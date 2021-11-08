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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211108/vechnye-1757589341.html
"Вечные" — новая попытка киновселенной Marvel завоевать мировой прокат
"Вечные" — новая попытка киновселенной Marvel завоевать мировой прокат - РИА Новости, 08.11.2021
"Вечные" — новая попытка киновселенной Marvel завоевать мировой прокат
Боссы Disney мечтают вернуть времена, когда супергероические картины били рекорды по сборам. Но сейчас, чтобы очередное продолжение саги о людях со... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T08:00
2021-11-08T08:13
культура
анджелина джоли (войт)
marvel comics
кино и сериалы
что посмотреть
сальма хайек
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Егор Беликов. Боссы Disney мечтают вернуть времена, когда супергероические картины били рекорды по сборам. Но сейчас, чтобы очередное продолжение саги о людях со сверхспособностями окупило затраты на производство, нужно изощряться. Например, делать гибридные релизы — когда фильм за 200 миллионов долларов выходит и на широком экране, и онлайн. И привлекать мегазвезд вроде Сальмы Хайек и Анджелины Джоли. Продюсер-демиург Кевин Файги еще и лауреата "Оскара" Хлою Чжао позвал — и запустил ее первый крупнобюджетный проект. О том, что получилось, — в материале РИА Новости.Призрачные встречныеЕсли не закапываться в подробности киновселенского строения, то смысл выхода "Вечных" в том, чтобы как-то подменить "Мстителей", чья сюжетная арка закончилась в предыдущей фазе развития на красивом и сверхкассовом фильме "Мстители: Финал".С тех пор герои понемногу расползлись по другим сериям, и пришло время ввести новых. Кевин Файги, главный по кино Marvel, ставит по-крупному: добавляет в глобальный сюжет целую новую команду. Правда, неожиданным образом.Вот как это выглядит: сперва на манер кубриковской "Космической одиссеи" мимо Солнца летит некая большая геометричная штука, похожая на плоскую картонную упаковку. Это корабль из иных миров, откуда на первобытную Землю прибывают бессмертные люди со сверхспособностями и начинают учить неумелое человечество всяким премудростям. Без сторонних подсказок поголовье homo sapiens, по версии фильма "Вечные", до колеса и прочих изобретений не додумалось бы.С годами межпланетные просветители обосновались на Земле, законспирировались и прикипели к нам, братьям меньшим. Один (Кумэйл Нанджиани) стал популярным актером в Болливуде, другая (Джемма Чан) выбрала путь музейного куратора. Они ловко обманывают общество, поскольку веками не стареют. И постепенно выясняют, зачем же на самом деле их направили на Землю, которую нужно защитить от немедленного уничтожения.Кто складывал из ледышек заветное словоПо общему ощущению от картины, режиссер Хлоя Чжао куда-то не туда попала — или просто зря взяла трубку в определенный момент. Она же сейчас примерно самая перспективная постановщица в мире. За третий фильм — независимую и художественно выразительную "Землю кочевников"— она получила и несколько "Оскаров", включая главный, и "Золотого льва" в Венеции. Понятно, что ее маневр в сторону самой кассовой франшизы выглядит как попытка вовремя капитализировать успех — и монетизировать его. Зарабатывать не стыдно, да и у Чжао были причины: она надеялась снять что-то такое, чего в пределах Marvel еще не делали, например добавила куда больше натурных съемок. Получилось ли у нее — отдельный вопрос.Именем Анджелины Джоли тоже заманивают на "Вечных", но вряд ли эту работу она может записать себе в актив. Героиня у нее довольно блеклая, даже не дебют в обойме Disney, ведь Анджелина отыграла две части "Малефисенты", где образ куда заметнее. И в целом надо признать, что под крыло Marvel артисты состоявшиеся приходят не вершить историю, а придать карьере запоздалый дополнительный импульс. Что Камбербэтч, что Джоли, хотя она никогда не славилась невероятными актерскими перевоплощениями. Из всех артистов в проекте заметнее всего Барри Кеоган — правда, у него совсем небольшая роль Вечного, который управляет разумом. Этот поразительный актер с тяжелой судьбой ранее вытянул единолично "Убийство священного оленя" и сыграл ярчайший эпизод в "Легенде о Зеленом Рыцаре".БренноеТеперь о грустном. Ни Барри Кеоган, ни многочисленные натурные съемки, где приличные актеры стоят в нелепых костюмах на фоне красивых пейзажей, — ничто не спасло "Вечных" от разгрома. Первый фильм Marvel, заслуживший скорее отрицательные, а не положительные оценки у критики, которая обычно Marvel и Disney охотно перехваливает. Тактическая и стратегическая ошибка — ни больше ни меньше.Прежде всего возмущает антинаучная картина мира, которую нам навязывают. Раньше мейнстримная супергероика ни на что особенное не претендовала, только развлекала, а теперь утверждает, что история человечества вовсе не такая, как нам казалось. За этой конспирологической альтернативой даже иронически наблюдать неловко. По степени невменяемости напоминает те видео, которые показывают дослужившимся до определенного уровня адептам секты сайентологов.Фильм чудовищно затянут — "Вечные" действительно длятся вечность, почти два часа сорок минут. По идее, это должно было оправдаться тем, что новых героев в картине очень много. Но, по сути, мы даже имена их уверенно выучить не успеваем — различия бессмертных неочевидны.Для Чжао было важно показать в рамках консервативной киновселенной Marvel постельную сцену — но чего мы там не видели? И глухого персонажа по имени Маккари (она очень быстро бегает, что-то в духе Флэша из DC), которую на языке жестов сыграла Лорен Ридлофф ("Ходячие мертвецы"), действительно не слышащая ничего с рождения.Инклюзивность — сама по себе потрясающая возможность. Благодаря этому новомодному и гуманистичному веянию кинематографисты рассказывают такие истории, до которых, быть может, и не добрались бы. Но это же очень интересно — понять, чем живут люди, с которыми мы редко пересекаемся, о чьих нуждах и страстях не знаем, это помогает нам всем сплачиваться как социуму.Вот только за местной инклюзией ничего не кроется: да, иногда кто-то говорит жестами, это переводят субтитрами — и все. За Ридлофф порадоваться не получается, у нее не очень много ролей, и хорошо, что она нашла работу, но ею в данном случае нагло попользовались.Третий прокатный фильм Marvel за год (еще была "Черная вдова" и "Шан-Чи") — и третий раз без планетарных успехов. Может, действительно кино изменилось навсегда и теперь масштабные вселенные никому не нужны за пределами сериалов. А может, это все временно и Marvel однажды снова нас удивит (что было бы, конечно, невероятно, ведь "Вечные" — 26-й релиз, поздновато разворачиваться). Но не в этот раз.
https://ria.ru/20211031/kino-1756745704.html
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анджелина джоли (войт), marvel comics, кино и сериалы, что посмотреть , сальма хайек
08:00 08.11.2021 (обновлено: 08:13 08.11.2021)
 

