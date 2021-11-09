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Туризм
https://ria.ru/20211109/bilety-1758205273.html
Пассажиры просят о возможности сдать невозвратные билеты
Пассажиры просят о возможности сдать невозвратные билеты - РИА Новости, 09.11.2021
Пассажиры просят о возможности сдать невозвратные билеты
Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс РФ с просьбой предусмотреть возможность возврата билетов на железнодорожные и авиаперевозки из-за... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:04
2021-11-09T14:04
туризм
дети
отдых
владимир путин
министерство транспорта рф (минтранс россии)
новости - туризм
авиабилеты
туристы
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс РФ с просьбой предусмотреть возможность возврата билетов на железнодорожные и авиаперевозки из-за введенных нерабочих дней на фоне ситуации с COVID-19, следует из соответствующего письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Письмо направлено на имя министра транспорта России Виталия Савельева. В нем говорится, что на фоне введенных антиковидных мер в октябре-ноябре "было отменено множество событийных мероприятий", а во многих регионах закрыты кафе и рестораны, учреждения досуга и культуры. Уточняется, что, поскольку в эти же даты в общеобразовательных учреждениях наступают каникулы, родители планировали отправить детей в групповые туры или организовать совместный отдых."В свою очередь родители (законные представители) купили билеты на поезд или самолет для детей и для себя. Большая часть билетов приобреталась по тарифу "невозвратный". Таким образом, Общероссийское объединение пассажиров призывает Минтранс поддержать инициативу и рекомендовать транспортным компаниям, осуществляющим железнодорожные перевозки, и авиакомпаниям, предусмотреть возможность возврата невозвратных билетов для детей и взрослых, которые сопровождали ребенка", — говорится в письме.Объединение предлагает определить срок для возврата таких билетов до 30 ноября: тогда родители с детьми смогут перенести отдых на другие даты.Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября. Продлили их в пяти регионах: еще на неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а в Смоленской области — до 10 ноября.
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дети, отдых, владимир путин, министерство транспорта рф (минтранс россии), новости - туризм, авиабилеты, туристы, туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, нерабочие дни
14:04 09.11.2021
 
Пассажиры просят о возможности сдать невозвратные билеты

Пассажиры обратились в Минтранс с просьбой разрешить сдавать невозвратные билеты

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Добролет" совершил посадку в Симферополе
Самолет авиакомпании Добролет совершил посадку в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс РФ с просьбой предусмотреть возможность возврата билетов на железнодорожные и авиаперевозки из-за введенных нерабочих дней на фоне ситуации с COVID-19, следует из соответствующего письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Письмо направлено на имя министра транспорта России Виталия Савельева. В нем говорится, что на фоне введенных антиковидных мер в октябре-ноябре "было отменено множество событийных мероприятий", а во многих регионах закрыты кафе и рестораны, учреждения досуга и культуры. Уточняется, что, поскольку в эти же даты в общеобразовательных учреждениях наступают каникулы, родители планировали отправить детей в групповые туры или организовать совместный отдых.
"В свою очередь родители (законные представители) купили билеты на поезд или самолет для детей и для себя. Большая часть билетов приобреталась по тарифу "невозвратный". Таким образом, Общероссийское объединение пассажиров призывает Минтранс поддержать инициативу и рекомендовать транспортным компаниям, осуществляющим железнодорожные перевозки, и авиакомпаниям, предусмотреть возможность возврата невозвратных билетов для детей и взрослых, которые сопровождали ребенка", — говорится в письме.
Объединение предлагает определить срок для возврата таких билетов до 30 ноября: тогда родители с детьми смогут перенести отдых на другие даты.
Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября. Продлили их в пяти регионах: еще на неделю в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях, а в Смоленской области — до 10 ноября.
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