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Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась до 910 долларов за тысячу кубов
Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась до 910 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 09.11.2021
Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась до 910 долларов за тысячу кубов
Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов вторника снижаются почти на 4% на фоне роста поставок из России, свидетельствуют данные ICE Futures. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:37
2021-11-09T10:37
2021-11-09T10:37
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов вторника снижаются почти на 4% на фоне роста поставок из России, свидетельствуют данные ICE Futures.Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов была чуть ниже 900 долларов за тысячу кубометров, а к 10.11 составила 911,6 доллара, что на 3,9% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.
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экономика, европа, газпром, россия
Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась до 910 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе на фоне роста поставок из России снизились на 4%