"Вечные" — новая попытка киновселенной Marvel завоевать мировой прокат

© Marvel StudiosКадр из фильма "Вечные"
Кадр из фильма Вечные
© Marvel Studios
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Егор Беликов. Боссы Disney мечтают вернуть времена, когда супергероические картины били рекорды по сборам. Но сейчас, чтобы очередное продолжение саги о людях со сверхспособностями окупило затраты на производство, нужно изощряться. Например, делать гибридные релизы — когда фильм за 200 миллионов долларов выходит и на широком экране, и онлайн. И привлекать мегазвезд вроде Сальмы Хайек и Анджелины Джоли. Продюсер-демиург Кевин Файги еще и лауреата "Оскара" Хлою Чжао позвал — и запустил ее первый крупнобюджетный проект. О том, что получилось, — в материале РИА Новости.

Призрачные встречные

Если не закапываться в подробности киновселенского строения, то смысл выхода "Вечных" в том, чтобы как-то подменить "Мстителей", чья сюжетная арка закончилась в предыдущей фазе развития на красивом и сверхкассовом фильме "Мстители: Финал".
С тех пор герои понемногу расползлись по другим сериям, и пришло время ввести новых. Кевин Файги, главный по кино Marvel, ставит по-крупному: добавляет в глобальный сюжет целую новую команду. Правда, неожиданным образом.
Вот как это выглядит: сперва на манер кубриковской "Космической одиссеи" мимо Солнца летит некая большая геометричная штука, похожая на плоскую картонную упаковку. Это корабль из иных миров, откуда на первобытную Землю прибывают бессмертные люди со сверхспособностями и начинают учить неумелое человечество всяким премудростям. Без сторонних подсказок поголовье homo sapiens, по версии фильма "Вечные", до колеса и прочих изобретений не додумалось бы.
© Marvel Studios

