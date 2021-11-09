https://ria.ru/20211109/bespilotnik-1758201897.html

В МИД ДНР назвали сообщения о применении беспилотника на Донбассе фейком

В МИД ДНР назвали сообщения о применении беспилотника на Донбассе фейком - РИА Новости, 09.11.2021

В МИД ДНР назвали сообщения о применении беспилотника на Донбассе фейком

Заявление Киева о применении беспилотника Bayraktar для удара по позициям ополченцев является фейком, подтверждения этого случая нет, заявила полпред... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:27

2021-11-09T12:27

2021-11-09T13:17

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

обсе

наталья никонорова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737751594_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_a736aae89b6c8c9c59970f6cf3132052.jpg

ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Заявление Киева о применении беспилотника Bayraktar для удара по позициям ополченцев является фейком, подтверждения этого случая нет, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. В МИД ДНР заявили, что проверяют эту информацию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что применение Киевом беспилотника не нарушает минские договоренности, были соблюдены все процедуры. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ."Конкретный случай боевого применения "Байрактара" не подтвердился, пока, по имеющимся у нас данным, можно говорить о том, что все это фейк. Видео, которое распространил Генштаб ВСУ, где якобы с турецкого БПЛА уничтожаются наши позиции, по фактажу не совпадает с нашей информацией. Но в Киеве по каким-то причинам продолжают настойчиво об этом говорить", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.По ее словам, до этого украинские силовики уже использовали турецкие Bayraktar в Донбассе, но исключительно для наблюдения, разведки, и "эти беспилотники никогда ранее не пересекали линию соприкосновения"."Использование БПЛА запрещено минскими соглашениями. Если Украина открыто признает использование беспилотников и продолжит их использовать, да еще и не только в разведывательных целях, но и в боевых, то, соответственно, это можно расценивать как прямой официальный выход украинской стороны из мер по усилению режима прекращения огня, бессрочного перемирия и в целом минского процесса", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>

https://ria.ru/20211106/bespilotnik-1757842384.html

https://ria.ru/20211106/bayraktar-1757850937.html

https://ria.ru/20211108/lavroy-1758072269.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, обсе, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия