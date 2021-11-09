13:46 09.11.2021 (обновлено: 14:08 09.11.2021)
ЕС частично приостановил действие упрощенного визового режима с Белоруссией
Евросоюз частично приостановил действие упрощенного визового режима с Белоруссией
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз решил частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, это повлияет на официальных лиц, но не на обычных граждан страны, говорится в сообщении Совета стран ЕС.
"Белоруссия: Совет приостанавливает действие условий упрощенного визового режима для официальных лиц белорусского режима. Совет сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией. Это решение является ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима... Это решение не повлияет на обычных граждан Белоруссии, которые по-прежнему будут пользоваться теми же выгодами соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время", - говорится в сообщении.
Решение приостанавливает действие положений, которые отменяют требования о документальном подтверждении, регулируют выдачу многократных виз и снижают сборы за подачу заявления на получение визы, говорится в релизе.
Решение по визам теперь будет помещено в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на второй день после публикации.
Соглашение по визам между союзом и страной заработало 1 июля 2020 года. Его целью было облегчить выдачу краткосрочных виз.
Гибридной атакой считается использование белорусскими властями против Евросоюза потока мигрантов через страну в ЕС, свидетельствует релиз.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.
Накануне днём Еврокомиссия сообщила, что располагает данными о группе в несколько сотен людей в Белоруссии у границы с Польшей. ЕК посчитала, что эта ситуация является продолжением попыток властей Белоруссии использовать мигрантов для дестабилизации Евросоюза.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник вечером призвала страны ЕС согласовать расширение режима санкций против властей Белоруссии на фоне ситуации на границе с Польшей.