, что публикует ее не чаще трех раз в неделю, "чтобы не надоесть". Но отмечает, что некоторые не стесняются ставить и дважды в день.По словам Камиллы Хафизовой, чаще всего о рекламе просят индивидуальные бьюти-мастера. Но блогер предпочитает иметь дело с крупными брендами на постоянной основе."Я лучше создам четыре-пять дорогих и качественных постов, чем 25 на тяп-ляп. Если вижу, что реклама не зайдет, говорю: "У вас прекрасный продукт, но не для моей аудитории". Сначала психологически тяжело было брать деньги, работала по бартеру, — рассказывает Камилла. — Но потом поняла: люди с моей помощью получают клиентов с высоким уровнем лояльности. Ведь товар порекомендовал блогер, за которым они следят много лет".Похожий расклад и у Яны Букиной: не станет рекламировать, например, ставки на спорт, гадания. Если нужно раскрутить чужой личный блог, смотрит, насколько он "впишется". То же и с товарами."Недавно мне прислали на рекламу секс-игрушки, — вспоминает она. — Я вернула товар и деньги, потому что это не про меня и не про мою аудиторию"."Сопоставимо с зарплатой в IT"Блогеры не хотят говорить, сколько точно зарабатывают в месяц. Яна Букина замечает, что ей хватает на еду и развлечения для многодетной семьи, но о сверхдоходах речь не идет. А Екатерина Пахомова в прошлом месяце получила вдвое больше, чем рядовой сотрудник крупной госкорпорации. Хафизова же отмечает, что заработок коррелирует с количеством подписчиков: примерно 50 тысяч рублей за 50 тысяч пользователей.Доход от блога, признается она, примерно сопоставим со средней зарплатой специалиста в IT-сфере. "Однако нужно понимать — на это уйдет не только много времени, но и финансов. Я взяла деньги за первую рекламу только на пятый год".По оценкам экспертов, за 2020-й россияне заработали на инстаграм-блогах почти шесть миллиардов рублей. В целом же объем рынка в стране достигает 11 миллиардов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, блогер, социальные сети, работа, казань, санкт-петербург, ярославль, инстаграм