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Американские журналисты нашли, чем развеселить Путина
Американский журналист рассказал, как Байден "повеселил Путина" - РИА Новости, 08.11.2021
Американские журналисты нашли, чем развеселить Путина
Американский журналист Джон Кардилло резко высказался в твиттер-аккаунте о выступлении президента США Джо Байдена в Глазго. РИА Новости, 08.11.2021
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский журналист Джон Кардилло резко высказался в твиттер-аккаунте о выступлении президента США Джо Байдена в Глазго."Это позор на весь мир", — написал он, рассуждая о поведении главы Белого дома во время конференции COP26.Также автор упомянул в заметке президента России Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпина, в адрес которых Байден допустил несколько колкостей. Журналист предположил, что лидеров двух стран "развеселили" действия представителя Вашингтона.Президент США, помимо прочего, высказался о "серьезных проблемах с климатом", которые, по его словам, наблюдаются у России. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Штаты ведут несистемную и хаотичную политику по этому направлению, в то время как Москва активно и последовательно выполняет свои обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата.В Кремле также не согласились с критикой американского лидера и отметили, что Владимир Путин может лично рассказать Байдену о действиях России в этой сфере.Конференция СОР26 в шотландском Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября.Владимир Путин и Си Цзиньпин лично не присутствуют на мероприятиях.
https://ria.ru/20211108/armiya-1758000221.html
https://ria.ru/20211104/sammit-1757616369.html
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в мире, соцсети, сша, оон, глазго (город), москва, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, мария захарова, климат, россия
17:01 08.11.2021 (обновлено: 17:29 08.11.2021)
 
Американский журналист рассказал, как Байден "повеселил Путина"

Американский журналист Кардилло: Путина наверняка веселит Байден

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский журналист Джон Кардилло резко высказался в твиттер-аккаунте о выступлении президента США Джо Байдена в Глазго.
"Это позор на весь мир", — написал он, рассуждая о поведении главы Белого дома во время конференции COP26.
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Также автор упомянул в заметке президента России Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпина, в адрес которых Байден допустил несколько колкостей. Журналист предположил, что лидеров двух стран "развеселили" действия представителя Вашингтона.
Президент США, помимо прочего, высказался о "серьезных проблемах с климатом", которые, по его словам, наблюдаются у России. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Штаты ведут несистемную и хаотичную политику по этому направлению, в то время как Москва активно и последовательно выполняет свои обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
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В Кремле также не согласились с критикой американского лидера и отметили, что Владимир Путин может лично рассказать Байдену о действиях России в этой сфере.
Конференция СОР26 в шотландском Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября.
Владимир Путин и Си Цзиньпин лично не присутствуют на мероприятиях.
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В миреСоцсетиСШАООНГлазго (город)МоскваВладимир ПутинДжо БайденСи ЦзиньпинМария ЗахароваКлиматРоссия
 
 
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