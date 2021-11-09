https://ria.ru/20211109/gaz-1758173683.html

Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась до 910 долларов за тысячу кубов

Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась до 910 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 09.11.2021

Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась до 910 долларов за тысячу кубов

Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов вторника снижаются почти на 4% на фоне роста поставок из России, свидетельствуют данные ICE Futures. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:37

2021-11-09T10:37

2021-11-09T10:37

экономика

европа

газпром

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов вторника снижаются почти на 4% на фоне роста поставок из России, свидетельствуют данные ICE Futures.Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов была чуть ниже 900 долларов за тысячу кубометров, а к 10.11 составила 911,6 доллара, что на 3,9% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.

https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html

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2021

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экономика, европа, газпром, россия