Кумэйл Нанджиани в фильме "Вечные"

Кадр из фильма Вечные
1 из 4

Кумэйл Нанджиани в фильме "Вечные"

© Marvel Studios
© Marvel Studios

Джемма Чан в фильме "Вечные"

Кадр из фильма Вечные
2 из 4

Джемма Чан в фильме "Вечные"

© Marvel Studios
© Marvel Studios

Брайан Тайри Генри в фильме "Вечные"

Кадр из фильма Вечные
3 из 4

Брайан Тайри Генри в фильме "Вечные"

© Marvel Studios
© Marvel Studios

Ричард Мэдден в фильме "Вечные"

Кадр из фильма Вечные
4 из 4

Ричард Мэдден в фильме "Вечные"

© Marvel Studios
1 из 4

Кумэйл Нанджиани в фильме "Вечные"

© Marvel Studios
2 из 4

Джемма Чан в фильме "Вечные"

© Marvel Studios
3 из 4

Брайан Тайри Генри в фильме "Вечные"

© Marvel Studios
4 из 4

Ричард Мэдден в фильме "Вечные"

© Marvel Studios
С годами межпланетные просветители обосновались на Земле, законспирировались и прикипели к нам, братьям меньшим. Один (Кумэйл Нанджиани) стал популярным актером в Болливуде, другая (Джемма Чан) выбрала путь музейного куратора. Они ловко обманывают общество, поскольку веками не стареют. И постепенно выясняют, зачем же на самом деле их направили на Землю, которую нужно защитить от немедленного уничтожения.

Кто складывал из ледышек заветное слово

По общему ощущению от картины, режиссер Хлоя Чжао куда-то не туда попала — или просто зря взяла трубку в определенный момент. Она же сейчас примерно самая перспективная постановщица в мире. За третий фильм — независимую и художественно выразительную "Землю кочевников"— она получила и несколько "Оскаров", включая главный, и "Золотого льва" в Венеции.
© REUTERS / Chris Pizzello/PoolХлоя Чжао с "Оскаром" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Земля кочевников"
Хлоя Чжао с наградой Оскар в номинации лучший режиссер за фильм Земля кочевников - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Хлоя Чжао с "Оскаром" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Земля кочевников"
Понятно, что ее маневр в сторону самой кассовой франшизы выглядит как попытка вовремя капитализировать успех — и монетизировать его. Зарабатывать не стыдно, да и у Чжао были причины: она надеялась снять что-то такое, чего в пределах Marvel еще не делали, например добавила куда больше натурных съемок. Получилось ли у нее — отдельный вопрос.
Именем Анджелины Джоли тоже заманивают на "Вечных", но вряд ли эту работу она может записать себе в актив. Героиня у нее довольно блеклая, даже не дебют в обойме Disney, ведь Анджелина отыграла две части "Малефисенты", где образ куда заметнее. И в целом надо признать, что под крыло Marvel артисты состоявшиеся приходят не вершить историю, а придать карьере запоздалый дополнительный импульс. Что Камбербэтч, что Джоли, хотя она никогда не славилась невероятными актерскими перевоплощениями.
© Marvel Entertainment/Youtube

Анджелина Джоли в фильме "Вечные"

Кадр из фильма Вечные
1 из 4

Анджелина Джоли в фильме "Вечные"

© Marvel Entertainment/Youtube
© Marvel Studios

Сальма Хайек в фильме "Вечные"

Кадр из фильма Вечные
2 из 4

Сальма Хайек в фильме "Вечные"

© Marvel Studios
© Marvel StudiosКадр из фильма "Вечные"
Кадр из фильма Вечные
3 из 4
Кадр из фильма "Вечные"
© Marvel Studios
© Marvel Studios

Кит Харингтон и Джемма Чан в фильме "Вечные"

Кадр из фильма Вечные
4 из 4

Кит Харингтон и Джемма Чан в фильме "Вечные"

© Marvel Studios
1 из 4

Анджелина Джоли в фильме "Вечные"

© Marvel Entertainment/Youtube
2 из 4

Сальма Хайек в фильме "Вечные"

© Marvel Studios
3 из 4
Кадр из фильма "Вечные"
© Marvel Studios
4 из 4

Кит Харингтон и Джемма Чан в фильме "Вечные"

