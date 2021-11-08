https://ria.ru/20211108/tupik-1757991870.html

Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией

Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией - РИА Новости, 08.11.2021

Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией

Вашингтон должен предпринять шаги для улучшения отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T02:29

2021-11-08T02:29

2021-11-08T09:22

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вашингтон должен предпринять шаги для улучшения отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Так она ответила на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с США.Ранее Госдепартамент США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности". Согласно документу на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. Такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран. В общей сложности в перечень попали десять государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Госдеп уточнял, что россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве. С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.

https://ria.ru/20211108/zakharova-1757990918.html

сша

москва

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в мире, сша, москва, мария захарова, россия