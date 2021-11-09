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"Главное начать": блогеры раскрыли секреты больших заработков в Instagram
"Главное начать": блогеры раскрыли секреты больших заработков в Instagram - РИА Новости, 09.11.2021
"Главное начать": блогеры раскрыли секреты больших заработков в Instagram
Постоянные правки, долгие переписки и многочасовые съемки — ежедневная реальность тех, кто зарабатывает в Instagram. Красивые фотографии — не только... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T08:00
2021-11-09T17:10
общество
технологии
блогер
социальные сети
работа
казань
санкт-петербург
ярославль
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Постоянные правки, долгие переписки и многочасовые съемки — ежедневная реальность тех, кто зарабатывает в Instagram. Красивые фотографии — не только круглосуточный труд, но и большие вложения, которые не всегда окупаются. Популярные блогеры рассказали РИА Новости о нюансах профессии."Сначала ты работаешь на зачетку""Катя, не блогер, а подруга", — так говорит о себе Екатерина Пахомова из Ярославля. В декретном отпуске она поняла: доход от рекламы в Instagram-аккаунте гораздо больше, чем у экономиста в РЖД.За годы ведения аккаунта Екатерина определила главное правило: "Сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя".Сперва ей просто нравилось подбирать красивые ракурсы и выкладывать фотографии сына. Но с рождением дочки пришла популярность. "Девочек в инстаграме любят больше, — признается Пахомова, — после каждой фотографии Анфисы прибавлялось от 500 до 1000 подписчиков. Помню первую платную рекламу — это был личный блог, а я боялась публиковать что-то стороннее. Еще не понимала, что на этом можно зарабатывать".Аккаунт Екатерина монетизировала в 2018-м. Количество фолловеров, по ее словам, увеличивается в основном органическим путем — за счет выхода постов в топ. А вот от рекламы в других блогах особого эффекта не было, охваты публикаций не выросли, так что Пахомова решила работать с той аудиторией, что есть. Сейчас у нее 72 тысячи подписчиков."Reels хорошо выстреливают — это такие короткие видео наподобие TikTok, — объясняет блогер. — И единственный сейчас бесплатный способ продвижения. У меня один ролик дал почти два миллиона просмотров. Пошли подписчики. Чем больше снимаешь интересного, залипательного, тем круче охваты".Разные образыУ всех блогеров есть запас текстов и фотографий для публикации. Нужно следить, чтобы в ленте был красивый визуальный ряд, избегать однотипных ракурсов, поз или локаций.У Камиллы Хафизовой из Казани — больше ста тысяч подписчиков. Раз в месяц она устраивает профессиональную фотосессию для себя или всей семьи (у нее муж и двое детей). За несколько часов меняет пять-шесть образов. Съемки хватает на месяц.А у Екатерины Пахомовой собственноручно сделанных фотографий больше. "Картинки с сессий растягиваю по времени. Стараюсь, чтобы это выглядело в ленте разнопланово. Один пост — один образ. Но 80 процентов снимков — просто с телефона, я обрабатываю их сама".Правило для всех простое: придерживаться контент-плана. "Иногда ночью появляется желание чем-то поделиться, я готовлю несколько постов, а потом уже публикую. Такого, чтобы написала и сразу выложила, конечно, не бывает", — рассказывает Хафизова.Восемь часов в деньВопреки стереотипам, ведение аккаунта — полноценная работа. Екатерина Пахомова занимается блогом в одиночку, часто в день уходит на это по восемь часов."