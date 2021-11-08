02:29 08.11.2021 (обновлено: 09:22 08.11.2021)
Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией
Захарова: нужны практические шаги США для выхода из тупика в отношениях с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вашингтон должен предпринять шаги для улучшения отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Так она ответила на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с США.
"Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик", — сказала Захарова.
Ранее Госдепартамент США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности". Согласно документу на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. Такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран. В общей сложности в перечень попали десять государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Госдеп уточнял, что россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.