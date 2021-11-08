https://ria.ru/20211108/zelenskiy-1758103467.html

В Крыму резко ответили на слова Зеленского об освобождении Киева

В Крыму резко ответили на слова Зеленского об освобождении Киева - РИА Новости, 08.11.2021

В Крыму резко ответили на слова Зеленского об освобождении Киева

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил президента Украины Владимира Зеленского с пособником нацистов после того, как... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:39

2021-11-08T17:39

2021-11-08T17:39

в мире

киев

республика крым

владимир зеленский

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил президента Украины Владимира Зеленского с пособником нацистов после того, как украинский лидер раскритиковал СССР за неправильное освобождение Киева.К годовщине освобождения Киева от гитлеровских оккупантов Зеленский в своем Telegram-канале написал, что эти события свидетельствуют о "безграничном равнодушии и жестокости" руководства СССР, бросившего на верную смерть сотни тысяч бойцов из числа местных жителей, которые "были даже не одеты в форму и крайне плохо вооружены"."Зеленский своими заявлениями ведет себя как пособник нацистов, так как фактически возлагает вину за победу в той войне с точки зрения потерь, которые понес Советский Союз, и ни слова не говорит о зверствах самих фашистов", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Зеленский подобными заявлениями показывает степень своей политической деградации и исторического невежества.Красная армия освободила столицу Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков 6 ноября 1943 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина взяли город под контроль и захватили важнейший плацдарм для дальнейшего освобождения Правобережной Украины. Бои в пригородах продолжались еще несколько дней, а завершилась Киевская наступательная операция 13 ноября взятием Житомира.

https://ria.ru/20211108/zelenskiy-1758068672.html

https://ria.ru/20211108/istoriya-1758027418.html

киев

республика крым

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в мире, киев, республика крым, владимир зеленский, сергей цеков