Иногда задерживаюсь допоздна. Что-то сфотографировала или сняла на видео, вечером монтирую, сочиняю красивые подписи, чтобы назавтра опубликовать. Все складывается из мелочей: нужно придумать идею для сторис, разобрать заявки на рекламу. Плюс взаимодействие с подписчиками — каждому надо ответить, причем не одним словом или смайликом. Поэтому они воспринимают меня как подругу, а не кого-то далекого", — объясняет блогер.Выходных и праздников нет: опасно исчезать из эфира даже на день. Если семья уезжает отдыхать, Екатерина работает в том же режиме, "только сторис тогда чуть менее продуманные". Так, недавно она рассказывала подписчикам, чем можно заняться в Калининграде и окрестностях.Камилла Хафизова признается — подсчитать, сколько тратит на аккаунт, практически невозможно: "По сути, все время, когда у меня телефон в руках. Я всегда в фокусе — даже если просто листаю ленту, что-то для себя отмечаю".Блогер из Петербурга Яна Букина (у нее, как и у Камиллы, больше ста тысяч фолловеров) говорит, что инстаграм отнимает точно не меньше трех часов."У меня нет сторис-мейкеров, аккаунт веду сама. Нужно все придумать, вовлечь людей — чтобы не потерялся интерес ко мне, была обратная связь. Многие действия изо дня в день совершаю уже на автомате".В сутки Яна публикует несколько десятков сторис: игры с детьми, сборы на прогулку, завтрак и обед, выбор мебели в новую квартиру. Любое событие может стать контентом.Реклама-мамаЕдинственный источник заработка блогеров — реклама. Пахомова говорит, что публикует ее не чаще трех раз в неделю, "чтобы не надоесть". Но отмечает, что некоторые не стесняются ставить и дважды в день.По словам Камиллы Хафизовой, чаще всего о рекламе просят индивидуальные бьюти-мастера. Но блогер предпочитает иметь дело с крупными брендами на постоянной основе."Я лучше создам четыре-пять дорогих и качественных постов, чем 25 на тяп-ляп. Если вижу, что реклама не зайдет, говорю: "У вас прекрасный продукт, но не для моей аудитории". Сначала психологически тяжело было брать деньги, работала по бартеру, — рассказывает Камилла. — Но потом поняла: люди с моей помощью получают клиентов с высоким уровнем лояльности. Ведь товар порекомендовал блогер, за которым они следят много лет".Похожий расклад и у Яны Букиной: не станет рекламировать, например, ставки на спорт, гадания. Если нужно раскрутить чужой личный блог, смотрит, насколько он "впишется". То же и с товарами."Недавно мне прислали на рекламу секс-игрушки, — вспоминает она. — Я вернула товар и деньги, потому что это не про меня и не про мою аудиторию"."Сопоставимо с зарплатой в IT"Блогеры не хотят говорить, сколько точно зарабатывают в месяц. Яна Букина замечает, что ей хватает на еду и развлечения для многодетной семьи, но о сверхдоходах речь не идет. А Екатерина Пахомова в прошлом месяце получила вдвое больше, чем рядовой сотрудник крупной госкорпорации. Хафизова же отмечает, что заработок коррелирует с количеством подписчиков: примерно 50 тысяч рублей за 50 тысяч пользователей.Доход от блога, признается она, примерно сопоставим со средней зарплатой специалиста в IT-сфере. "Однако нужно понимать — на это уйдет не только много времени, но и финансов. Я взяла деньги за первую рекламу только на пятый год".По оценкам экспертов, за 2020-й россияне заработали на инстаграм-блогах почти шесть миллиардов рублей. В целом же объем рынка в стране достигает 11 миллиардов.
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общество, технологии, блогер, социальные сети, работа, казань, санкт-петербург, ярославль, инстаграм
08:00 09.11.2021 (обновлено: 17:10 09.11.2021)
 

