https://ria.ru/20211108/zelenskiy-1758068672.html
Историк назвал слова Зеленского об освобождении Киева невежеством
Историк назвал слова Зеленского об освобождении Киева невежеством - РИА Новости, 08.11.2021
Историк назвал слова Зеленского об освобождении Киева невежеством
Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков представляет собой пример жестокости... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:51
2021-11-08T14:51
2021-11-08T14:51
в мире
ссср
владимир зеленский
великая отечественная война (1941-1945)
житомир
александр форманчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков представляет собой пример жестокости государственной машины, отправившей на верную гибель сотни тысяч плохо вооруженных бойцов, являются проявлением невежества в вопросах истории, заявил крымский историк Александр Форманчук.К годовщине освобождения Киева от гитлеровских оккупантов Зеленский в своем Telegram-канале написал, что эти события свидетельствуют о "безграничном равнодушии и жестокости" руководства СССР, бросившего на верную смерть сотни тысяч бойцов из числа местных жителей, которые "были даже не одеты в форму и крайне плохо вооружены"."Зеленский дремуч и невежественен в вопросах истории, своими высказываниями он только унижает память освободителей Киева. Нужно чтить героизм советских людей, форсировавших Днепр и освободивших Киев, а не искать виновных", - сказал РИА Новости Форманчук.Красная Армия освободила столицу Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков 6 ноября 1943 года. В этот день войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина взяли город под контроль и захватили важнейший плацдарм для дальнейшего освобождения Правобережной Украины. Бои в пригородах продолжались еще несколько дней, а завершилась Киевская наступательная операция 13 ноября взятием Житомира.
https://ria.ru/20211108/istoriya-1758027418.html
https://ria.ru/20211104/pushkov-1757671457.html
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в мире, ссср, владимир зеленский, великая отечественная война (1941-1945), житомир, александр форманчук
Историк назвал слова Зеленского об освобождении Киева невежеством
Историк Форманчук назвал слова Зеленского об освобождении Киева проявлением невежества