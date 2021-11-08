Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/ukraina-1758145189.html
На Украине призвали сделать все, чтобы Кремль "сел за стол переговоров"
На Украине призвали сделать все, чтобы Кремль "сел за стол переговоров" - РИА Новости, 08.11.2021
На Украине призвали сделать все, чтобы Кремль "сел за стол переговоров"
Вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Киев должен сделать все от него зависящее, РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T23:56
2021-11-08T23:56
в мире
киев
дмитрий песков
верховная рада украины
ирина верещук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Киев должен сделать все от него зависящее, чтобы Кремль "сел за стол переговоров".В понедельник вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в "нормандском формате" на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить документ, а с этим у коллег пока проблема."Сейчас наша задача, украинской стороны, - сделать все зависящее от нас, чтобы Кремль во главе с господином (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным сели за стол переговоров", - сказала Верещук в эфире телеканала "Дом". Она также анонсировала "в ближайшие дни" свою поездку на Донбасс.Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее говорил, что Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в "нормандском формате" как на уровне министров, так и на уровне глав государств, но Россия якобы затягивает встречу.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20211108/ukraina-1758144360.html
https://ria.ru/20211108/donbass-1757991480.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, дмитрий песков, верховная рада украины, ирина верещук, россия
23:56 08.11.2021
 
На Украине призвали сделать все, чтобы Кремль "сел за стол переговоров"

Вице-премьер Украины Верещук: Киев должен посадить Кремль "за стол переговоров"

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Киев должен сделать все от него зависящее, чтобы Кремль "сел за стол переговоров".
В понедельник вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в "нормандском формате" на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить документ, а с этим у коллег пока проблема.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 23:46
МИД Украины с помощью США пошлет "четкий сигнал" России
"Сейчас наша задача, украинской стороны, - сделать все зависящее от нас, чтобы Кремль во главе с господином (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным сели за стол переговоров", - сказала Верещук в эфире телеканала "Дом". Она также анонсировала "в ближайшие дни" свою поездку на Донбасс.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее говорил, что Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в "нормандском формате" как на уровне министров, так и на уровне глав государств, но Россия якобы затягивает встречу.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 02:10
На Украине испугались "уничтожающей" реакции России на агрессию в Донбассе
 
В миреКиевДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныИрина ВерещукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян
04:15Специалист объяснила, как эффективно бороться с выпадением волос
04:04Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
Лента новостейМолния
Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиянСпециалист объяснила, как эффективно бороться с выпадением волосКонструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поля