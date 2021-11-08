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https://ria.ru/20211108/zelenskiy-1758103467.html
В Крыму резко ответили на слова Зеленского об освобождении Киева
В Крыму резко ответили на слова Зеленского об освобождении Киева - РИА Новости, 08.11.2021
В Крыму резко ответили на слова Зеленского об освобождении Киева
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил президента Украины Владимира Зеленского с пособником нацистов после того, как... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:39
2021-11-08T17:39
в мире
киев
республика крым
владимир зеленский
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил президента Украины Владимира Зеленского с пособником нацистов после того, как украинский лидер раскритиковал СССР за неправильное освобождение Киева.К годовщине освобождения Киева от гитлеровских оккупантов Зеленский в своем Telegram-канале написал, что эти события свидетельствуют о "безграничном равнодушии и жестокости" руководства СССР, бросившего на верную смерть сотни тысяч бойцов из числа местных жителей, которые "были даже не одеты в форму и крайне плохо вооружены"."Зеленский своими заявлениями ведет себя как пособник нацистов, так как фактически возлагает вину за победу в той войне с точки зрения потерь, которые понес Советский Союз, и ни слова не говорит о зверствах самих фашистов", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Зеленский подобными заявлениями показывает степень своей политической деградации и исторического невежества.Красная армия освободила столицу Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков 6 ноября 1943 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина взяли город под контроль и захватили важнейший плацдарм для дальнейшего освобождения Правобережной Украины. Бои в пригородах продолжались еще несколько дней, а завершилась Киевская наступательная операция 13 ноября взятием Житомира.
https://ria.ru/20211108/zelenskiy-1758068672.html
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киев
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в мире, киев, республика крым, владимир зеленский, сергей цеков
17:39 08.11.2021
 
В Крыму резко ответили на слова Зеленского об освобождении Киева

Сенатор Цеков: Зеленский заявлением об освобождении Киева ведет себя как пособник нацистов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил президента Украины Владимира Зеленского с пособником нацистов после того, как украинский лидер раскритиковал СССР за неправильное освобождение Киева.
К годовщине освобождения Киева от гитлеровских оккупантов Зеленский в своем Telegram-канале написал, что эти события свидетельствуют о "безграничном равнодушии и жестокости" руководства СССР, бросившего на верную смерть сотни тысяч бойцов из числа местных жителей, которые "были даже не одеты в форму и крайне плохо вооружены".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 14:51
Историк назвал слова Зеленского об освобождении Киева невежеством
"Зеленский своими заявлениями ведет себя как пособник нацистов, так как фактически возлагает вину за победу в той войне с точки зрения потерь, которые понес Советский Союз, и ни слова не говорит о зверствах самих фашистов", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, Зеленский подобными заявлениями показывает степень своей политической деградации и исторического невежества.
Красная армия освободила столицу Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков 6 ноября 1943 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина взяли город под контроль и захватили важнейший плацдарм для дальнейшего освобождения Правобережной Украины. Бои в пригородах продолжались еще несколько дней, а завершилась Киевская наступательная операция 13 ноября взятием Житомира.
Вид разрушенного Киева - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 11:52
Историк посоветовал Зеленскому прочитать мемуары Манштейна
 
В миреКиевРеспублика КрымВладимир ЗеленскийСергей Цеков
 
 
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