© Marvel Studios
Из всех артистов в проекте заметнее всего Барри Кеоган — правда, у него совсем небольшая роль Вечного, который управляет разумом. Этот поразительный актер с тяжелой судьбой ранее вытянул единолично "Убийство священного оленя" и сыграл ярчайший эпизод в "Легенде о Зеленом Рыцаре".
© Marvel StudiosБарри Кеоган в фильме "Вечные"
Барри Кеоган в фильме Вечные
© Marvel Studios
Барри Кеоган в фильме "Вечные"

Бренное

Теперь о грустном. Ни Барри Кеоган, ни многочисленные натурные съемки, где приличные актеры стоят в нелепых костюмах на фоне красивых пейзажей, — ничто не спасло "Вечных" от разгрома. Первый фильм Marvel, заслуживший скорее отрицательные, а не положительные оценки у критики, которая обычно Marvel и Disney охотно перехваливает. Тактическая и стратегическая ошибка — ни больше ни меньше.
Прежде всего возмущает антинаучная картина мира, которую нам навязывают. Раньше мейнстримная супергероика ни на что особенное не претендовала, только развлекала, а теперь утверждает, что история человечества вовсе не такая, как нам казалось. За этой конспирологической альтернативой даже иронически наблюдать неловко. По степени невменяемости напоминает те видео, которые показывают дослужившимся до определенного уровня адептам секты сайентологов.
© Marvel StudiosКадр из фильма "Вечные"
Кадр из фильма Вечные
1 из 4
Кадр из фильма "Вечные"
© Marvel Studios
© Marvel Studios

Фрагмент фильма "Вечные"

Кадр из фильма Вечные
2 из 4

Фрагмент фильма "Вечные"

© Marvel Studios
© Marvel Studios

Эпизод из фильма "Вечные"

Кадр из фильма Вечные
3 из 4

Эпизод из фильма "Вечные"

© Marvel Studios
© Marvel Studios

Кадр из картины "Вечные"

Кадр из фильма Вечные
4 из 4

Кадр из картины "Вечные"

© Marvel Studios
1 из 4
Кадр из фильма "Вечные"
© Marvel Studios
2 из 4

Фрагмент фильма "Вечные"

© Marvel Studios
3 из 4

Эпизод из фильма "Вечные"

© Marvel Studios
4 из 4

Кадр из картины "Вечные"

© Marvel Studios
Фильм чудовищно затянут — "Вечные" действительно длятся вечность, почти два часа сорок минут. По идее, это должно было оправдаться тем, что новых героев в картине очень много. Но, по сути, мы даже имена их уверенно выучить не успеваем — различия бессмертных неочевидны.
Для Чжао было важно показать в рамках консервативной киновселенной Marvel постельную сцену — но чего мы там не видели? И глухого персонажа по имени Маккари (она очень быстро бегает, что-то в духе Флэша из DC), которую на языке жестов сыграла Лорен Ридлофф ("Ходячие мертвецы"), действительно не слышащая ничего с рождения.
© Marvel StudiosЛорен Ридлофф в фильме "Вечные"
Лорен Ридлофф в фильме Вечные
© Marvel Studios
Лорен Ридлофф в фильме "Вечные"
Инклюзивность — сама по себе потрясающая возможность. Благодаря этому новомодному и гуманистичному веянию кинематографисты рассказывают такие истории, до которых, быть может, и не добрались бы. Но это же очень интересно — понять, чем живут люди, с которыми мы редко пересекаемся, о чьих нуждах и страстях не знаем, это помогает нам всем сплачиваться как социуму.
Вот только за местной инклюзией ничего не кроется: да, иногда кто-то говорит жестами, это переводят субтитрами — и все. За Ридлофф порадоваться не получается, у нее не очень много ролей, и хорошо, что она нашла работу, но ею в данном случае нагло попользовались.
Третий прокатный фильм Marvel за год (еще была "Черная вдова" и "Шан-Чи") — и третий раз без планетарных успехов. Может, действительно кино изменилось навсегда и теперь масштабные вселенные никому не нужны за пределами сериалов. А может, это все временно и Marvel однажды снова нас удивит (что было бы, конечно, невероятно, ведь "Вечные" — 26-й релиз, поздновато разворачиваться). Но не в этот раз.
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