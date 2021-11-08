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Американские журналисты нашли, чем развеселить Путина
Американский журналист рассказал, как Байден "повеселил Путина" - РИА Новости, 08.11.2021
Американские журналисты нашли, чем развеселить Путина
Американский журналист Джон Кардилло резко высказался в твиттер-аккаунте о выступлении президента США Джо Байдена в Глазго. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:01
2021-11-08T17:01
2021-11-08T17:29
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский журналист Джон Кардилло резко высказался в твиттер-аккаунте о выступлении президента США Джо Байдена в Глазго."Это позор на весь мир", — написал он, рассуждая о поведении главы Белого дома во время конференции COP26.Также автор упомянул в заметке президента России Владимира Путина и его китайского коллегу Си Цзиньпина, в адрес которых Байден допустил несколько колкостей. Журналист предположил, что лидеров двух стран "развеселили" действия представителя Вашингтона.Президент США, помимо прочего, высказался о "серьезных проблемах с климатом", которые, по его словам, наблюдаются у России. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Штаты ведут несистемную и хаотичную политику по этому направлению, в то время как Москва активно и последовательно выполняет свои обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата.В Кремле также не согласились с критикой американского лидера и отметили, что Владимир Путин может лично рассказать Байдену о действиях России в этой сфере.Конференция СОР26 в шотландском Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября.Владимир Путин и Си Цзиньпин лично не присутствуют на мероприятиях.
https://ria.ru/20211108/armiya-1758000221.html
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в мире, соцсети, сша, оон, глазго (город), москва, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, мария захарова, климат, россия
17:01 08.11.2021 (обновлено: 17:29 08.11.2021)
Американский журналист рассказал, как Байден "повеселил Путина"
Американский журналист Кардилло: Путина наверняка веселит Байден