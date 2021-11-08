https://ria.ru/20211108/ucheniya-1758062991.html
Военные отработали защиту российской базы в Таджикистане от крылатых ракет
Военные отработали защиту российской базы в Таджикистане от крылатых ракет - РИА Новости, 08.11.2021
Военные отработали защиту российской базы в Таджикистане от крылатых ракет
Расчеты С-300 российской военной базы в Таджикистане отразили условный ракетный удар в ходе учения, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:28
2021-11-08T14:28
2021-11-08T14:28
безопасность
таджикистан
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Расчеты С-300 российской военной базы в Таджикистане отразили условный ракетный удар в ходе учения, сообщает Центральный военный округ (ЦВО)."Боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 отразили воздушный удар противника по объектам 201-й военной базы, поразив условную крылатую ракету в ходе учения, завершившегося в Таджикистане", - говорится в сообщении.ЦВО уточняет, что для уничтожения воздушной цели, имитирующей крылатую ракету, были подняты по тревоге и приведены в боевую готовность расчеты ЗРС С-300. Специалисты противовоздушной обороны выполнили поиск, обнаружение и захват цели на сопровождение, а также произвели по ней электронные пуски зенитных управляемых ракет. В результате учения боевые расчеты С-300 поразили воздушную цель на безопасном расстоянии.Кроме того, в рамках тактического учения, в котором было задействовано около 200 военнослужащих, боевые расчеты отработали нормативы по перезарядке ЗРС С-300, оборудованию боевых позиций, подразделения охраны и обороны 201-й военной базы отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп на районы дислокации подразделений, отмечает ЦВО.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
https://ria.ru/20211108/ucheniya-1758050736.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, таджикистан, душанбе, центральный военный округ, россия
Военные отработали защиту российской базы в Таджикистане от крылатых ракет
Расчеты С-300 российской военной базы в Таджикистане отразили условный ракетный удар
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости.
Расчеты С-300 российской военной базы в Таджикистане
отразили условный ракетный удар в ходе учения, сообщает Центральный военный округ (ЦВО
).
"Боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 отразили воздушный удар противника по объектам 201-й военной базы, поразив условную крылатую ракету в ходе учения, завершившегося в Таджикистане", - говорится в сообщении.
ЦВО уточняет, что для уничтожения воздушной цели, имитирующей крылатую ракету, были подняты по тревоге и приведены в боевую готовность расчеты ЗРС С-300. Специалисты противовоздушной обороны выполнили поиск, обнаружение и захват цели на сопровождение, а также произвели по ней электронные пуски зенитных управляемых ракет. В результате учения боевые расчеты С-300 поразили воздушную цель на безопасном расстоянии.
Кроме того, в рамках тактического учения, в котором было задействовано около 200 военнослужащих, боевые расчеты отработали нормативы по перезарядке ЗРС С-300, оборудованию боевых позиций, подразделения охраны и обороны 201-й военной базы отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп на районы дислокации подразделений, отмечает ЦВО.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России
за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе
и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.