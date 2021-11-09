https://ria.ru/20211109/abramenko-1758275408.html

Олимпийский чемпион из Украины публично вступился за Россию

Украинский олимпийский чемпион публично вступился за Россию - РИА Новости, 09.11.2021

Олимпийский чемпион из Украины публично вступился за Россию

Украинец Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в 2018 году, высказался в беседе с порталом Tribuna об... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:17

2021-11-09T17:17

2021-11-09T18:04

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинец Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в 2018 году, высказался в беседе с порталом Tribuna об отношениях между Москвой и Киевом."Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями", — удивился он.Журналист, беседовавший с Абраменко, придерживался антироссийской риторики. В частности, он высказал недоумение по поводу того, что спортсмен не считает страну "агрессором".Сам чемпион подчеркнул, что видит ситуацию "неоднозначной".При этом Абраменко упомянул в разговоре "третью и четвертую стороны", которые, по его мнению, заинтересованы в том, чтобы рассорить Россию и Украину. В 2018 году спортсмен обнял на пьедестале своего российского соперника, бронзового призера Илью Бурова. Тогда снимок вызвал бурные обсуждения в соцсетях. В интервью Абраменко вновь подчеркнул, что "поздравлять и обнимать своих товарищей — это нормально".

https://rsport.ria.ru/20210909/lasitskene-1749349371.html

https://rsport.ria.ru/20210920/strakh-1750996784.html

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