https://ria.ru/20211102/eternals-1757334740.html
"Вечные" стали первым фильмом Marvel, получившим "гнилой" рейтинг
"Вечные" стали первым фильмом Marvel, получившим "гнилой" рейтинг - РИА Новости, 02.11.2021
"Вечные" стали первым фильмом Marvel, получившим "гнилой" рейтинг
Супергеройский блокбастер "Вечные" стал первым фильмом в истории киновселенной Marvel, получившим "гнилой" рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:38
2021-11-02T11:38
2021-11-02T11:38
культура
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
лос-анджелес
анджелина джоли (войт)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Супергеройский блокбастер "Вечные" стал первым фильмом в истории киновселенной Marvel, получившим "гнилой" рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes. Ленту Хлои Чжао о представителях бессмертной инопланетной расы Вечных, которые защищают человечество от злодеев Девиантов, критики оценили всего на 58 процентов "свежести". На Rotten Tomatoes фильм или сериал считается успешным, когда набирает 60 и более процентов. В издании ScreenCrush отмечают, что ранее ни один из 25 выпущенных фильмов Marvel не опускался ниже 60 процентов. Худшим из лучших блокбастеров ранее считался "Тор 2: Царство тьмы" (2013) с 66 процентами "свежести". С момента мировой премьеры в Лос-Анджелесе, которая состоялась в октябре, "Вечные" получил неоднозначные отзывы критиков, но с перевесом в положительную сторону. Позже рецензии становились более негативными. По данным ScreenRant, на прошлой неделе лента Хлои Чжао едва оставалась со "свежим" рейтингом в 63 процента. В выходные этот показатель начал опускаться все ниже, и в конце концов упал до 58 процентов. В статьях кинокритики писали, что в фильм "получился скучным", а еще в нем "слишком много персонажей, разговоров о прошлом и практически отсутствует действие". Героев в ленте действительно много. В "Вечных" снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.Понравится ли блокбастер российским зрителем, получится узнать 8 ноября, когда он выйдет в широкий прокат.
https://ria.ru/20210923/eternals-1751345317.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, лос-анджелес, анджелина джоли (войт), сальма хайек, кит харингтон, ричард мэдден
"Вечные" стали первым фильмом Marvel, получившим "гнилой" рейтинг
"Вечные" стали первым фильмом Marvel, получившим "гнилой" рейтинг на Rotten Tomatoes
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Супергеройский блокбастер "Вечные" стал первым фильмом в истории киновселенной Marvel, получившим
"гнилой" рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes.
Ленту Хлои Чжао о представителях бессмертной инопланетной расы Вечных, которые защищают человечество от злодеев Девиантов, критики оценили всего на 58 процентов "свежести". На Rotten Tomatoes фильм или сериал считается успешным, когда набирает 60 и более процентов.
В издании ScreenCrush отмечают
, что ранее ни один из 25 выпущенных фильмов Marvel не опускался ниже 60 процентов. Худшим из лучших блокбастеров ранее считался "Тор 2: Царство тьмы" (2013) с 66 процентами "свежести".
С момента мировой премьеры в Лос-Анджелесе, которая состоялась в октябре, "Вечные" получил неоднозначные отзывы критиков, но с перевесом в положительную сторону. Позже рецензии становились более негативными.
По данным ScreenRant, на прошлой неделе лента Хлои Чжао едва оставалась
со "свежим" рейтингом в 63 процента. В выходные этот показатель начал опускаться все ниже, и в конце концов упал до 58 процентов.
В статьях кинокритики писали, что в фильм "получился скучным", а еще в нем "слишком много персонажей, разговоров о прошлом и практически отсутствует действие".
Героев в ленте действительно много. В "Вечных" снялись Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Джемма Чан, Брайан Тайри Генри и другие.
Понравится ли блокбастер российским зрителем, получится узнать 8 ноября, когда он выйдет в широкий прокат.