https://ria.ru/20211109/germaniya-1758321748.html

"Северный поток – 2" заморозят? Германии посоветовали пойти на крайние меры

В Германии заявили о тяжелом положении властей из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.11.2021

"Северный поток – 2" заморозят? Германии посоветовали пойти на крайние меры

Новое правительство Германии должно пойти на крайние меры, чтобы избавиться от "российской газовой зависимости", которая якобы досталась ей в наследство от... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-09T23:35

2021-11-09T23:35

2021-11-10T00:00

в мире

германия

северный поток — 2

клаус эрнст

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Новое правительство Германии должно пойти на крайние меры, чтобы избавиться от "российской газовой зависимости", которая якобы досталась ей в наследство от предшественников, заявил обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус."Допуск газопровода "Северный поток — 2" к эксплуатации был и остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему", — считает автор статьи.По его мнению, немецкие политики должны прибегнуть к "единственному" способу борьбы с трубопроводом: "разделить владельца газа и оператора сети". Также он считает, что Берлину якобы придется "заморозить" трубопровод ради политических целей. Ранее член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые" Клаус Эрнст призвал к срочному запуску российского газопровода, так как "немецкие потребители газа ощущают острую необходимость" в этом."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Ранее в Министерстве экономики Германии сообщили РИА Новости, что завершили анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представили его в Федеральное сетевое агентство. В анализе сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211109/potok-1758148625.html

https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html

https://ria.ru/20211021/potok-1755548136.html

германия

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в мире, германия, северный поток — 2, клаус эрнст, россия