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ЕС частично приостановил действие упрощенного визового режима с Белоруссией
ЕС частично приостановил действие упрощенного визового режима с Белоруссией - РИА Новости, 09.11.2021
ЕС частично приостановил действие упрощенного визового режима с Белоруссией
Евросоюз решил частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, это повлияет на официальных лиц, но не на обычных РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:46
2021-11-09T14:08
в мире
белоруссия
евросоюз
африка
польша
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
госпогранкомитет белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз решил частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, это повлияет на официальных лиц, но не на обычных граждан страны, говорится в сообщении Совета стран ЕС."Белоруссия: Совет приостанавливает действие условий упрощенного визового режима для официальных лиц белорусского режима. Совет сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией. Это решение является ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима... Это решение не повлияет на обычных граждан Белоруссии, которые по-прежнему будут пользоваться теми же выгодами соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время", - говорится в сообщении.Решение приостанавливает действие положений, которые отменяют требования о документальном подтверждении, регулируют выдачу многократных виз и снижают сборы за подачу заявления на получение визы, говорится в релизе.Решение по визам теперь будет помещено в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на второй день после публикации.Соглашение по визам между союзом и страной заработало 1 июля 2020 года. Его целью было облегчить выдачу краткосрочных виз.Гибридной атакой считается использование белорусскими властями против Евросоюза потока мигрантов через страну в ЕС, свидетельствует релиз.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.Накануне днём Еврокомиссия сообщила, что располагает данными о группе в несколько сотен людей в Белоруссии у границы с Польшей. ЕК посчитала, что эта ситуация является продолжением попыток властей Белоруссии использовать мигрантов для дестабилизации Евросоюза.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник вечером призвала страны ЕС согласовать расширение режима санкций против властей Белоруссии на фоне ситуации на границе с Польшей.
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белоруссия
африка
польша
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в мире, белоруссия, евросоюз, африка, польша, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, госпогранкомитет белоруссии
13:46 09.11.2021 (обновлено: 14:08 09.11.2021)
 
ЕС частично приостановил действие упрощенного визового режима с Белоруссией

Евросоюз частично приостановил действие упрощенного визового режима с Белоруссией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз решил частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, это повлияет на официальных лиц, но не на обычных граждан страны, говорится в сообщении Совета стран ЕС.
"Белоруссия: Совет приостанавливает действие условий упрощенного визового режима для официальных лиц белорусского режима. Совет сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией. Это решение является ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима... Это решение не повлияет на обычных граждан Белоруссии, которые по-прежнему будут пользоваться теми же выгодами соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время", - говорится в сообщении.
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Решение приостанавливает действие положений, которые отменяют требования о документальном подтверждении, регулируют выдачу многократных виз и снижают сборы за подачу заявления на получение визы, говорится в релизе.
Решение по визам теперь будет помещено в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на второй день после публикации.
Соглашение по визам между союзом и страной заработало 1 июля 2020 года. Его целью было облегчить выдачу краткосрочных виз.
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Гибридной атакой считается использование белорусскими властями против Евросоюза потока мигрантов через страну в ЕС, свидетельствует релиз.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.
Накануне днём Еврокомиссия сообщила, что располагает данными о группе в несколько сотен людей в Белоруссии у границы с Польшей. ЕК посчитала, что эта ситуация является продолжением попыток властей Белоруссии использовать мигрантов для дестабилизации Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник вечером призвала страны ЕС согласовать расширение режима санкций против властей Белоруссии на фоне ситуации на границе с Польшей.
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Польша выстроила боевую технику на границе, заявили в Белоруссии
 
В миреБелоруссияЕвросоюзАфрикаПольшаЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенГоспогранкомитет Белоруссии
 
 
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