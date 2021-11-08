https://ria.ru/20211108/twitter-1758134655.html
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 08.11.2021
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter из разных стран, в том числе из России, жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T21:20
2021-11-08T21:20
2021-11-08T21:21
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пользователи Twitter из разных стран, в том числе из России, жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 20.53 мск. О неполадках сообщают в основном пользователи США и Великобритании, а также Франции, Канады, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Польши, Италии и других стран. Некоторые сбои наблюдаются и в России.Большая часть пользователей жалуется на работу веб-сайта, неполадки наблюдаются также в работе приложения, соединении с сервером, авторизации и других функциях.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, технологии, twitter
21:20 08.11.2021 (обновлено: 21:21 08.11.2021)
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter по всему миру сообщили о сбоях в работе социальной сети