"Главное начать": блогеры раскрыли секреты больших заработков в Instagram

© Depositphotos / nicoletaionescuДевушка фотографирует свое отражение
Девушка фотографирует свое отражение - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos / nicoletaionescu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Постоянные правки, долгие переписки и многочасовые съемки — ежедневная реальность тех, кто зарабатывает в Instagram. Красивые фотографии — не только круглосуточный труд, но и большие вложения, которые не всегда окупаются. Популярные блогеры рассказали РИА Новости о нюансах профессии.

"Сначала ты работаешь на зачетку"

"Катя, не блогер, а подруга", — так говорит о себе Екатерина Пахомова из Ярославля. В декретном отпуске она поняла: доход от рекламы в Instagram-аккаунте гораздо больше, чем у экономиста в РЖД.

"В 2015-м я ждала первого ребенка, — рассказывает она. — Мы жили за городом. Чтобы как-то себя занять, делилась мыслями в инстаграме. Закончился мой второй декрет — и я уволилась из компании".

За годы ведения аккаунта Екатерина определила главное правило: "Сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя".
© Фото из личного архива Екатерины ПахомовойЕкатерина
Екатерина
© Фото из личного архива Екатерины Пахомовой
Екатерина
Сперва ей просто нравилось подбирать красивые ракурсы и выкладывать фотографии сына. Но с рождением дочки пришла популярность. "Девочек в инстаграме любят больше, — признается Пахомова, — после каждой фотографии Анфисы прибавлялось от 500 до 1000 подписчиков. Помню первую платную рекламу — это был личный блог, а я боялась публиковать что-то стороннее. Еще не понимала, что на этом можно зарабатывать".
Аккаунт Екатерина монетизировала в 2018-м. Количество фолловеров, по ее словам, увеличивается в основном органическим путем — за счет выхода постов в топ. А вот от рекламы в других блогах особого эффекта не было, охваты публикаций не выросли, так что Пахомова решила работать с той аудиторией, что есть. Сейчас у нее 72 тысячи подписчиков.
© Фото из личного архива Екатерины ПахомовойПахомовы
Пахомовы
© Фото из личного архива Екатерины Пахомовой
Пахомовы
"Reels хорошо выстреливают — это такие короткие видео наподобие TikTok, — объясняет блогер. — И единственный сейчас бесплатный способ продвижения. У меня один ролик дал почти два миллиона просмотров. Пошли подписчики. Чем больше снимаешь интересного, залипательного, тем круче охваты".

Разные образы

У всех блогеров есть запас текстов и фотографий для публикации. Нужно следить, чтобы в ленте был красивый визуальный ряд, избегать однотипных ракурсов, поз или локаций.
У Камиллы Хафизовой из Казани — больше ста тысяч подписчиков. Раз в месяц она устраивает профессиональную фотосессию для себя или всей семьи (у нее муж и двое детей). За несколько часов меняет пять-шесть образов. Съемки хватает на месяц.

"Классно разбавлять ленту "воздухом": фото блокнота или как сижу за ноутбуком — чтобы не одни портреты были. Если рассказываю про семейные ценности, ставлю картинку с мужем и детьми. Подписчикам очень нравится, когда мы вчетвером в кадре. Если пишу про работу — только свои фотографии. Могу сделать селфи — главное, чтобы качественное, — говорит Хафизова. — Помню, снимала брекеты и так хотела этим поделиться, что выложила фото с мобильного. Важно чередовать лайф с профессиональными фотосессиями, иначе будет слишком вылизано, а люди устали от идеальных аккаунтов. Еще нужно следить, чтобы текст сочетался с изображением. Правда, бывает, что оно само по себе красивое. У меня, например, была съемка с совой, которая вызвала вау-эффект".

А у Екатерины Пахомовой собственноручно сделанных фотографий больше. "Картинки с сессий растягиваю по времени. Стараюсь, чтобы это выглядело в ленте разнопланово. Один пост — один образ. Но 80 процентов снимков — просто с телефона, я обрабатываю их сама".
© Фото из личного архива Камиллы ХафизовойКамилла
Камилла
© Фото из личного архива Камиллы Хафизовой
Камилла
Правило для всех простое: придерживаться контент-плана. "Иногда ночью появляется желание чем-то поделиться, я готовлю несколько постов, а потом уже публикую. Такого, чтобы написала и сразу выложила, конечно, не бывает", — рассказывает Хафизова.

Восемь часов в день

Вопреки стереотипам, ведение аккаунта — полноценная работа. Екатерина Пахомова занимается блогом в одиночку, часто в день уходит на это по восемь часов.
"Иногда задерживаюсь допоздна. Что-то сфотографировала или сняла на видео, вечером монтирую, сочиняю красивые подписи, чтобы назавтра опубликовать. Все складывается из мелочей: нужно придумать идею для сторис, разобрать заявки на рекламу. Плюс взаимодействие с подписчиками — каждому надо ответить, причем не одним словом или смайликом. Поэтому они воспринимают меня как подругу, а не кого-то далекого", — объясняет блогер.
Выходных и праздников нет: опасно исчезать из эфира даже на день. Если семья уезжает отдыхать, Екатерина работает в том же режиме, "только сторис тогда чуть менее продуманные". Так, недавно она рассказывала подписчикам, чем можно заняться в Калининграде и окрестностях.
Камилла Хафизова признается — подсчитать, сколько тратит на аккаунт, практически невозможно: "По сути, все время, когда у меня телефон в руках. Я всегда в фокусе — даже если просто листаю ленту, что-то для себя отмечаю".
Блогер из Петербурга Яна Букина (у нее, как и у Камиллы, больше ста тысяч фолловеров) говорит, что инстаграм отнимает точно не меньше трех часов.
© Фото из личного архива Яны БукинойЯна
Яна
© Фото из личного архива Яны Букиной
Яна
"У меня нет сторис-мейкеров, аккаунт веду сама. Нужно все придумать, вовлечь людей — чтобы не потерялся интерес ко мне, была обратная связь. Многие действия изо дня в день совершаю уже на автомате".
В сутки Яна публикует несколько десятков сторис: игры с детьми, сборы на прогулку, завтрак и обед, выбор мебели в новую квартиру. Любое событие может стать контентом.

