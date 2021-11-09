https://ria.ru/20211109/dorogi-1758172061.html

Орлов: раннее заключение контрактов помогает досрочно ремонтировать дороги

Орлов: раннее заключение контрактов помогает досрочно ремонтировать дороги - РИА Новости, 09.11.2021

Орлов: раннее заключение контрактов помогает досрочно ремонтировать дороги

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что раннее заключение контрактов помогает досрочно ремонтировать дороги, так досрочно в Приамурье... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:28

2021-11-09T10:28

2021-11-09T10:28

амурская область

общество

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

зея (река)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что раннее заключение контрактов помогает досрочно ремонтировать дороги, так досрочно в Приамурье отремонтировали трассу Благовещенск-Гомелевка.Как уточняет правительство Приамурья, Орлов провел совещание по вопросам строительства, реконструкции, планового ремонта автомобильных дорог, также на совещании обсудили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (БКД).Заместитель министра транспорта Амурской области Дмитрий Лучников отметил важность планирования всех дорожный работ в областном центре – Благовещенске."Необходима единая карта города со всеми уличными ремонтами на предстоящий сезон, будь то программы ресурсоснабжающих компаний, ремонт сетей или дорог в рамках средств субсидий, при реализации нацпроекта БКД, все перекопы и другие виды работ. Производственная карта позволит планировать ремонты и временные этапы производства работ, сроки по которым будут закреплены контрактами. Таким образом амурская столица будет управляемо и стабильно функционировать, а жители будут понимать, на какой период не будет воды в домах, проезда по улице, перераспределены транспортные потоки и другие изменения", - цитирует правительство Амурской области Лучникова.Орлов поддержал предложение, также отметил положительный эффект от введённой системы раннего заключения контрактов на производство дорожных работ на региональной сети."Контрактация в 2020 году трех участков дороги Благовещенск – Гомелевка привела к досрочному завершению работ в текущем сезоне, подрядчик, получив контракт заранее, в зимнее время подготовил все необходимые материалы и приступил к работам весной. Уже готовится к сдаче большой 27-километровый участок от Толстовки до Придорожного, контрактация объекта была проведена под лимиты 2022-2023 года, нужно продолжить эту систему дальше", - подчеркнул Орлов.Трасса Благовещенск-Гомелевка связывает областной центр Благовещенск, с южной частью Приамурья, ее протяженность – 170 километров, дорога проходит через пять районов области.В 2021 году на дорожные работы в Приамурье был выделен 21 миллиард рублей, из которых более 9 миллиардов рублей направили на строительство нового моста через реку Зея. Средства на финансирование региональной дорожной кампании были выделены из федерального и областного бюджетов, а также в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"."На следующий год общая потребность из областного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог, формирование резервного фонда на случай ЧС, составляет более 8 миллиардов рублей, часть средств уже предусмотрена", - добавляет правительство Амурской области.

https://ria.ru/20211028/priamure-1756614166.html

https://ria.ru/20211027/podderzhka-1756456326.html

https://ria.ru/20211020/internet-1755390949.html

благовещенск

амурская область

зея (река)

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общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), зея (река)