23:35 09.11.2021 (обновлено: 00:00 10.11.2021)
В Германии заявили о тяжелом положении властей из-за "Северного потока — 2"
Süddeutsche Zeitung: ФРГ придется рассмотреть вариант с заморозкой "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новое правительство Германии должно пойти на крайние меры, чтобы избавиться от "российской газовой зависимости", которая якобы досталась ей в наследство от предшественников, заявил обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.
"Допуск газопровода "Северный поток — 2" к эксплуатации был и остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему", — считает автор статьи.
По его мнению, немецкие политики должны прибегнуть к "единственному" способу борьбы с трубопроводом: "разделить владельца газа и оператора сети". Также он считает, что Берлину якобы придется "заморозить" трубопровод ради политических целей.
Ранее член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые" Клаус Эрнст призвал к срочному запуску российского газопровода, так как "немецкие потребители газа ощущают острую необходимость" в этом.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.
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Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Ранее в Министерстве экономики Германии сообщили РИА Новости, что завершили анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представили его в Федеральное сетевое агентство. В анализе сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза.
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