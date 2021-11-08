https://ria.ru/20211108/ukraina-1758145189.html

На Украине призвали сделать все, чтобы Кремль "сел за стол переговоров"

На Украине призвали сделать все, чтобы Кремль "сел за стол переговоров" - РИА Новости, 08.11.2021

На Украине призвали сделать все, чтобы Кремль "сел за стол переговоров"

Вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Киев должен сделать все от него зависящее, РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T23:56

2021-11-08T23:56

2021-11-08T23:56

в мире

киев

дмитрий песков

верховная рада украины

ирина верещук

россия

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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Киев должен сделать все от него зависящее, чтобы Кремль "сел за стол переговоров".В понедельник вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в "нормандском формате" на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить документ, а с этим у коллег пока проблема."Сейчас наша задача, украинской стороны, - сделать все зависящее от нас, чтобы Кремль во главе с господином (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным сели за стол переговоров", - сказала Верещук в эфире телеканала "Дом". Она также анонсировала "в ближайшие дни" свою поездку на Донбасс.Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее говорил, что Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в "нормандском формате" как на уровне министров, так и на уровне глав государств, но Россия якобы затягивает встречу.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20211108/ukraina-1758144360.html

https://ria.ru/20211108/donbass-1757991480.html

киев

россия

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в мире, киев, дмитрий песков, верховная рада украины, ирина верещук, россия