https://ria.ru/20211109/chekunkov-1758166199.html

Чекунков заявил о заинтересованности Южной Кореи в сотрудничестве с Россией

Чекунков заявил о заинтересованности Южной Кореи в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 09.11.2021

Чекунков заявил о заинтересованности Южной Кореи в сотрудничестве с Россией

Южная Корея заинтересована в реализации проектов трехстороннего сотрудничества в формате Россия - Южная Корея - Северная Корея, в том числе таких как... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:46

2021-11-09T09:46

2021-11-09T10:02

кндр (северная корея)

южная корея

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

алексей чекунков

россия

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Южная Корея заинтересована в реализации проектов трехстороннего сотрудничества в формате Россия - Южная Корея - Северная Корея, в том числе таких как транскорейская железная дорога, транскорейский газопровод, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунков посетил с рабочим визитом Южную Корею 1 - 5 ноября для участия в третьем российско-корейском форуме межрегионального сотрудничества. Состоялись несколько десятков встреч с южнокорейскими официальными лицами и представителями бизнеса.Ранее сообщалось, что КНДР ведет переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения с Китаем и Россией. Республика Корея же прикладывает активные усилия для оживления диалога по северокорейской ядерной проблеме.По его словам, южнокорейская сторона выражала "сожаление" касательно режима санкций, который "препятствует реализации" таких проектов."(Южнокорейские партнеры – ред) разделяют наш взгляд, что после пандемии надо приложить усилия к реализации проектов, которые могут дать импульс экономическому развитию Севера и максимально сблизить экономики наших стран", - добавил глава Минвостокразвития.Читайте полный текст интервью Алексея Чекункова >>

https://ria.ru/20211109/sputnik-1758160852.html

кндр (северная корея)

южная корея

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), южная корея, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков, россия