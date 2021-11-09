https://ria.ru/20211109/abramenko-1758275408.html
Олимпийский чемпион из Украины публично вступился за Россию
Украинский олимпийский чемпион публично вступился за Россию - РИА Новости, 09.11.2021
Олимпийский чемпион из Украины публично вступился за Россию
Украинец Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в 2018 году, высказался в беседе с порталом Tribuna об... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:17
2021-11-09T17:17
2021-11-09T18:04
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинец Александр Абраменко, завоевавший золотую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в 2018 году, высказался в беседе с порталом Tribuna об отношениях между Москвой и Киевом."Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями", — удивился он.Журналист, беседовавший с Абраменко, придерживался антироссийской риторики. В частности, он высказал недоумение по поводу того, что спортсмен не считает страну "агрессором".Сам чемпион подчеркнул, что видит ситуацию "неоднозначной".При этом Абраменко упомянул в разговоре "третью и четвертую стороны", которые, по его мнению, заинтересованы в том, чтобы рассорить Россию и Украину. В 2018 году спортсмен обнял на пьедестале своего российского соперника, бронзового призера Илью Бурова. Тогда снимок вызвал бурные обсуждения в соцсетях. В интервью Абраменко вновь подчеркнул, что "поздравлять и обнимать своих товарищей — это нормально".
https://rsport.ria.ru/20210909/lasitskene-1749349371.html
https://rsport.ria.ru/20210920/strakh-1750996784.html
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17:17 09.11.2021 (обновлено: 18:04 09.11.2021)
Украинский олимпийский чемпион публично вступился за Россию
Олимпийский чемпион с Украины Абраменко выступил за дружбу между Москвой и Киевом