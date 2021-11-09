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https://ria.ru/20211109/gaz-1758299538.html
"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину
"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину - РИА Новости, 09.11.2021
"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину
"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности газотранспортных систем (ГТС) для транзита газа через Польшу и Украину на среду, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T19:14
2021-11-09T19:42
экономика
украина
польша
газпром
в мире
природный газ
gaz-system
оператор гтс украины
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности газотранспортных систем (ГТС) для транзита газа через Польшу и Украину на среду, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP.Так, польский оператор ГТС Gaz-System предлагал на аукционе для бронирования на среду мощности в объеме около 58 миллионов кубометров. Однако предложение осталось невостребованным.В свою очередь, "Оператор ГТС Украины" предлагал для бронирования мощности в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными."Газпром" ранее во вторник объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин, указывая на хранилища в Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ - немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".Об этом свидетельствуют и данные европейских операторов ГТС: выросли заявки на прокачку по ужгородскому коридору в Словакию (по нему идет основной транзит газа РФ через Украину), а также польский транзит в Германию по газопроводу "Ямал - Европа". Суммарно речь может идти о росте примерно на 30 миллионов кубометров к уровню понедельника. Для сравнения, по данным на сайте "Газпрома", 7 ноября фактические поставки газа для ЕС составили примерно 300 миллионов кубометров.
https://ria.ru/20211109/gaz-1758194769.html
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экономика, украина, польша, газпром, в мире, природный газ, gaz-system, оператор гтс украины, россия
19:14 09.11.2021 (обновлено: 19:42 09.11.2021)
 
"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину

"Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская"
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности газотранспортных систем (ГТС) для транзита газа через Польшу и Украину на среду, свидетельствуют данные площадок GSA Platform и RBP.
Так, польский оператор ГТС Gaz-System предлагал на аукционе для бронирования на среду мощности в объеме около 58 миллионов кубометров. Однако предложение осталось невостребованным.
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 11:59
"Газпром" начал выполнять план по закачке газа в пять хранилищ в Европе
В свою очередь, "Оператор ГТС Украины" предлагал для бронирования мощности в объеме 15 миллионов кубометров, но они также остались невыкупленными.
"Газпром" ранее во вторник объявил, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) на ноябрь, завершив закачку в российские. Соответствующее поручение компании давал президент РФ Владимир Путин, указывая на хранилища в Австрии и Германии. Именно в этих двух странах у "Газпрома" есть пять ПХГ - немецкие "Йемгум", "Катарина", "Реден", "Этцель" и австрийский "Хайдах".
Об этом свидетельствуют и данные европейских операторов ГТС: выросли заявки на прокачку по ужгородскому коридору в Словакию (по нему идет основной транзит газа РФ через Украину), а также польский транзит в Германию по газопроводу "Ямал - Европа". Суммарно речь может идти о росте примерно на 30 миллионов кубометров к уровню понедельника. Для сравнения, по данным на сайте "Газпрома", 7 ноября фактические поставки газа для ЕС составили примерно 300 миллионов кубометров.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 08:00
На свои же грабли: Европа получила газовый бумеранг от России
 
ЭкономикаУкраинаПольшаГазпромВ миреПриродный газGaz-SystemОператор ГТС УкраиныРоссия
 
 
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