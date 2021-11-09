https://ria.ru/20211109/bilety-1758205273.html

Пассажиры просят о возможности сдать невозвратные билеты

Пассажиры просят о возможности сдать невозвратные билеты - РИА Новости, 09.11.2021

Пассажиры просят о возможности сдать невозвратные билеты

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс РФ с просьбой предусмотреть возможность возврата билетов на железнодорожные и авиаперевозки из-за... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:04

2021-11-09T14:04

2021-11-09T14:04

туризм

дети

отдых

владимир путин

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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туристы

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс РФ с просьбой предусмотреть возможность возврата билетов на железнодорожные и авиаперевозки из-за введенных нерабочих дней на фоне ситуации с COVID-19, следует из соответствующего письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Письмо направлено на имя министра транспорта России Виталия Савельева. В нем говорится, что на фоне введенных антиковидных мер в октябре-ноябре "было отменено множество событийных мероприятий", а во многих регионах закрыты кафе и рестораны, учреждения досуга и культуры. Уточняется, что, поскольку в эти же даты в общеобразовательных учреждениях наступают каникулы, родители планировали отправить детей в групповые туры или организовать совместный отдых."В свою очередь родители (законные представители) купили билеты на поезд или самолет для детей и для себя. Большая часть билетов приобреталась по тарифу "невозвратный". Таким образом, Общероссийское объединение пассажиров призывает Минтранс поддержать инициативу и рекомендовать транспортным компаниям, осуществляющим железнодорожные перевозки, и авиакомпаниям, предусмотреть возможность возврата невозвратных билетов для детей и взрослых, которые сопровождали ребенка", — говорится в письме.Объединение предлагает определить срок для возврата таких билетов до 30 ноября: тогда родители с детьми смогут перенести отдых на другие даты.Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября. Продлили их в пяти регионах: еще на неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а в Смоленской области — до 10 ноября.

https://ria.ru/20211109/egipet-1758078826.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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