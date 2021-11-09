Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/furgal-1758264366.html
Суд оставил Фургала в СИЗО
Суд оставил Фургала в СИЗО - РИА Новости, 09.11.2021
Суд оставил Фургала в СИЗО
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о продлении до 7 декабря срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:41
2021-11-09T16:41
происшествия
хабаровск
амурская область
сергей фургал
россия
уголовное дело сергея фургала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576683845_0:53:2882:1674_1920x0_80_0_0_78ad2f415fde739d0a96bfbc2698f7a4.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о продлении до 7 декабря срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд оставил решение о продлении срока содержания под стражей без изменения", - сказали в пресс-службе. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов, просивших о более мягкой мере пресечения.В настоящее время Верховный суд РФ решает, в какой суд направить дело Фургала для рассмотрения по существу. Дело должно было быть рассмотрено в Железнодорожном суде Хабаровска, но прокуратура настаивала на изменении подсудности, указывая, что Фургала через свои связи может надавить на суд и общественное мнение. Прокурор указала и на волнения в Хабаровске, которые спровоцировало задержание Фургала.Защита настаивала на рассмотрении дела в Хабаровске, утверждая, что профессионализм местных судей и сотрудников правоохранительных органов не позволит им проявить предвзятость к бывшему губернатору.По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена.С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.
https://ria.ru/20211103/furgal-1757580113.html
https://ria.ru/20210927/bankrotstvo-1751983748.html
https://ria.ru/20210729/furgal-1743451457.html
хабаровск
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576683845_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_dd7a853bfd52c0fa58c226977111b498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, хабаровск, амурская область, сергей фургал, россия, уголовное дело сергея фургала
16:41 09.11.2021
 
Суд оставил Фургала в СИЗО

Суд оставил бывшего губернатора Хабаровского края Фургала в СИЗО

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о продлении до 7 декабря срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил решение о продлении срока содержания под стражей без изменения", - сказали в пресс-службе. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов, просивших о более мягкой мере пресечения.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:16
Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат
В настоящее время Верховный суд РФ решает, в какой суд направить дело Фургала для рассмотрения по существу. Дело должно было быть рассмотрено в Железнодорожном суде Хабаровска, но прокуратура настаивала на изменении подсудности, указывая, что Фургала через свои связи может надавить на суд и общественное мнение. Прокурор указала и на волнения в Хабаровске, которые спровоцировало задержание Фургала.
Защита настаивала на рассмотрении дела в Хабаровске, утверждая, что профессионализм местных судей и сотрудников правоохранительных органов не позволит им проявить предвзятость к бывшему губернатору.
По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.
В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 13:03
Компанию "Торэкс" жены экс-губернатора Фургала признали банкротом
В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена.
С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.
Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 15:00
Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
 
ПроисшествияХабаровскАмурская областьСергей ФургалРоссияУголовное дело Сергея Фургала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови