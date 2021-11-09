12:27 09.11.2021 (обновлено: 13:17 09.11.2021)
В МИД ДНР назвали сообщения о применении беспилотника на Донбассе фейком
Глава МИД ДНР Никонорова назвала сообщения о применении беспилотника на Донбассе фейком
© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© AP Photo / DHA
ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Заявление Киева о применении беспилотника Bayraktar для удара по позициям ополченцев является фейком, подтверждения этого случая нет, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. В МИД ДНР заявили, что проверяют эту информацию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что применение Киевом беспилотника не нарушает минские договоренности, были соблюдены все процедуры. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
"Конкретный случай боевого применения "Байрактара" не подтвердился, пока, по имеющимся у нас данным, можно говорить о том, что все это фейк. Видео, которое распространил Генштаб ВСУ, где якобы с турецкого БПЛА уничтожаются наши позиции, по фактажу не совпадает с нашей информацией. Но в Киеве по каким-то причинам продолжают настойчиво об этом говорить", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
По ее словам, до этого украинские силовики уже использовали турецкие Bayraktar в Донбассе, но исключительно для наблюдения, разведки, и "эти беспилотники никогда ранее не пересекали линию соприкосновения".
"Использование БПЛА запрещено минскими соглашениями. Если Украина открыто признает использование беспилотников и продолжит их использовать, да еще и не только в разведывательных целях, но и в боевых, то, соответственно, это можно расценивать как прямой официальный выход украинской стороны из мер по усилению режима прекращения огня, бессрочного перемирия и в целом минского процесса", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.
"На расстановку сил вряд ли как-то повлияет, но может повлиять на степень эскалации", - отметила в интервью РИА Новости Никонорова.