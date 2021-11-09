https://ria.ru/20211109/furgal-1758264366.html
Суд оставил Фургала в СИЗО
Суд оставил Фургала в СИЗО - РИА Новости, 09.11.2021
Суд оставил Фургала в СИЗО
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о продлении до 7 декабря срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:41
2021-11-09T16:41
2021-11-09T16:41
происшествия
хабаровск
амурская область
сергей фургал
россия
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о продлении до 7 декабря срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд оставил решение о продлении срока содержания под стражей без изменения", - сказали в пресс-службе. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов, просивших о более мягкой мере пресечения.В настоящее время Верховный суд РФ решает, в какой суд направить дело Фургала для рассмотрения по существу. Дело должно было быть рассмотрено в Железнодорожном суде Хабаровска, но прокуратура настаивала на изменении подсудности, указывая, что Фургала через свои связи может надавить на суд и общественное мнение. Прокурор указала и на волнения в Хабаровске, которые спровоцировало задержание Фургала.Защита настаивала на рассмотрении дела в Хабаровске, утверждая, что профессионализм местных судей и сотрудников правоохранительных органов не позволит им проявить предвзятость к бывшему губернатору.По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена.С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.
https://ria.ru/20211103/furgal-1757580113.html
https://ria.ru/20210927/bankrotstvo-1751983748.html
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происшествия, хабаровск, амурская область, сергей фургал, россия, уголовное дело сергея фургала
Суд оставил Фургала в СИЗО
Суд оставил бывшего губернатора Хабаровского края Фургала в СИЗО
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о продлении до 7 декабря срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу
, обвиняемому в организации убийств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд оставил решение о продлении срока содержания под стражей без изменения", - сказали в пресс-службе. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов, просивших о более мягкой мере пресечения.
В настоящее время Верховный суд РФ решает, в какой суд направить дело Фургала для рассмотрения по существу. Дело должно было быть рассмотрено в Железнодорожном суде Хабаровска
, но прокуратура настаивала на изменении подсудности, указывая, что Фургала через свои связи может надавить на суд и общественное мнение. Прокурор указала и на волнения в Хабаровске, которые спровоцировало задержание Фургала.
Защита настаивала на рассмотрении дела в Хабаровске, утверждая, что профессионализм местных судей и сотрудников правоохранительных органов не позволит им проявить предвзятость к бывшему губернатору.
По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.
В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области
, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.
В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена.
С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.
Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.