Реклама-мама

Единственный источник заработка блогеров — реклама. Пахомова говорит, что публикует ее не чаще трех раз в неделю, "чтобы не надоесть". Но отмечает, что некоторые не стесняются ставить и дважды в день.

"Стараюсь брать то, что интересно подписчикам: детские вещи, товары для дома, женская одежда, сумки. Делаю на них обзоры. Отказываюсь от рекламы розыгрышей и сомнительных марафонов. Иногда требуют согласовать, присылают короткое ТЗ. Заранее все снимаю, отправляю, заказчики вносят правки, потом нужно переделывать. Процесс не быстрый, все не так просто, как, наверное, выглядит со стороны".

По словам Камиллы Хафизовой, чаще всего о рекламе просят индивидуальные бьюти-мастера. Но блогер предпочитает иметь дело с крупными брендами на постоянной основе.
© Фото из личного архива Камиллы ХафизовойКамилла с мужем
Камилла с мужем
© Фото из личного архива Камиллы Хафизовой
Камилла с мужем
"Я лучше создам четыре-пять дорогих и качественных постов, чем 25 на тяп-ляп. Если вижу, что реклама не зайдет, говорю: "У вас прекрасный продукт, но не для моей аудитории". Сначала психологически тяжело было брать деньги, работала по бартеру, — рассказывает Камилла. — Но потом поняла: люди с моей помощью получают клиентов с высоким уровнем лояльности. Ведь товар порекомендовал блогер, за которым они следят много лет".
Похожий расклад и у Яны Букиной: не станет рекламировать, например, ставки на спорт, гадания. Если нужно раскрутить чужой личный блог, смотрит, насколько он "впишется". То же и с товарами.
© Фото из личного архива Яны БукинойЯна с мужем
Яна с мужем
© Фото из личного архива Яны Букиной
Яна с мужем
"Недавно мне прислали на рекламу секс-игрушки, — вспоминает она. — Я вернула товар и деньги, потому что это не про меня и не про мою аудиторию".

"Сопоставимо с зарплатой в IT"

Блогеры не хотят говорить, сколько точно зарабатывают в месяц. Яна Букина замечает, что ей хватает на еду и развлечения для многодетной семьи, но о сверхдоходах речь не идет. А Екатерина Пахомова в прошлом месяце получила вдвое больше, чем рядовой сотрудник крупной госкорпорации.

"Сумму, которую бы платили, если б я сидела в офисе пять дней в неделю от звонка до звонка, зарабатываю дома в свободном графике, — говорит она. — Но все зависит от того, как ты шевелишься. Если ничего не придумывать, ничего и не получишь. Но обычно у меня много заявок на рекламу".

Хафизова же отмечает, что заработок коррелирует с количеством подписчиков: примерно 50 тысяч рублей за 50 тысяч пользователей.
© Фото из личного архива Камиллы ХафизовойКамилла с сыновьями
Камилла с сыновьями
© Фото из личного архива Камиллы Хафизовой
Камилла с сыновьями
Доход от блога, признается она, примерно сопоставим со средней зарплатой специалиста в IT-сфере. "Однако нужно понимать — на это уйдет не только много времени, но и финансов. Я взяла деньги за первую рекламу только на пятый год".
По оценкам экспертов, за 2020-й россияне заработали на инстаграм-блогах почти шесть миллиардов рублей. В целом же объем рынка в стране достигает 11 миллиардов.
 
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