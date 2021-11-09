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https://ria.ru/20211109/chekunkov-1758166199.html
Чекунков заявил о заинтересованности Южной Кореи в сотрудничестве с Россией
Чекунков заявил о заинтересованности Южной Кореи в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 09.11.2021
Чекунков заявил о заинтересованности Южной Кореи в сотрудничестве с Россией
Южная Корея заинтересована в реализации проектов трехстороннего сотрудничества в формате Россия - Южная Корея - Северная Корея, в том числе таких как... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:46
2021-11-09T10:02
кндр (северная корея)
южная корея
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
алексей чекунков
россия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Южная Корея заинтересована в реализации проектов трехстороннего сотрудничества в формате Россия - Южная Корея - Северная Корея, в том числе таких как транскорейская железная дорога, транскорейский газопровод, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков посетил с рабочим визитом Южную Корею 1 - 5 ноября для участия в третьем российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества. Состоялись несколько десятков встреч с южнокорейскими официальными лицами и представителями бизнеса.Ранее сообщалось, что КНДР ведет переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения с Китаем и Россией. Республика Корея же прикладывает активные усилия для оживления диалога по северокорейской ядерной проблеме.По его словам, южнокорейская сторона выражала "сожаление" касательно режима санкций, который "препятствует реализации" таких проектов."(Южнокорейские партнеры – ред) разделяют наш взгляд, что после пандемии надо приложить усилия к реализации проектов, которые могут дать импульс экономическому развитию Севера и максимально сблизить экономики наших стран", - добавил глава Минвостокразвития.Читайте полный текст интервью Алексея Чекункова &gt;&gt;
https://ria.ru/20211109/sputnik-1758160852.html
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кндр (северная корея), южная корея, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков, россия
09:46 09.11.2021 (обновлено: 10:02 09.11.2021)
 
Чекунков заявил о заинтересованности Южной Кореи в сотрудничестве с Россией

Чекунков: Южная Корея заинтересована в трехстороннем сотрудничестве с Россией и КНДР

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Южная Корея заинтересована в реализации проектов трехстороннего сотрудничества в формате Россия - Южная Корея - Северная Корея, в том числе таких как транскорейская железная дорога, транскорейский газопровод, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков посетил с рабочим визитом Южную Корею 1 - 5 ноября для участия в третьем российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества. Состоялись несколько десятков встреч с южнокорейскими официальными лицами и представителями бизнеса.
Ранее сообщалось, что КНДР ведет переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения с Китаем и Россией. Республика Корея же прикладывает активные усилия для оживления диалога по северокорейской ядерной проблеме.
"В целом корейские партнеры регулярно поднимали вопросы трехстороннего сотрудничества в формате Россия - Южная Корея - Северная Корея, выражали заинтересованность к реализации таких проектов, как транскорейская железная дорога, транскорейский газопровод, линии электропередачи", - заявил Чекунков.
По его словам, южнокорейская сторона выражала "сожаление" касательно режима санкций, который "препятствует реализации" таких проектов.
"(Южнокорейские партнеры – ред) разделяют наш взгляд, что после пандемии надо приложить усилия к реализации проектов, которые могут дать импульс экономическому развитию Севера и максимально сблизить экономики наших стран", - добавил глава Минвостокразвития.
Читайте полный текст интервью Алексея Чекункова >>
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