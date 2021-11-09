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Олимпийский чемпион из Украины публично вступился за Россию
Украинский олимпийский чемпион публично вступился за Россию - РИА Новости, 09.11.2021
Олимпийский чемпион из Украины публично вступился за Россию
Украинец Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в 2018 году, высказался в беседе с порталом Tribuna об... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:17
2021-11-09T18:04
в мире
спорт
олимпийские игры
украина
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ситуация на украине
александр абраменко
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинец Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в 2018 году, высказался в беседе с порталом Tribuna об отношениях между Москвой и Киевом."Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями", — удивился он.Журналист, беседовавший с Абраменко, придерживался антироссийской риторики. В частности, он высказал недоумение по поводу того, что спортсмен не считает страну "агрессором".Сам чемпион подчеркнул, что видит ситуацию "неоднозначной".При этом Абраменко упомянул в разговоре "третью и четвертую стороны", которые, по его мнению, заинтересованы в том, чтобы рассорить Россию и Украину. В 2018 году спортсмен обнял на пьедестале своего российского соперника, бронзового призера Илью Бурова. Тогда снимок вызвал бурные обсуждения в соцсетях. В интервью Абраменко вновь подчеркнул, что "поздравлять и обнимать своих товарищей — это нормально".
https://rsport.ria.ru/20210909/lasitskene-1749349371.html
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в мире, спорт, олимпийские игры, украина, киев, москва, ситуация на украине, александр абраменко, россия
17:17 09.11.2021 (обновлено: 18:04 09.11.2021)
 
Украинский олимпийский чемпион публично вступился за Россию

Олимпийский чемпион с Украины Абраменко выступил за дружбу между Москвой и Киевом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАлександр Абраменко (Украина), занявший первое место и Илья Буров (Россия), занявший третье место в финале лыжной акробатики на соревнованиях по фристайлу среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
Александр Абраменко (Украина), занявший первое место и Илья Буров (Россия), занявший третье место в финале лыжной акробатики на соревнованиях по фристайлу среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинец Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в 2018 году, высказался в беседе с порталом Tribuna об отношениях между Москвой и Киевом.
"Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями", — удивился он.
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Журналист, беседовавший с Абраменко, придерживался антироссийской риторики. В частности, он высказал недоумение по поводу того, что спортсмен не считает страну "агрессором".
Сам чемпион подчеркнул, что видит ситуацию "неоднозначной".

"Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, — а правда ли это?" — поинтересовался украинец в ответ.

При этом Абраменко упомянул в разговоре "третью и четвертую стороны", которые, по его мнению, заинтересованы в том, чтобы рассорить Россию и Украину.
В 2018 году спортсмен обнял на пьедестале своего российского соперника, бронзового призера Илью Бурова. Тогда снимок вызвал бурные обсуждения в соцсетях. В интервью Абраменко вновь подчеркнул, что "поздравлять и обнимать своих товарищей — это нормально".
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В миреСпортОлимпийские игрыУкраинаКиевМоскваСитуация на УкраинеАлександр АбраменкоРоссия
 
 
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