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Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией
Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией - РИА Новости, 08.11.2021
Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией
Вашингтон должен предпринять шаги для улучшения отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T02:29
2021-11-08T09:22
в мире
сша
москва
мария захарова
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вашингтон должен предпринять шаги для улучшения отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Так она ответила на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с США.Ранее Госдепартамент США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности". Согласно документу на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. Такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран. В общей сложности в перечень попали десять государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Госдеп уточнял, что россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве. С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.
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в мире, сша, москва, мария захарова, россия
02:29 08.11.2021 (обновлено: 09:22 08.11.2021)
 
Захарова объяснила, как США могут наладить отношения с Россией

Захарова: нужны практические шаги США для выхода из тупика в отношениях с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вашингтон должен предпринять шаги для улучшения отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Так она ответила на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с США.

"Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик", — сказала Захарова.

Ранее Госдепартамент США внес граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности". Согласно документу на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. Такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран. В общей сложности в перечень попали десять государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Госдеп уточнял, что россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
01:57
Захарова рассказала об "очередной химере" Запада
 
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